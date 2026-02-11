中史科｜歷史並非只得「舊答案」 教師「這樣做」 才能令學生感受人文學科魅力｜雪中送炭

小時候，爸爸每逢周末都會帶我去圖書館。我最愛翻名人傳記和歷史故事，覺得裏面的人物都活靈活現。但到初中中史課，心情卻常常跌到谷底。老師大多「照本宣科」，甚至把課本裏一些片面意見當成鐵律，令課堂變得沉悶。

記得有一次講到淝水之戰，老師連苻堅的讀音都弄不清楚。這種細節雖小，卻反映出語文工夫不足。陳援庵曾說：「史學之要，首重考證，次重考證，三重考證。」文章不止是漂亮的辭藻，而是結構嚴謹、用字達意。孔子也提醒過我們：「言之不文，行之不遠。」如果老師自己都表達不清，學生又怎能真正理解歷史呢？

圖為北京的紫禁城。(圖片來源：新華社)

更令人遺憾的是，很多老師仍停留在幾十年前的史學偏見。譬如有人說宋代宦官地位低及對政治無影響，或把百日維新簡化成康有為一人進言光緒。其實，近年的研究指出，北宋中葉的宦官李憲，甚至能以軍功立名；明憲宗與萬貴妃的關係，也不是簡單的「寵妃誤國」，而是有其政治地位；至於晚清大臣張蔭垣，更是百日維新的推手之一。這些例子都提醒我們，歷史並非只有「舊答案」，而是隨着研究不斷更新。

胡適說過：「有一分證據說一分話，沒有證據就不要說話。」孟子也提醒：「盡信書，則不如無書。」這些話放在今天的中史課堂，依然切中要害。老師若不肯吸收新成果，學生就只能停留在過時的理解裏。

曾國藩治學講求「主敬」與「有恆」：「讀書貴在有恆，恆則成，苟且則敗。」這種精神正是中史老師最需要的。只要保持敬畏之心，不斷追求新知，教學自然會進步。王國維也說過：「古今之成大事業、大學問者，必經三種境界。」若中史教育能引導學生走進這些境界，便能培養獨立思考的能力。

教育的使命，不止是傳授知識，更是啟發心智。老師若能喜愛閱讀，與時並進，把最新的史學成果和趣味分享給學生，課堂就會充滿活力。學生不再只是背誦，而是能在探索中理解歷史的複雜性，感受人文學科的魅力。

敬請各位中史老師：熱愛你所教的學科，熱愛它的最新發展，熱愛把最精彩的部分帶給學生。這樣，香港的教育才能保持前進，歷史課堂也能成為啟發思考的地方，而不是舊知識的牢籠。

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

本文標題原為〈師者當與時偕行，毋守故步〉。

延伸閱讀：

改革道路滿荊棘 校長注定孤寂？｜雪中送炭

梁超然 - 教師的「清白」與「謀生」——教育現場的道德兩難｜雪中送炭

梁超然 - 華英雄的精神與新一代的正義火種｜雪中送炭