張佩姍 - 在行走中看見遠方｜來論

跨境學習活動作為課堂的延伸，是滋養學生視野與心懷的重要途徑。作為長期推動跨境交流團的教育工作者，我始終相信，這些行走的課堂，正為香港學生打開通往廣闊世界的門，讓他們在親身體驗與多元交流中收穫獨特的成長。

不止公社科：多元主題的跨境學習版圖

不少公眾對教育局交流團認知，只停留在「公社科考察」的單一印象中。事實上，教育局推動的跨境學習團，早已形成覆蓋不同主題、適配不同年級學段的豐富版圖，我校中華基督教會銘基書院亦長期積極參與其中。

我校中一至中六學生透過教育局多項交流團計劃，包括「同根同心」、「同行萬里」、「姊妹學校交流」等，或赴北京體驗歷史文化，或到青島探索體育文化及海洋科技；亦能參與山西文化遺產探訪、重慶姊妹學校交流等活動。這些多元主題的設計，正是為了貼合不同興趣、不同能力的中學生需求。學生各有所好，有人醉心歷史，有人嚮往科技，有人熱愛體育與藝術，政府主導的交流團，正為他們提供度身訂造的成長路徑。

重慶武術名師教授詠春拳。（學校提供）

青島體育文化及海洋科技探索之旅。（學校提供）

政府領航：打開本地難及的資源大門

有人或會問：「香港本地已有不少校際交流，為何仍要組織學生遠赴內地？」答案其實很簡單：香港地域狹小，學生的視野與見聞始終有限，唯有走出香港、走進內地，才能親身接觸更廣闊的天地，遇見課本之外的精彩。而跨境交流的豐富體驗，正是在政府領航之下，匯聚社會機構、大專院校及中學等各方力量協同配合，才得以實現，為學生帶來本地學校難以企及的珍貴學習資源與深度探索機會。

我校亦在這一協同機制下，開展了多類型交流活動：自辦的上海音樂藝術交流之旅，讓學生走進當地藝術院校、音樂館，沉浸式感受專業藝術氛圍與深厚文化底蘊；與友校聯合舉辦的中山劍擊交流團，推動學生與當地運動員切磋技藝、交流專業訓練經驗；同時我校還組織學生參與由采菽社舉辦、香港中文大學生命科學學院教授兼農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明教授領隊的2025暑期江蘇農業研學團，讓學生親身見證國家近年的農業發展成果，近距離了解林教授研發的耐鹽耐旱大豆品種，真切感受科技對農業發展的推動作用。這次研學團的內容，更與校內開展的「大豆計劃」科研工作坊遙相呼應，讓參與同學在國家土壤上應用課堂所學，實踐「千里之行，始於足下」。

此外，在教育局統籌的交流計劃中，我校學生同樣收穫滿滿：青島體育文化交流團中，與山東省體育中學運動員切磋田徑技藝，見識內地運動員的執著與堅毅；北京歷史及科技探索之旅中，站在居庸關長城感受古今基建的智慧脈絡，走進首都師範大學沉浸式體驗學術交流氛圍；「渝港同心 蕙蘭連根」聯校交流活動中，跟隨重慶武術名師學習詠春拳，在川劇臉譜製作中領略中華傳統工藝之美。這些珍貴的經歷，絕非校園課堂或本地交流所能比擬。而對大部份本地學校而言，若缺乏政府領航與各方協同配合，獨立組織這樣的深度體驗，亦是難以實現的願景。

中山劍擊交流團。（學校提供）

上海音樂藝術交流之旅。（學校提供）

從個人成長到全校共進：交流的漣漪效應

交流團的價值，從來不止於旅途本身，更在於歸校後的所思所行與輻射影響。我校學生從內地回校後，透過分享會、專題展覽、心得寫作等形式，將所見所聞、所感所悟帶回校園，往往能產生意想不到的漣漪效應，讓個人收穫成為全校的成長養分。

我校中五陳同學參加青島體育文化及海洋科技探索之旅時，在田徑友誼賽中惜敗於當地運動學校學生。她在後感中寫道：「荀子說『不積跬步，無以至千里』，他們每日25個400米圈的訓練讓我慚愧。」這份感悟不僅促使他回校後更認真投入訓練，更主動申請成為「體育推廣大使」，帶動校內同學共同探討運動精神與堅持的意義。中四黃同學參與「同行萬里」北京之旅後，分享港珠澳大橋鋼纜的承重原理，竟與長城「夾層夯土」的力學智慧一脈相承；她更以故宮磚石背後的歷史故事，生動詮釋「以史為鑑」的深意，讓原本覺得歷史課枯燥的同學紛紛主動展開探索研究。此外，參加「渝港同心」交流的李同學，在交流期間主動以普通話與內地師生溝通互動，回校後自信心與表達欲均顯著提升，這份由親身實踐帶來的寶貴成長，正是課堂上難以刻意培養的素質。

結語：在守護中前行

對於跨境交流團的組織與開展，教育界始終以謹慎之心打磨每一個細節，堅持不斷優化活動流程、加強師生行前培訓與全程保障，用心守護每一位學生的旅途安全。作為一校之長，我校亦會嚴格把關交流團的各項細節，從行程規劃到現場協調，力求讓跨境學習走得更穩。而我們更應銘記，教育的初心，從來不是在溫室裡培育花朵，而是讓孩子在行走中看見世界、認識自我。



跨境交流團為香港學生打開了通往遠方的門，正如我校學生在交流後感中寫的那樣：「真正的成長，是看見別人的亮點時，願意踏踏實實彌補自己的不足，而這每一步踏實的改變，都是向遠方前行的力量。」畢竟，教育的意義，從來都在於讓下一代擁有更廣闊的視野、更堅定的身份認同，以及更從容的成長力量。

文：中華基督教會銘基書院校長張佩姍博士

圖：學校提供

延伸閱讀：

霍建盛 - 從考察事件看教育專業：以理性態度守護學習價值︱來論

教育評議會執委會 - 珍視內地教育交流團的學習機會︱來論