霍建盛 - 從考察事件看教育專業：以理性態度守護學習價值︱來論

回顧近期，有學生在交流考察期間未遵守紀律，令學校交流考察活動的安排成為社會關注的焦點。相信有關學校已按機制嚴肅跟進。作為教育工作者的一份子，我們理解公眾的關注，但更認為應當回歸教育專業的本位，以理性、全面的視角審視校外學習的整體價值。我們必須認識到，任何校外活動均可能存在個別風險，但不應因此就否定整個學習模式的價值。長久以來，絕大多數考察活動均順利完成，並獲師生正面評價，反映其教育成效值得肯定。

一、校外考察是教育不可或缺的環節

珠海太空中心是高中公民科內地考察景點之一。(圖片來源：新華社)

隨著教育範式的轉移，學習的疆界早已超越課室的四面牆壁，讓學生在真實世界中驗證所學、拓闊眼界，是現代教育不可或缺的一環，誠如古訓「讀萬卷書，行萬里路」。以本校為例，多年來持續舉辦多元境內外交流考察，學生曾前往內地、新加坡、英澳紐等地，在體驗當地經濟發展的同時，亦深入認識各地歷史文化，有助拓展國際視野，建構跨文化素養，這些經歷正是常規課堂難以取代的寶貴學習。想深一層，學校組織的各類考察交流活動，無論是本地或境外考察，均為課堂教學的重要延伸，是實現全人教育目標的關鍵途徑之一。如只因為學生出現紀律問題而否定交流考察的重要意義，則會流於本末倒置。

二、考察活動促進能力發展與價值培養

交流考察對學生綜合能力的提升具有顯著成效。學生在適應不同環境的過程中，鍛煉出自理、應變及人際交往能力；透過專題研習，更能培養觀察力、慎思明辨與表達技巧。同時，各類考察活動亦蘊含多元教育價值——如內地交流能讓學生親身認識國家發展，深化國民身份認同；國外考察則有助擴闊世界觀，涵育跨文化素養，兩者相輔相成，為學生適應未來複雜多變、多元化社會奠定堅實基礎。

三、考察活動展現教師的專業投入及承擔

位於福建的洛陽橋，也是高中公民科內地考察景點之一。(圖片來源：新華社)

教師在籌劃與帶領考察活動中所展現的持續投入與專業精神，充分體現其對學生全人發展的重視與承擔。一路以來，教育工作者的付出值得肯定——他們在考察活動的前、中、後各階段均秉持專業態度，投入大量心力：行前悉心設計學習目標、引導學生搜集資料、做好各項準備；行程中全程指導、關顧學生學習狀態；回程後組織反思與總結，將親身體驗轉化為深層的學習資源。這種全方位的專業投入，使考察活動成為學生整全學習歷程中重要的組成部分，當中教師所面對的挑戰、需兼顧的範疇，與所需的適應力，比常規課堂要大得多。正是這份對教育的熱忱與專業堅持，讓每一次考察都成為學生寶貴的成長土壤。

四、持續完善機制，堅守教育初心

面對社會的關注，教育界宜積極檢視現行安排，進一步優化行程設計及協調機制。各界亦應以建設性的態度，支持學校在教育專業框架下不斷完善考察活動，讓每一次校外學習都能緊扣教育目標，真正回歸「以學生為本」的教育初心。

教育如春雨，潤物細無聲。我們深信，透過理性討論、專業協作與社會支持，學校能夠持續為學生提供豐富而有意義的學習經歷。正如本校推動多年交流考察的經驗所示，這些走出課室的學習，往往成為學生終身受益的成長契機。讓我們共同守護教育的專業空間，讓年輕一代在實踐與探索中茁壯成長。

文：東華三院呂潤財紀念中學副校長霍建盛

圖：新華社

