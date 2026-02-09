Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霍建盛 - 從考察事件看教育專業：以理性態度守護學習價值︱來論

知識轉移
更新時間：12:02 2026-02-09 HKT
發佈時間：12:02 2026-02-09 HKT

回顧近期，有學生在交流考察期間未遵守紀律，令學校交流考察活動的安排成為社會關注的焦點。相信有關學校已按機制嚴肅跟進。作為教育工作者的一份子，我們理解公眾的關注，但更認為應當回歸教育專業的本位，以理性、全面的視角審視校外學習的整體價值。我們必須認識到，任何校外活動均可能存在個別風險，但不應因此就否定整個學習模式的價值。長久以來，絕大多數考察活動均順利完成，並獲師生正面評價，反映其教育成效值得肯定。

一、校外考察是教育不可或缺的環節

珠海太空中心是高中公民科內地考察景點之一。(圖片來源：新華社)
珠海太空中心是高中公民科內地考察景點之一。(圖片來源：新華社)

隨著教育範式的轉移，學習的疆界早已超越課室的四面牆壁，讓學生在真實世界中驗證所學、拓闊眼界，是現代教育不可或缺的一環，誠如古訓「讀萬卷書，行萬里路」。以本校為例，多年來持續舉辦多元境內外交流考察，學生曾前往內地、新加坡、英澳紐等地，在體驗當地經濟發展的同時，亦深入認識各地歷史文化，有助拓展國際視野，建構跨文化素養，這些經歷正是常規課堂難以取代的寶貴學習。想深一層，學校組織的各類考察交流活動，無論是本地或境外考察，均為課堂教學的重要延伸，是實現全人教育目標的關鍵途徑之一。如只因為學生出現紀律問題而否定交流考察的重要意義，則會流於本末倒置。

二、考察活動促進能力發展與價值培養

交流考察對學生綜合能力的提升具有顯著成效。學生在適應不同環境的過程中，鍛煉出自理、應變及人際交往能力；透過專題研習，更能培養觀察力、慎思明辨與表達技巧。同時，各類考察活動亦蘊含多元教育價值——如內地交流能讓學生親身認識國家發展，深化國民身份認同；國外考察則有助擴闊世界觀，涵育跨文化素養，兩者相輔相成，為學生適應未來複雜多變、多元化社會奠定堅實基礎。

三、考察活動展現教師的專業投入及承擔

位於福建的洛陽橋，也是高中公民科內地考察景點之一。(圖片來源：新華社)
位於福建的洛陽橋，也是高中公民科內地考察景點之一。(圖片來源：新華社)

教師在籌劃與帶領考察活動中所展現的持續投入與專業精神，充分體現其對學生全人發展的重視與承擔。一路以來，教育工作者的付出值得肯定——他們在考察活動的前、中、後各階段均秉持專業態度，投入大量心力：行前悉心設計學習目標、引導學生搜集資料、做好各項準備；行程中全程指導、關顧學生學習狀態；回程後組織反思與總結，將親身體驗轉化為深層的學習資源。這種全方位的專業投入，使考察活動成為學生整全學習歷程中重要的組成部分，當中教師所面對的挑戰、需兼顧的範疇，與所需的適應力，比常規課堂要大得多。正是這份對教育的熱忱與專業堅持，讓每一次考察都成為學生寶貴的成長土壤。

四、持續完善機制，堅守教育初心

面對社會的關注，教育界宜積極檢視現行安排，進一步優化行程設計及協調機制。各界亦應以建設性的態度，支持學校在教育專業框架下不斷完善考察活動，讓每一次校外學習都能緊扣教育目標，真正回歸「以學生為本」的教育初心。

教育如春雨，潤物細無聲。我們深信，透過理性討論、專業協作與社會支持，學校能夠持續為學生提供豐富而有意義的學習經歷。正如本校推動多年交流考察的經驗所示，這些走出課室的學習，往往成為學生終身受益的成長契機。讓我們共同守護教育的專業空間，讓年輕一代在實踐與探索中茁壯成長。

文：東華三院呂潤財紀念中學副校長霍建盛

圖：新華社

延伸閱讀：

教育評議會執委會 - 珍視內地教育交流團的學習機會︱來論

李伊瑩 - 以歷史教育與外交實踐 培育香港青年的國際視野與橋樑角色——從老撾領事館訪問活動談起︱來論

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT