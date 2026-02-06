教育評議會執委會 - 珍視內地教育交流團的學習機會︱來論

教育局於2021/22學年起推行公民與社會發展科（簡稱公民科），課程涵蓋三大範疇，包括認識祖國（改革開放以外的中國）、香港參與（一國兩制下的香港）以及世界視野（互聯相依的當代世界）。為支援教學，當局投放大量資源於內地考察活動，讓學生親身體驗國家最新發展與深厚文化。我們十分贊同教育局以「學生為本、重視教學互動」的教育原則。儘管推行過程中面對不少挑戰，例如非華語學生辦理入境手續較為繁複，但在局方與學校老師積極協調下，情況已獲妥善改善。這為學生開通了認識內地的渠道，使他們日後無論在消費、旅遊、生活、升學或就業等方面，都建立了更穩固的基礎。

廣州的陳家祠亦是中學內地考察團景點之一。(圖片來源：中新社)

籌辦考察團殊不容易，由前期準備、行程設計、飲食住宿安排，以至融入學習元素，均需周詳規劃。活動須與課程緊密結合，善用時間，讓學生在課堂以外獲得實踐體驗。考察結束後，學生亦需通過書面報告、口頭分享等形式總結所見所學，深化學習成效。

學校校長與教師在整個過程中責任重大，尤其須重視學生安全，包括交通、人身、住宿及飲食等各個環節。我們感謝教育局發出清晰指引，例如要求學生只食用主辦單位提供之膳食，不應隨意購買街邊或餐廳食品，而帶隊老師亦有責任確保學生遵守相關規定。經驗豐富的教師都明白，晚上往往是較易出現狀況的時段，因此學校應建立適當機制，例如定時突擊檢查房間，或一旦發現違規外出，必須即時跟進，事後對違規者作出跟進處理。

知行合一，理論與實踐相結合，匯成「活」的教育。內地交流團是寶貴的學習機會，尤其在教育局特別安排下，學生能到訪一般旅行難以參觀的地方，親身感受在書本中無法完全獲得的見識與體會。

我們期望教育局繼續大力推動相關安排，讓所有學生都有機會赴內地交流，同時也呼籲學校做好充分準備，在保障安全的前提下，推動學生走出課堂，拓展視野。若只沿用舊有傳統的學習模式，實在難以切合當代教育需要。

