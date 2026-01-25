鄭竣涵 - 辛波絲卡｜經典涵意

最近，案頭多了兩冊沉甸甸的書，是由譯者林蔚昀以波蘭文直譯的《辛波絲卡全集》。對於這位1996年諾貝爾文學獎得主，許多讀者並不陌生，辛波絲卡的詩句常被印在筆記本扉頁，或是成為藝術創作者的靈感來源，譬如幾米廣被流傳的圖畫書《向左走．向右走》，就是受到辛波絲卡的詩〈一見鍾情〉所啟發。但這一次，上下兩冊全集的面世，帶來全然不同的重量感。這不僅是為了紀念詩人百歲誕辰，更是首度完整地將她一生的詩作悉數集結。

翻開這兩冊書，就像是推開了一扇通往辛波絲卡心靈深處的大門。書中收錄了從她的出道之作〈我在尋找字〉，一直到14部詩集，甚至包括了那些她生前未曾結集的遺珠。最令人驚喜的，莫過於書末那首2023年才在波蘭被她的秘書發現，此前從未曝光的詩作，所以中文版甚至比原文版多了一首詩。這彷彿是詩人與我們開的一個跨越時空的玩笑，她在離去多年後，依然在某個角落，用文字給了我們最後一擊溫柔的驚歎。

辛波絲卡的詩歌世界，從來不是高高在上的象牙塔。正如全集介紹所言，她的世界由「日常細瑣、生活碎片」組成。她寫雲、寫昆蟲、寫樹葉、寫一張舊照片。她皆以精準、冷靜的語句，像是在耳邊低語，但卻格外有力。在她的筆下，普世性的重大議題被巧妙地摺疊進生活的細節裏，而這世界的中心始終是「人」：是你，是我，是我們每一個在庸碌中，為活着掙扎的個體。

閱讀這本全集，除了享受詩句本身的靈光，由權威學者沃伊采赫．李根札教授撰寫的評註與後記，更像是一位盡責的導航員。他幫助我們穿行在辛波絲卡豐富多變的語境中，讓我們得以追溯詩人一生的創作軌跡，去看她如何從早期的探索，逐漸演變出那種舉重若輕、充滿反諷與幽默的獨特風格。

辛波絲卡用她的一生告訴我們，世界充滿了驚喜與未知，無論是凝視一朵雲的飄移，或是一隻蟲的爬行，都值得我們停下腳步，仔細觀察。若你覺得生活日漸乾涸，不妨翻開《辛波絲卡全集》。它會像一道道柔和且溫暖的微光，照亮那些被忽略的生活角落，讓你知道，原來平凡的日子裏，處處都埋藏着足以撼動靈魂的詩意。

