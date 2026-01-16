港專義工服務逾1000小時 助全運會順利舉行 學生：實踐人際溝通理論

第十五屆全國運動會及第十二屆殘特奧會於早前閉幕，港專學院及香港專業進修學校有多名師生擔任義工，接受了逾600小時嚴格訓練，累計服務超過1000小時，協助賽事順利舉行。港專舉辦分享會，讓包括校長陳卓禧在內的近100位義工，分享活動點滴。

陳卓禧勉勵同學：從「旁觀者」變為「參與者」

在本週三（1月14日）舉辦的「動感全運@港專」分享會中，港專師生義工先後分享感想。校長陳卓禧表示，他以4種身份體驗了今屆全運會：港專義工推動者、大會義工甄選評審、開幕禮和賽事觀眾，以及義工。他以自己的決定勉勵港專同學，「很多人說在大時代有『無力感』，只有『被安排』的機會，今次經驗說明，大時代、大事件中還可以主動選擇參與，而不單是坐在家中看電視。」他期望同學們日後繼續從「旁觀者」變為「參與者」，深刻理解社會、國家與世界發展大局，主動把握和爭取機會。

教務長劉錦成負責主媒體中心的義工工作，帶領團隊從陌生到熟悉，通過不斷學習和探索，最終制定並優化了一套標準作業程序，讓後續的義工有規可循。

負責鐵人三項的師生需要在凌晨4點摸黑集合，義工領袖更要提早一小時於3點到達準備。無論是校長還是學生，都放下平日的職級與身份，聽從義工領袖的指揮，展現出紀律性與團隊精神。

同學 Effie（左一）分享了同學 Eva不慎割傷尾指流血的經歷。(圖片來源：港專)

款待應用學習學部老師蔡峻僑則說道，服務開始不久，有同學不慎割傷尾指流血，面對這突如其來的「第一滴血」，團隊沒有慌亂，冷靜又專業地處理，而受傷同學Eva十分堅強，經過現場專業醫護檢查及處理後，在傷勢無大礙下堅持繼續服務，大家還跟來探望的全運會義工服務統籌辦公室負責人拍了一張舉起尾指的合照。

除了應對意外，如何妥善處理現場人士的情緒，也是義工的重要任務。大會向內地及香港記者派發的物資不同，負責傳媒中心義工服務的行政同事Karen遇上兩地記者投訴，她運用培訓的知識及工作經驗化解矛盾。此外，她還動員自己的父親及哥哥，一家三口都成了全運會義工。

學生實踐學科知識

義務工作發展局服務總監馮素霞（左）及項目經理（義工服務）嚴振裕（右）在分享會上高度讚揚港專義工團隊的專業與熱誠。(圖片來源：港專)

另外，運動學系學生Sam則擔任極具挑戰性的「反興奮劑檢測支援崗位-陪護員」。他坦言，「面對剛剛輸掉比賽、情緒低落的運動員，我們必須在嚴格執行藥檢程序與展現人文關懷之間取得平衡。」這些經歷讓他們深刻體驗和實踐學科中的人際溝通理論。

港專義工的貢獻備受肯定，義務工作發展局服務總監馮素霞女士在分享會上形容，他們是全運會義工計劃中重要的一塊「拼圖」。項目經理（義工服務）嚴振裕則表示，如果沒有義工，全運會香港賽區很多工作根本無法順利運作。

