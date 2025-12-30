劉翔師弟謝文駿宣布退役 曾獲亞運會、全運會金牌

中國跨欄好手謝文駿今日(30日)宣布退役，結束接近20年的職業生涯。這名曾贏得亞運會、全運會男子110米欄金牌的選手，是國家一代跨欄名將劉翔的同門師弟，他在社交平台發表退役聲明，並深情寫「跑道，你是我青春的全部。」

謝文駿深情告別

與劉翔同為名師孫海平弟子的謝文駿，在社交平台宣布退役：「今天，我將從賽道的奔跑者，轉變為場邊的守望者與傳承者。這條110米的跑動很短，短到每一次奔跑都必須全力以赴。我無法再親身跨越欄架，但我的目光與全部的心得，將永遠追隨並幫助那些熱愛跨欄的年青人。」

謝文駿宣布退役。新華社

謝文駿是劉翔的同門師弟。新華社

與劉翔同為孫海平弟子

35歲的謝文駿曾贏過3屆全運會男子110米欄金牌，2014年仁川亞運和18年雅加達亞運亦連續2屆稱王，田徑世錦賽亦曾取得第5名，是劉翔後中國最出色的跨欄選手。