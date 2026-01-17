胡嘉瑩 - IBPYP的可愛之處｜媽媽學神

記得小朋友剛開始讀IBPYP課程的頭兩年，我總會覺得IBPYP課程有點虛無飄渺。我常會問，究竟他們在學甚麼呢？經過好幾年的觀察，我卻越來越欣賞這個課程。

首先，IBPYP課程不像本地或新加坡的課程，有一個很實在的學習內容。IBPYP課程內容每年都是圍繞着6個主題作為教學藍本，例如Who we are、How we express yourselves、How the world works等等，內容是跨學科的，而每個年級需要學甚麼學術內容，其實亦沒有明確的指引。所以頭一兩年，我實在被這個相對high level的課程框架弄得很懊惱。

隨着小朋友升上高小，我觀察到這個課程有其非常值得欣賞的地方。IBPYP的核心內容強調要讓學生發展其特質（Attributes），例如risk taker、caring、reflective等，亦強調如何去學習（Approach to Learning, ATL）。它們看重的不是文字上的學習評核，而是看重溝通技巧（Communication）、思維（Thinking）、研究（Research）、自我管理（Self management）、社交技巧（Social skills）等，我覺得現今世代的同學更需要這種素質和技能。IBPYP課程某程度上就是因為它在學術學習內容上比較自由，沒有非常明確的框架，所以老師可以有更大的空間去主宰課程上的教學安排。

例如老師教授主題Who we are，有幾個星期的時間讓每個同學做資料搜集，做presentation，在全班面前分享其認為有趣的主題。女兒班上的小朋友所分享的主題有如何照顧狗狗、疾病、貼紙、籃球、日本旅行、太陽系、香口膠、編織、希臘神話、食物的糖分等，讓小朋友可以根據自己的興趣去做調查及演說，而其他同學亦可以聆聽到不同範疇的內容，並可以comment on其他同學的演說，互相學習。記得我的孩子初時很不習慣在全班面前present，但一年內，經過5、6次的presentation，孩子現在慢慢適應這種演說模式，還覺得好好玩。

IBPYP在教學理念及執行上提供空間讓老師和學生可以去探索和實驗，在學習內容上能夠提升學生的學習興趣及動力，這是我非常欣賞的。

文：胡嘉瑩

作者為IB狀元，畢業於劍橋大學經濟系，Cana Academy Limited創辦人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

