胡嘉瑩 - 跟孩子在學業上的拉扯｜媽媽學神

上一篇講到小朋友就讀行IBPYP的國際學校。在小朋友剛開始讀IBPYP課程的頭幾年，課後學習和功課成為我和小朋友的拉扯位。

小朋友的學校在小學階段一般來說是沒有功課的。至於我，畢竟從小就在本地學校讀到會考，之後才讀IBDP課程。我很相信本地教育制度裏面「學習」的「習」其實有其存在意義。況且在我的IB教學工作上，我見到太多自小在國際學校就讀的學生，因為小學及初中時的學術根底打得不好，去到高中的時候無論如何努力也追不上。再者，女兒身邊的國際學校同學，亦不乏有「十全大補」的同學。

我的成長背景及工作exposure都告訴我，其實完全沒有課外練習，是有很大機會在高中時出問題的。而女兒的學校偏偏在小學階段就是沒有功課的，所以女兒從來都沒有一個要做功課的習慣或需要考試的氛圍。這個情況的好處是可以讓她有一個沒有功課考試壓力的童年，但這又同時讓我懊惱不已，怕她在學術上會落後。

雖然學校老師的回饋總是說孩子在學術上做得不錯，但學校成績表在學術描述方面卻又模棱兩可（我相信這是很多國際學校家長的心聲），於是我還是讓她課後去學中文，並給她做一些數學的工作紙多作練習。當然，這些她認為是額外的課外學習常會成為我們拉扯的位置。

我雖然在這個處境當中起起伏伏，但事情還是出現了轉機。好消息是，這種因為功課和學習跟孩子的拉扯在過去一兩年少了很多。一方面是因為女兒慢慢長大，大家可以互動地訂立目標；另一方面是學校同學之間的學術氣氛開始慢慢加強，同學們開始互相鞭策，這亦成了一個關鍵的轉折點。

文：胡嘉瑩

作者為IB狀元，畢業於劍橋大學經濟系，Cana Academy Limited創辦人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

