iGEM｜5校研大腸癌無創診斷檢測器 iGEM比賽奪金 檢查費用減 盼增準繩度｜專訪

大腸癌是本港常見殺手之一，惟目前檢測方式較昂貴及未必準確，因此激發基督教崇真中學、沙田崇真中學、九龍華仁書院、保祿六世書院及基督教宣道會宣基中學的師生，組隊研發大腸癌無創診斷工具「ColoTrace」，並在2025年「國際遺傳工程機器設計競賽」（iGEM）中，勇奪高中組金獎。基督教崇真中學科學及科技學習領域統籌主任劉永恆接受《星島教育》專訪時表示，團隊將繼續改善檢測工具的準繩度，亦擬與生產商共同研發檢測劑。

iGEM｜成員約50人 奪高中組金獎

近年，本港不少中學都會參加國際性的科研比賽，且取得不俗成績，其中去年10月底在法國巴黎舉行的2025年「國際遺傳工程機器設計競賽」（iGEM），每年都吸引全球頂尖的高中生、大學生和研究生組隊參加。去年參賽的400多支隊伍中，只有145隊為中學生，當中9隊來自香港。由於賽制容許每組可聯校或獨立參加，因此去年共有約20間香港中學參加iGEM，當中6隊更奪得金獎，為港爭光。

基督教崇真中學科學及科技學習領域統籌主任劉永恆表示，該校過往也曾參加iGEM比賽，去年就首次聯同沙田崇真中學、九龍華仁書院、保祿六世書院及基督教宣道會宣基中學的師生，組成隊伍「HongKong-HS」參賽。各校經過招募和篩選，每校約有10名學生參與，分別來自中三至中六，他們憑藉研發早期大腸癌的無創診斷工具「ColoTrace」，成功勇奪高中組金獎。

iGEM｜辨miRNA提升治癒率

「ColoTrace」的模擬成品。受訪者提供

團隊接受本報專訪時表示，「ColoTrace」是一種針對早期大腸癌的無創診斷工具，他們利用合成生物學技術，設計了6種「Toehold switch」（一種合成生物科技製成的檢測器），以偵測糞便樣本中，與大腸癌有強關連性的微核糖核酸（miRNA）。當偵測到目標miRNA時，系統便會產生螢光蛋白以顯示陽性結果，提醒患者及早求醫，提升治癒率。

問到為何研發大腸癌檢測工具？九龍華仁書院中五學生潘維亨表示，團隊在制訂研究題目時，得知大腸癌是本港頭號癌症之一，但公眾對現有的篩查方法接受程度偏低。「現時檢測的方法包括照腸鏡，是具入侵性、費用比較昂貴；大便隱血測試則有局限性，也未必準確，所以就想研發一種方便及無創的早期檢測工具。」在研發過程中，同學遇到不同困難，沙田崇真中學中六學生麥廷謙就舉例，做實驗時，有時明明跟足指引，但所抽取的miRNA濃度仍不夠，要多次嘗試不同分量和比例才成功。

iGEM｜擬夥生產商研投產

「ColoTrace」在2025年iGEM中，勇奪高中組金獎。何健勇攝

劉永恆表示，iGEM並非單純是科技比賽，反而是一個平台，讓全球學生參與及推進合成生物學及生物科技，因此參賽學生在接近1年的準備過程中，除了要進行生物實驗（Wet Lab），還須有綜合社會實踐（Integrated Human Practice）及教育（Education）元素，而組內的5間學校，亦就其專長、設備及聯繫等，各自負責不同部分，「iGEM的原意，並非要學生做一些很厲害的產品，因這些研究，很多實驗室都可做到，我們認為做到傳承及推廣，學生有成長才更重要。」他透露，團隊將繼續改善檢測工具的準繩度，亦擬跟生產商聯絡，看他們是否有興趣共同研發檢測劑，未來或有機會推出市面。

在教育層面，團隊亦向公眾介紹合成生物學知識，及提高對大腸癌的認知。保祿六世書院中五學生李慧芯表示，該校是其中一間負責「教育」的學校，對象是中、小學生甚至長者，估計合共向約500人介紹合成生物學。基督教宣道會宣基中學中五學生周子凝表示，過程中他們曾製作電子繪本，讓小學生更易明白相關知識；該校的生物科老師王泳嘉相信，即使年紀小的學生亦可接觸，「只要用合適的方法，就好像埋下了一粒種子，日後有機會讓他們發揮。」

記者：陳艷玲 攝影：何健勇 部分圖片：受訪者提供

延伸閱讀：

中學科研｜聯校中學生組隊 研創新農藥檢測技術 國際基因工程大賽奪金 躋身世界前10

吃洋蔥防7大癌症！2種食法功效最強 遠離大腸癌/肺癌/乳癌