Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吃洋蔥防7大癌症！2種食法功效最強 遠離大腸癌/肺癌/乳癌

保健養生
更新時間：13:05 2026-01-01 HKT
發佈時間：13:05 2026-01-01 HKT

【防癌食物/洋蔥好處】想要減低患癌風險，可以多吃辛辣催淚的洋蔥！有醫生指，吃洋蔥可以預防大腸癌、肺癌、乳癌等7大常見癌症，有2種煮法及吃法有助加強防癌效果。除了洋蔥，他又推介其他3種同樣擁有強大防癌抗癌、抗氧化和抗發炎功效的蔬菜。

吃洋蔥防7大癌症 2種食法功效最強

急症科醫生張適恆在其YouTube頻道推介吃洋蔥防癌作用，有效預防7大癌症，包括胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌與乳癌。

張適恆醫生講解指，洋蔥屬於石蒜科蔥屬，箇中含有種類多且大量的有機硫化物，除了擁有濃烈的氣味，更有效抑制癌細胞。除了有機硫化物，石蒜科蔥屬的蔬菜亦含有相關豐富植化素，有強大的抗氧化和抗炎功能。

 

洋蔥有何防癌成分？

  • 多種有機硫化物：包括DMS、DADS、DATS、DTTS、DPDS等，能夠破壞細胞的DNA，令它們停止生長；更有研究發現，DADS硫化物有中和香煙中某些致癌物質的作用，也能消除加工肉中會引起大腸癌的亞硝胺。
  • 蘿蔔硫苷：切碎洋蔥後會被釋放出來，轉化成可以抑制癌細胞的蘿蔔硫素。
  • 槲皮素：影響體內某些RNA片段，使其無法操控對身體有害並讓正常細胞產生變化的基因。

如何吃洋蔥最有效防癌？

張適恆醫生表示，無論生吃或熟吃都一樣好，因為能補充到不一樣的營養成分。

生吃洋蔥：

  • 建議吃法：切丁後放置10分鐘，加入煮好的菜式當中拌勻，或加入蔬菜沙律當中。
  • 原因：能夠完整保留有機硫化物，充分利用它們的防癌作用。因為有機硫化物非常怕熱，只要加熱，不管怎樣煮都會被大量破壞，這也是為甚麼洋蔥被煮熟後嗆辣的味道會大大減少。

熟吃洋蔥：

  • 建議吃法：最好是以160°C低溫油鍋煎熟，煎大概4至8分鐘，不變成金黃色；但不建議水煮，因為多酚類會大量地流失。
  • 原因：能夠更好地吸收抗氧化多酚類物質，例如具抗癌能力的槲皮素。有研究發現，低溫加熱能使槲皮素釋放得更多。

不只洋蔥 3種蔥屬蔬菜也防癌 

張適恆醫生形容石蒜科蔥屬蔬菜「幾乎是食物中的抗癌秘密武器」，有大型流行病學研究發現，每天吃最多蔥屬蔬菜的人，罹患上述7種癌症的風險皆大幅降低，反映石蒜科蔥屬具有優於其他蔬菜的防癌能力。除了洋蔥，他亦推介3種同科的蔬菜。

1. 大蒜

營養及食用份量：

  • 富含大蒜素，是有機硫化物的一種，每天吃10g或2瓣大蒜對健康很好。

大蒜吃法：

  • 生吃最能夠攝取到大蒜素。將大蒜切碎後，裡面的酵素才開始發揮作用，因此要至少放置10分鐘，待其作用完全。

黑蒜好處：

  • 將大蒜在60°C和濕度80%的環境熟成數星期，讓蒜頭裡一些耐高溫的細菌發酵，所製成的，味道沒那麼刺激，帶有一點像果乾的甜味。有研究發現，黑蒜的抗氧化能力更優秀，而新鮮大蒜則有更好的抗發炎能力，兩者各有所長，都值得食用。

2. 蔥

  • 同樣富含有機硫化物、植化素和微量元素。
  • 連根部一樣可吃，可以整株用來滷肉，或夜入魚湯裡辟腥。蔥白氣味比較濃烈，因為大部分硫化物都集中在這個部分；蔥綠則含有密度更高的植化素、維他命和礦物質，包括類胡蘿蔔素、葉酸、維他命A、B、C、E、K、鈣、硒、鎂、鐵等。
  • 與洋蔥一樣，生吃能保存到最多的硫化物；如果想更好地攝取多酚類，則建議以低溫快速地爆香，破壞其細胞壁，讓多酚類釋放出來。
  • 不過，國外不時發生吃生的蔥花後集體感染甲型肝炎的事件，連美國FDA也曾提醒大眾要注意這種風險。

3. 韭菜

  • 如何分辨韭菜或蔥？前者是實心的，後者卻是空心的。如果刻意在沒有光的環境種植韭菜，就會種出韭黃，不過在光照充足的環境成長的韭菜，營養價值比韭黃更高。
  • 韭菜的氣味，相對而言沒有那麼強烈。不過曾有醫院報告指，吃大量韭菜的婦女，患上乳癌的風險大幅降低70%，幅度甚至比大蒜更高。因此比較適合不喜辛辣味的人。

吃洋蔥韭菜後 如何消除口氣異味？

張適恆醫生又推介多種方法，有助減輕吃完蔥屬蔬菜後殘留在口中的味道，避免影響社交。

  1. 吃一些中和硫化物分子的食物，例如檸檬、芫荽、牛奶和蘋果
  2. 喝茶、咖啡或蘋果醋
  3. 咀嚼口香糖或按摩唾液腺的位置，促進唾液分泌，當中的蛋白質可以帶走硫化物。唾液腺分別在靠近下巴（舌下腺、頜下腺）或顳顎關節（腮腺）的位置。

延伸閱讀：防慢性病防癌要吃三文魚？研究揭12種超強抗發炎食物

資料來源：張適恆醫師

---

相關文章：

白色/黃色/紫色洋蔥營養大比拼 營養師推介1種抗氧化力最強 怕辣吃哪種？

5種水果對心臟最好 更降血壓/降膽固醇/護腸胃 提子要吃這顏色

水果不等於高纖 24款水果纖維排行榜 牛油果比火龍果更通便？

身體積聚致癌物重金屬 吃番茄洋蔥可解毒？推介3類食物護肝排毒/防癌

洋蔥可以防中風？降三高/減肥/增免疫力10大功效 1種煮法營養功效大增 附食譜

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
11小時前
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
6小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
4小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
22小時前
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
影視圈
17小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
3小時前
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
影視圈
18小時前
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
生活百科
18小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
19小時前