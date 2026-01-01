吃洋蔥防7大癌症！2種食法功效最強 遠離大腸癌/肺癌/乳癌

【防癌食物/洋蔥好處】想要減低患癌風險，可以多吃辛辣催淚的洋蔥！有醫生指，吃洋蔥可以預防大腸癌、肺癌、乳癌等7大常見癌症，有2種煮法及吃法有助加強防癌效果。除了洋蔥，他又推介其他3種同樣擁有強大防癌抗癌、抗氧化和抗發炎功效的蔬菜。

吃洋蔥防7大癌症 2種食法功效最強

急症科醫生張適恆在其YouTube頻道推介吃洋蔥防癌作用，有效預防7大癌症，包括胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌與乳癌。

張適恆醫生講解指，洋蔥屬於石蒜科蔥屬，箇中含有種類多且大量的有機硫化物，除了擁有濃烈的氣味，更有效抑制癌細胞。除了有機硫化物，石蒜科蔥屬的蔬菜亦含有相關豐富植化素，有強大的抗氧化和抗炎功能。

洋蔥有何防癌成分？

多種有機硫化物：包括DMS、DADS、DATS、DTTS、DPDS等，能夠破壞細胞的DNA，令它們停止生長；更有研究發現，DADS硫化物有中和香煙中某些致癌物質的作用，也能消除加工肉中會引起大腸癌的亞硝胺。

蘿蔔硫苷：切碎洋蔥後會被釋放出來，轉化成可以抑制癌細胞的蘿蔔硫素。

槲皮素：影響體內某些RNA片段，使其無法操控對身體有害並讓正常細胞產生變化的基因。

如何吃洋蔥最有效防癌？

張適恆醫生表示，無論生吃或熟吃都一樣好，因為能補充到不一樣的營養成分。

生吃洋蔥：

建議吃法：切丁後放置10分鐘，加入煮好的菜式當中拌勻，或加入蔬菜沙律當中。

原因：能夠完整保留有機硫化物，充分利用它們的防癌作用。因為有機硫化物非常怕熱，只要加熱，不管怎樣煮都會被大量破壞，這也是為甚麼洋蔥被煮熟後嗆辣的味道會大大減少。

熟吃洋蔥：

建議吃法：最好是以160°C低溫油鍋煎熟，煎大概4至8分鐘，不變成金黃色；但不建議水煮，因為多酚類會大量地流失。

原因：能夠更好地吸收抗氧化多酚類物質，例如具抗癌能力的槲皮素。有研究發現，低溫加熱能使槲皮素釋放得更多。

不只洋蔥 3種蔥屬蔬菜也防癌

張適恆醫生形容石蒜科蔥屬蔬菜「幾乎是食物中的抗癌秘密武器」，有大型流行病學研究發現，每天吃最多蔥屬蔬菜的人，罹患上述7種癌症的風險皆大幅降低，反映石蒜科蔥屬具有優於其他蔬菜的防癌能力。除了洋蔥，他亦推介3種同科的蔬菜。

1. 大蒜

營養及食用份量：

富含大蒜素，是有機硫化物的一種，每天吃10g或2瓣大蒜對健康很好。

大蒜吃法：

生吃最能夠攝取到大蒜素。將大蒜切碎後，裡面的酵素才開始發揮作用，因此要至少放置10分鐘，待其作用完全。

黑蒜好處：

將大蒜在60°C和濕度80%的環境熟成數星期，讓蒜頭裡一些耐高溫的細菌發酵，所製成的，味道沒那麼刺激，帶有一點像果乾的甜味。有研究發現，黑蒜的抗氧化能力更優秀，而新鮮大蒜則有更好的抗發炎能力，兩者各有所長，都值得食用。

2. 蔥

同樣富含有機硫化物、植化素和微量元素。

連根部一樣可吃，可以整株用來滷肉，或夜入魚湯裡辟腥。蔥白氣味比較濃烈，因為大部分硫化物都集中在這個部分；蔥綠則含有密度更高的植化素、維他命和礦物質，包括類胡蘿蔔素、葉酸、維他命A、B、C、E、K、鈣、硒、鎂、鐵等。

與洋蔥一樣，生吃能保存到最多的硫化物；如果想更好地攝取多酚類，則建議以低溫快速地爆香，破壞其細胞壁，讓多酚類釋放出來。

不過，國外不時發生吃生的蔥花後集體感染甲型肝炎的事件，連美國FDA也曾提醒大眾要注意這種風險。

3. 韭菜

如何分辨韭菜或蔥？前者是實心的，後者卻是空心的。如果刻意在沒有光的環境種植韭菜，就會種出韭黃，不過在光照充足的環境成長的韭菜，營養價值比韭黃更高。

韭菜的氣味，相對而言沒有那麼強烈。不過曾有醫院報告指，吃大量韭菜的婦女，患上乳癌的風險大幅降低70%，幅度甚至比大蒜更高。因此比較適合不喜辛辣味的人。

吃洋蔥韭菜後 如何消除口氣異味？

張適恆醫生又推介多種方法，有助減輕吃完蔥屬蔬菜後殘留在口中的味道，避免影響社交。

吃一些中和硫化物分子的食物，例如檸檬、芫荽、牛奶和蘋果 喝茶、咖啡或蘋果醋 咀嚼口香糖或按摩唾液腺的位置，促進唾液分泌，當中的蛋白質可以帶走硫化物。唾液腺分別在靠近下巴（舌下腺、頜下腺）或顳顎關節（腮腺）的位置。

資料來源：張適恆醫師

