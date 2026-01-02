Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iGEM｜本港中學參賽隊伍遇各地尖子質詢 拓眼界獲益多｜專訪

知識轉移
更新時間：16:02 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:02 2026-01-02 HKT

一連4日的「國際遺傳工程機器設計競賽」，在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行，每組參賽學生都有各自的攤位，除展示自己的作品外，同學亦會向來賓介紹作品，及接受評審20分鐘的提問，對同學來說獲益良多。

學懂更全面做研究

有份帶隊的基督教崇真中學生物科老師崔承恩表示，同學除了接受評審提問，還要接受在場參賽的學生挑戰，他們除了提問作品的理念、原理外，亦會以他們的經驗，詢問同學是否有考慮其他做法，「在場的學生，有來自哈佛、劍橋、麻省理工學院的大學生，這些交流機會也很難得。」正因為要準備不同人士的提問，參與的學生都要熟讀計劃的資料， 並非切割式學習。

沙田崇真中學中六學生陳卓賢表示，在比賽過程中，才明白合成生物學的厲害之處。例如有學生研發殺死霉菌的東西，取代現時常用的化學物質，減少對地球的污染，「這令我想到，以後有些問題都可循這方向思考，開了眼界。」基督教崇真中學中五學生王梓而表示，今次經驗讓她明白生物科技並非只圍繞科學，背後還有社會研究及教育層面，讓她日後做研究時更全面。

記者：陳艷玲 攝影：何健勇 部分圖片：受訪者提供

