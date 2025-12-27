我要讚佢｜深水埗手機維修店師傅義助八旬婆婆修復DVD機 店員：小小的幫忙照亮別人一天

香港人間有情。深水埗一名暖心的手機維修店師傅，充滿人情味地義助一位年約80歲的婆婆搶修好「心愛DVD機」，送上最窩心的聖誕禮物。婆婆在誤打誤撞的維修中，卻令人心酸地自嘲：「我哋啊老套，你明唔明啊？我哋老人家老套，唔識！我哋呢啲70、80歲嘅人，唔識用嗰啲新時代嘅嘢」。詳情見下圖及下文：

手機維修店修復DVD機 感激師傅義助 深水埗八旬婆婆重現笑容逐張睇↓↓↓↓

婆婆帶著壞DVD機求助

樓主本月24日平安夜，在社交平台Threads上載附字幕的短片，分享一段暖心經歷：一位婆婆帶著壞掉的DVD機求助，幾經碰壁後終獲幫忙。

樓主不僅成功修復對婆婆意義非凡的DVD機，更讓她重拾笑容，這份「小小的幫忙」感動不少網民，紛讚揚樓主「好人一生平安」，並勁有心地祝賀「生意爆數」。

樓主：婆婆最大娛樂就係睇碟

樓主在帖文中講述事件由來——「今日（24日）有位婆婆👵🏻拎住部DVD機嚟，話壞咗！話去咗好幾間都冇人整🛠️。佢話平時最大嘅娛樂就係聽收音機📻同睇碟📀，部機壞咗真係好唔方便」。

樓主透露「維修途中傾傾吓先發現原來呢部機，對佢嚟講好重要💛。最後我哋真係幫婆婆整好部機，佢好開心，而我哋更好開心❤️」。

樓主感慨「有時候小小嘅幫忙🤲，可以照亮別人的一天✨。無論你做緊咩行業，都要多啲關心身邊嘅長者!!!最後，祝大家聖誕快樂🎄❤️#真人真事 #長者服務 #人情味 #小確幸💕 #愛心」。

樓主婆婆交談精彩對話全文

短片長約2分37秒，樓主邊維修邊和婆婆交談的精彩對話全文見下圖（Threads截圖（資料來源：ezfixhk＠Threads））↓↓↓↓

網民：被你感動到

好人好事感動網民，留言區充滿了對樓主的讚美和祝福，如「祝你生意爆數❤❤」、「好人一生平安🙏」、「好人有好報」、「好有愛，多謝你！生意興隆」。許多網民被這份善意所觸動，表示「被你感動到🌟」、「好心有好報，我都希望自己老咗的時候，啲後生仲會咁肯幫手」。

網民呻舊電器維修難

網民也趁機大呻舊電器維修難，指出「好多嘢都有得整嘅？不過啲廠商當然就同客講無零件無得維修就逼啲客買部全新……」，並好奇「到底仲有咩係整唔到???🤔」。有網民因為自身經歷，表示「早知幾年前我部卡拉OK機又係咁壞法，就拎俾你整啦！😢」。

更有網民點出這好人好事背後的社會意義，大讚樓主「你講得好啱，創造一個開心的社會。傳達愛心。呢個就係真正嘅香港」，並認為「喺呢個聖誕節一覺醒來就睇到呢件好人好事，成個人充滿正能量，多謝你」。有網民直言「我就係要睇依啲片，感謝你」。

資料來源：ezfixhk＠Threads

相關閱讀：

旺角公公婆婆當街討吃 聲稱金融海嘯失去一切 仗義港女請食飯解困：寧願被呃都要幫

疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現

96歲長者主動交還公屋 知情者揭原因：百感交集 網民勸：年紀大有些事要放下