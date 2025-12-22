旺角公公婆婆當街討吃 聲稱金融海嘯失去一切 仗義港女請食飯解困：寧願被呃都要幫｜Juicy叮

一對公公婆婆早前在旺角港鐵站向陌生人討吃，聲稱因為金融海嘯失去一切。一名仗義港女本著寧願被呃都要幫的心態，不但幫忙兩人搬家當落樓梯和提供金錢資助，還慷慨解囊陪同購買餐點「請食雞髀、食焗豬，幫佢哋加底加菜加湯」。詳情見下圖及下文：

旺角公公婆婆當街討吃 聲稱金融海嘯失去一切 仗義港女請食飯解困：寧願被呃都要幫逐張睇↓↓↓↓

薄薄收條背後的沉重故事

樓主昨日（21日）在社交平台Threads上載快餐店收據相片發帖，留言講述這一紙薄薄的收條背後的沉重故事——「喺旺角地鐵見到兩個好瘦嘅公公婆婆每人慢慢搬住兩袋嘢落樓梯，婆婆一隻眼睇應該睇唔到嘢。雖然趕時間，但忍唔住主動問幫佢哋搬」。

樓主憶述「公公話佢哋由一間麥當勞去緊另一間麥當勞，因為無消費，所以唔可以喺同一間太多日。話兩日無食飯，所以無力搬嘢。但佢哋拎緊嘅都唔係咩好大袋嘅紅白藍膠袋，4個大嘅萬寧膠袋就已經係佢哋全部嘅家當」。

樓主續稱「對路邊乞討無動於衷嘅我，俾咗身上只有幾十蚊現金佢哋。公公問我可唔可以買飯俾佢哋食。聽到我話趕時間，婆婆主動話唔好阻住姐姐啦。我內心都扎掙咗兩秒，但一諗到，寧願俾人呃過少少錢，都唔想可能錯過咗我，佢哋真係會幾日冇飯食」。

樓主花150元請兩人食飯

接著，樓主表示「最後就近陪佢哋去大家樂買飯。食雞髀、食焗豬，幫佢哋加底加菜加湯，但其實都只係150蚊嘅事。佢哋講純正廣東話，講嘢有文有路咁同我分享佢哋，因為金融海嘯而失去一切嘅故事。我問佢哋有冇社工幫手，佢哋話冇」。

樓主滿有感觸地表示「社會資源真係好短暫，度度要人幫，個個都有Valid（確鑿的）嘅故事。就算係為咗自我感覺良好都好，起碼我今日用自己嘅行動投咗一票」。

網民：憑一口氣、點一盞燈

不少網民高度讚揚樓主的善舉，留言「好人有好報」、「好人一世平」、「有愛」、「憑一口氣、點一盞燈👍🏻」、「您係啱，騙你都係150吊錢，但你在心中留下精彩印記，與人為善，何樂而不為。😂」、「多謝你相信自己直覺去幫助佢哋！🙏🏻」。

另有人指，「做得很對，對我來說$150元不是小數，叫我輕易拿出，真捨不得。但把150元助長者解困，確是無以尚之的道德光環！不管其為詐為騙，豈碼你直覺已斷定有此出手的必要，應該錯不到哪裏！」、「做認為值得、應該做嘅事情，對得住自己就夠。係咪俾人呃，唔需要諗咁多」、「有時幫人出心，唔好想是否呃您，可能阿Q咗，但總好過真的錯過了有需要幫助的人」、「無論對方是真是假，當你幫公公婆婆當刻覺得心安理得，就已經值得啦！好人一生平安💖」。

網民：寧願幫錯都唔會唔幫

有網民打開心窗說亮話，指「❤️樓主好溫暖，感謝你幫助公公婆婆，好人有好報。如果係我都會寧願幫錯都唔會唔幫，因為人哋都係想要食飯啫，應該真係有需要」、「多謝你，如果大家都唔會視而不見，咁我地個城市就有多啲人情味，唔係乜都講錢、錢、錢🙏🙏🙏」、「佢要飯唔係要錢應該都真係去到盡先求救，唉盡做啦，多謝你」、「你好好人，我以前都驚俾人呃，後尾諗通咗，幫人咪當幫frd（朋友）囉，呃人嘅話影響到嘅只會係佢自己，影響唔到做善事嘅自己」。

有網民則鼓勵樓主「你講得啱呀，當刻見到需要幫就幫咗先，唔會諗佢哋背後既目的💪🏻」、「情願俾人呃，都唔想錯過一個需要幫助的人🙏」。

網民心酸：搵社工幫

另外，網民也心疼兩位長者的處境。建議「應該要幫他們聯絡社會福利署，他們絕對需要綜援及住屋」、「搵社工幫......」、「真係心酸，真正需要一間屋嘅人連公屋都無得住」、「希望後續社福會幫2位老人家😢。」、「其實真係好多長者三餐不繼⋯⋯希望佢哋主動搵社工幫手」、「好多老人家都唔識搵社工幫忙」。

不過，在回應欄中有網民提到，「你人心地好好，但佢兩位係出咗名係旺角及太子出沒嘅慣犯，下次見到呢啲人，可以叫佢直接去佢嗰區家庭服務中心搵社工求助」。

另外，部分網民趁機自爆過往類似的經歷：

