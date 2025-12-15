疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮

天氣漸寒，一位婆婆懷疑在黃大仙一天橋露宿3個月之久，有路人越看越心痛，昨日（14日）在網上發帖呼籲「幫幫婆婆」。有好心網民按圖索驥，凌晨時分前去探訪，結果有新發現。詳情見下圖及下文：

疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現逐張睇↓↓↓↓

地點：黃大仙一天橋

樓主昨日在facebook群組「東張西望關注組」上載相片發帖，留言指「婆婆喺條橋住咗3個月啦！天氣越嚟越凍！幫幫婆婆！🙏」。樓主在回應欄補充「黃大仙天橋度，朝早同夜晚返工都見到」。

相片中，婆婆的被鋪和隨身行李，靜靜地放於天橋旁，加上現場無其他行人，場面越發孤清。有網民估計現場可能是「黃大仙龍翔道新光中心行人天橋上面！」、「沙田坳道嗰條橋」。

網民：天氣轉凍有沒人幫佢

樓主的急切語氣引起網民關注，並同情婆婆，建議「俾個帳篷佢擋下風囉」、「最好有個大紙箱🙏🙏」為她禦寒。

有人則稱「天氣轉凍有沒人幫佢」，於是有人建議「通知社署或區義員吧」、「梗係去搵區議員啦」、「快啲叫差佬都得！😰」或「幫佢報警喇」。

網民凌晨探訪有新發現

及後，有按圖索驥的網民前去探訪，但留言指「剛在橋冇人」、「朋友到咗婆婆應該走咗謝謝你不用去了」、「2025/12/15 00:01 朋友到咗婆婆應該不在位置走咗，謝謝不用去了」。

另有網民客觀地提醒，「覺得切勿跟車太貼」、「未清楚內裏詳情，請勿看表面去批評！」。

還有人在其他地區也見到類似叫人心酸的情況：

•天水圍有個都係瞓公園，琴日仲落雨都唔知佢瞓邊；

•之前喺中環見過有個阿婆又係成身笠住膠袋；

•我見過中年男仕執垃圾🗑️桶食物來食😭。

•油塘有個阿婆訓街訓左幾年，都冇人跟進😅

資料來源：Jj Zhang＠facebook東張西望關注組

相關閱讀：

3少女中環性感瞓街曬太陽 「這衣著」惹議 網民：真係咁癲！

婆婆蓋紙皮柴灣瞓街求「還我公屋權」 網民嚇壞：以為有人棄屍