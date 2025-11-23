我要讚佢｜67歲中菜總廚退休6年 護老院重執鑊鏟服務長者

一名在打滾超過半世紀的廚師，生涯高峰曾遠赴日本擔任中菜總廚，曾一度因高壓工作環境患病導致突發性失聰，9年前退下前線養老，直至3年前一時技癢，主動應聘一間護老院廚師職位，重返職場用退休長者身份服務長者。

現年67歲的袁國輝師傅「紅褲子」出身，年輕時在傳統酒樓任職燒味師傅，然後不斷在不同酒樓、飯店累積經驗，由最初學徒身份一步步晉升至總廚位置，00年生涯高峰時獲一間本港連鎖酒樓集團禮聘赴日，以總廚身份管理當地酒樓，製作及監督下屬管控中菜品質，好景不常，長年高壓的工作環境令他積勞成疾，至03年，他因急性神經閉塞，兩邊耳朵突然失聰，住院10日後才告恢復，體力大不如前，直到2016年從日本回港正式退休。

直至2022年，袁師傅偶然發現慈雲山紫雲間沁怡護養院招聘廚師，放下六年鑊鏟的他突然技癢，仍無法放下對烹飪的熱愛，認為安老院廚師工作較簡單，於是應聘接受挑戰。

居住在護養院的長者本身患有各種長期身體病，如痛風、吞嚥困難、糖尿病等，需要食碎餐或糊餐等，本身是長者的袁師傅絞盡腦汁，了解院舍長者的口味再調整院舍健康菜式，希望讓長者有營養之餘，亦透過豐富的菜式吃得開心。

93歲的容婆婆在院舍住了2年多，有痛風和關節退化問題，但同時非常嘴饞挑食。提起袁師傅的蒸魚、炒節瓜、油麥菜和馬蹄肉餅，她便讚不絕口，連女兒都説見到媽媽吃量明顯提升。袁師傅感受到對長者而言，整天在院舍裡生活，一頓美味的飯菜不僅是填飽肚子，更是一種對生活的最大期盼。