新世界K11會員計劃增設「鉑金卡」 需一年消費20萬 黑卡獎賞比率有上調

新世界發展（017）旗下K11集團宣布，將於今年9月1日起全面升級KLUB 11會員計劃，增設全新鉑金卡會員級別，並提升黑卡會員每筆消費賺取K Dollar的獎賞比率。鉑金卡級別介乎金卡與黑卡之間，會員於過去12個月內於K11 MUSEA或K11 Art Mall累積消費達20萬元或以上即可晉升。

鉑金卡每消費250元賺2分

是次升級後，部分會員的消費獎賞比率有所調整。以黑卡會員為例，原有每累積消費250元可賺取2分，新計劃下提升至2.5分。至於新推出的鉑金卡會員每消費250元可賺取2分，金卡會員和普通會員就維持不變，分別為1.5分及1分。

金卡門檻一年累積消費1萬元

會籍門檻方面，普通會籍維持免費登記；金卡門檻由過往於K11 MUSEA或K11 Art Mall同日消費滿5000元或30天內累積8000元，改為12個月內K11商場累積1萬元；鉑金卡為12個月內累積20萬元；黑卡門檻由12個月內40萬元調升至50萬元。

會籍有效期方面，由原來普通會籍、金卡會籍的有效期均屬於永久，黑卡為12個月有效期，改為除普通會籍維持永久外，金卡、鉑金卡及黑卡會籍有效期均為12個月。K11集團表示，是次升級旨在進一步深化K11與高價值顧客的連繫，完善會員分層及尊屬服務體系，為顧客打造更具深度、更個人化及更尊尚的文化零售體驗。

K11 CEO：新會員計劃時機理想

K11香港首席執行官林灝哲指出，隨著K11 MUSEA將於年內完成首階段品牌升級，更多奢侈及高端生活品牌陸續進駐，今年是全面升級KLUB 11會員計劃的理想時機。集團期望透過推出鉑金卡級別，進一步細分會員層級，深化高端客群經營。

黑卡會員年度消費額升逾三成

新世界引述其統計指出，於2026年6月底止年度，K11 MUSEA及K11 Art Mall人流均創歷史新高，帶動會員消費持續增長。其中金卡會員消費額於2026財年錄得雙位數升幅，消費主要集中於餐飲及美妝等類別，反映會員對高品質生活方式、精緻消費場景及個人化體驗的需求持續提升。

該集團提到，黑卡會員規模亦保持穩定增長，消費額較上一財政年度上升逾30%。該客群主要聚焦於國際一線奢侈品牌及珠寶鐘錶類別，帶動K11 MUSEA珠寶鐘錶會員消費額連續12個月錄得增長，多個知名國際奢侈品牌亦連續數月刷新開業以來銷售額紀錄。此外，去年首10%高消費會員總消費額超過10億元，反映高價值會員的強勁消費力。該集團指，隨著KLUB 11會員計劃升級，集團將進一步深化高端客群經營，釋放會員消費潛力。