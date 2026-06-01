Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

段永平百億買入泡泡瑪特有理由｜曾淵滄

投資理財
更新時間：11:42 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:42 2026-06-01 HKT

兩年前，我開始留意到泡泡瑪特（9992）推出的LABUBU銷售量很好，潛力無限，因此馬上撰文向大家推介這隻股，當時泡泡瑪特的股價只有20多元，不足一年，泡泡瑪特股價升破100元，不少人才開始留意到這隻股。

然而，更多人看到泡泡瑪特股價在不足一年上升了這麼多倍，畏高了，不敢追。這些不敢追貨的人很快就後悔，去年2月，泡泡瑪特升破100元，5月升破200元，8月升破300元，談論泡泡瑪特的人增多，不過多數人還是認為泡泡瑪特怎麼可能只靠一隻LABUBU可以使到公司的市值升上4,000億元。但是，泡泡瑪特的股價在突破300元之後仍然沒有停止上升，再一路上升至去年8月的337元歷史最高價才跌下來，一開始下跌、也就跌不停，不久前股價腰斬了，跌幅超過一半。

現價不貴 段永平料續增持

股市炒作永遠是高處不算高，低處不算低，因此也沒有多少小股民敢趁「低」吸納。一直到近日，突然出現一個資深投資者、股市大戶段永平，高調的說要大舉入貨，而且很快就買入5%股權，為一個必須公開宣布的持貨水平，也一舉成為泡泡瑪特的第二大股東，泡泡瑪特的股價也在段永平宣布持倉超過5%後急升。名人效應是其中一個原因，認為泡泡瑪特現價並不算貴，也是近日股價急升的另一個原因。

過去兩年，我們只看到泡泡瑪特股價狂升許多倍，卻沒有留意泡泡瑪特盈利也急升許多倍，現價買泡泡瑪特的P/E值是近16倍，不算高。今年第一季度的業績已經公布，盈利增長80%，仍然在急速增長中，如果今年全年業績能夠維持80%增長，明年泡泡瑪特公布業績後，P/E值將會降至不足9倍。估計這是段永平決定斥資百億買入泡泡瑪特的理由，有理由相信以段永平的財力，也應該不會滿足於僅僅5%持股比例，應該還會再繼續買。

領展租金「曙光就在前面」

另外，領展（823）上周業績公布後，股價連升兩日，說明市場相當滿意領展的業績。以現價計算，領展股息率6.3厘，也算是高息股。在公布業績時，領展管理層認為今年的租金收入仍會面對壓力，幸好這也應該是黑暗的盡頭，曙光就在前面。

另一個可以支持股價的因素是領展在不久前賣掉新加坡一個物業，作價2.5億坡元（約15億港元），不但能夠獲得不錯的利潤，更重要的是領展打算用這筆錢進行回購，回購肯定有利於股價。

曾淵滄

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
18小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
8小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
13小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
23小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
19小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
3小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
4小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
飲食
15小時前
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
影視圈
17小時前