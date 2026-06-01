段永平百億買入泡泡瑪特有理由｜曾淵滄

兩年前，我開始留意到泡泡瑪特（9992）推出的LABUBU銷售量很好，潛力無限，因此馬上撰文向大家推介這隻股，當時泡泡瑪特的股價只有20多元，不足一年，泡泡瑪特股價升破100元，不少人才開始留意到這隻股。

然而，更多人看到泡泡瑪特股價在不足一年上升了這麼多倍，畏高了，不敢追。這些不敢追貨的人很快就後悔，去年2月，泡泡瑪特升破100元，5月升破200元，8月升破300元，談論泡泡瑪特的人增多，不過多數人還是認為泡泡瑪特怎麼可能只靠一隻LABUBU可以使到公司的市值升上4,000億元。但是，泡泡瑪特的股價在突破300元之後仍然沒有停止上升，再一路上升至去年8月的337元歷史最高價才跌下來，一開始下跌、也就跌不停，不久前股價腰斬了，跌幅超過一半。

現價不貴 段永平料續增持

股市炒作永遠是高處不算高，低處不算低，因此也沒有多少小股民敢趁「低」吸納。一直到近日，突然出現一個資深投資者、股市大戶段永平，高調的說要大舉入貨，而且很快就買入5%股權，為一個必須公開宣布的持貨水平，也一舉成為泡泡瑪特的第二大股東，泡泡瑪特的股價也在段永平宣布持倉超過5%後急升。名人效應是其中一個原因，認為泡泡瑪特現價並不算貴，也是近日股價急升的另一個原因。

過去兩年，我們只看到泡泡瑪特股價狂升許多倍，卻沒有留意泡泡瑪特盈利也急升許多倍，現價買泡泡瑪特的P/E值是近16倍，不算高。今年第一季度的業績已經公布，盈利增長80%，仍然在急速增長中，如果今年全年業績能夠維持80%增長，明年泡泡瑪特公布業績後，P/E值將會降至不足9倍。估計這是段永平決定斥資百億買入泡泡瑪特的理由，有理由相信以段永平的財力，也應該不會滿足於僅僅5%持股比例，應該還會再繼續買。

領展租金「曙光就在前面」

另外，領展（823）上周業績公布後，股價連升兩日，說明市場相當滿意領展的業績。以現價計算，領展股息率6.3厘，也算是高息股。在公布業績時，領展管理層認為今年的租金收入仍會面對壓力，幸好這也應該是黑暗的盡頭，曙光就在前面。

另一個可以支持股價的因素是領展在不久前賣掉新加坡一個物業，作價2.5億坡元（約15億港元），不但能夠獲得不錯的利潤，更重要的是領展打算用這筆錢進行回購，回購肯定有利於股價。

曾淵滄