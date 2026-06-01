SpaceX上市恐成美股最後亢奮 林本利預3注撈貨 瞄準巴郡及兩隻ETF｜百萬倉

市場憧憬美伊達成和平協議，美股三大指數上周五再創新高，道指首次突破51000點大關，標指罕見地連升9周。著名經濟學者林本利擔心SpaceX上市會是美股最後亢奮，倘其後美股出現顯著回調，他建議視高位回調幅度，分三注撈貨，最簡單可買巴郡、標指和納指ETF。

史上最大規模新股的SpaceX，預計將於6月12日前後上市，林本利特別注視其上市進程，因他認為市場大量資金近期湧入科技股、半導體、AI及晶片股，實際上是在托市，營造市場氣氛給SpaceX上市，「因此SpaceX上市後有機會大跌，我覺得有幾大機會。」

局勢與2018年及2022年相似

巴菲特早前警示股市如賭場，林本利表示認同，並指現時局勢與2018年及2022年相似，當年都是美國總統上任的第二年，由年初至6、7月股市表現反覆，上落約8%至10%，但踏入第四季便急插，主要由於加息因素，例如2022年，當年6月之後因通脹失控，聯儲局連續四次每次加息0.75厘，累計加息3厘，導致科技股大跌。

著名經濟學者林本利擔心SpaceX上市會是美股最後亢奮，倘其後美股出現顯著回調，他建議視高位回調幅度，分三注撈貨，最簡單可買巴郡、標指和納指ETF。

他表示，原先市場預期今年會減息兩次，但最近美國通脹升溫，「打仗不單止油價上升，食品價格都上升，因為物流鏈受到影響」，他認為美國今年很大機會不減息，甚至有機會加息，對股市構成壓力。

林本利直言，投資者別以為美股能夠長升長有，例如2000年科網泡沫，當年聯儲局主席格林斯潘早於1996年提出「非理性亢奮」，股市一直升至2000年才爆破，但納斯達克由高位跌了八成多。而2000年至2009年金融海嘯，美股都處於低位達十年八載，拉勻計升幅約9%至10%，並非過去十多年平均升幅達10多個百分比。

不能「一面倒」買一個市場

鑑於美股回調風險，他個人持有美股倉位已由去年最高的35%減持至約27%，「我是巴菲特的忠實支持者，他一路減持一路增持現金，過去都試過被人笑，但當金融海嘯殺到、當科網泡沫爆破的時候，或者是2022年科技股跌了30幾巴仙，但巴郡是升的。」

儘管美股有大跌風險，林本利仍然認為需要持有美股。他最近推出新書，與資深投資者李慧群合著《一本書學好美股投資》，分享過去6年多的美股實戰經驗。他指出，自2000年起，港股和美股的升跌周期並不完全同步，投資者應建立一個包括港股及美股的均衡組合，平衡風險，以立於不敗之地，不能「一面倒」只買一個市場。

美股最簡單買3隻已足夠

以100萬港元建立股票組合為例，林本利建議基本配置是港股佔67%、美股佔33%，美股主要作增值，港股主要作收息用途，兩者配合下可分散投資風險，降低持倉的波動性。林本利認為，對於資金不多，或沒有時間在半夜買賣美股，美股最簡單可買三隻已經足夠，即標普500指數ETF的VOO、納指100指數ETF的QQQ，以及巴郡。若這3隻美股各佔三分之一，2019年至2025年的平均回報為17.5%，跑贏同期升14.6%的標指。

他指出，揀選這3隻美股的策略，其實是應用了槓鈴策略，巴郡持有大量優質股票和現金，大市下跌時跌幅較低，兼且該公司可動用現金趁低吸納。另一方面，一個均衡的投資組合不能完全沒有科技股，但若想安心地持有科技股，追蹤納指100的QQQ持有一籃子的科技股較安心。透過同時持有巴郡和QQQ，策略上可以減低下行風險，同時保留科技股大升而跑贏大市的機會。

不過，林本利透露，其美股比重現時已由之前約35%減至27%，且不諱言或減至更低，但也不會盡沽，因不知道估值超高的科技股及Al股何時會出現下跌30%以上的大調整。

倘若出現美股顯著調整，他建議分三注入市，例如他曾在2022年初及2025年4月特朗普開徵「對等關稅」時，他便利用此招分注買美股，具體做法是當標指由之前高位回調5%至10%，未建立美股倉的話先買第一注、建立一半美股倉位。若股市進一步由最高再跌約16%，則買第二注、多買四分一貨 ；第三注則在較最高位跌逾20%時買入。

對恒指見30000點仍有信心

至於港股，他多次在《星島》提到恒指有機會見30000點，「以現在的情況可能要遲一遲」，但他對2027年恒指重上30000點很有信心，皆因港股向來有「逢七例升」的往績。他回顧過去數十年，2017年由年頭升到年尾，2007年是國企股升，當年恒指已達31000多點，1997年慶回歸升市，1987年是期指帶動，「所以看過去四十年，逢七都是升市，而且升得很厲害。」他認為，若戰爭局勢慢慢平淡，俄烏或中東戰爭平息，物價升幅由高位回落，並有減息空間，對2027年股市前景感樂觀。

留意騰訊、平保及招行

選股方面，林本利鍾情大藍籌、科技股及「中特估」等內地公司，例如電訊股、石油股、內銀股等，本地藍籌及內地股票各佔一半。林本利指，內地科技股今年表現疲弱，騰訊（700）由高位680多元跌至現時約427元，已由高位跌了三成多，雖然「此一時彼一時」，但現價亦值博。至於「中特估」，中石油（857）、中海油（883）及中移動（941）已升了很多，建議留意相對落後的股份，如平保（2318）由70多元跌至60多元，跌了一成多；招行（3968）第一季表現相對遜色，都可考慮在6月至7月初趁除淨前吸納。

記者：葉卓偉

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