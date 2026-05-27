散戶投資勿亂「估市」 李慧群籲分注買ETF 關注沃什6月首主持議息｜百萬倉

沃什上周五（22日）宣誓就任聯儲局主席，外界關注新主席上場，對息口走勢及美股前景的影響。資深投資者李慧群（Cineia）雖然堅拒「估市」，因很多財經大事，在散戶能力範圍內估計不到，散戶能做的只是觀察市場反應，但她建議投資者可留意6月16及17日沃什首次主持議息會議的言行及市場反應，屆時若股市出現震盪，或造就投資者入市機會。談到如果有100萬港元作投資時，她建議主力買股票，當中指數ETF合共佔60%。

李慧群在金融海嘯前入行證券業，多年來見證市場大起大落，最終摸索出一套簡單易用的股票期權投資法，在持有股票組合之餘，透過期權操作收取期權金，在不增加風險下製造穩定回報，獲「期權靚太」的稱號。

有需要學懂美股 分散風險

回顧2018年中美貿易戰開打，她見證港股和美股走出了完全不同的方向，「當美股已經找回上升節奏，環球市場都在升的時候，港股在數年內卻一直下跌，跌到14000多點」，突顯了投資者不應將所有投資放在港股，故有需要學懂投資美股，分散地域風險。她近期與著名經濟學者林本利合著一本關於美股投資的書籍，分享其簡易美股投資法，主力投資指數及11隻行業ETF。她認為，涵蓋一籃子股票的ETF比個股更適合一般投資者，「即使裡面有一家公司出問題，只要那個主題沒有受影響，其實要拿到相對大市更高的回報並不困難。」

另外，普羅大眾既要上班又要照顧家庭，買指數基金也比個股簡單得多，「為甚麼我要選個股？當然是想選那些比指數更有爆發力的股票。但重點是，這並不容易做到。」再加上股市長期而言往往也平穩向上，她舉例即使日本股市經歷多年迷失也能翻身。因此投資指數ETF既簡單，長線普遍有不俗回報。

對於百萬倉部署，李慧群相信擁有這個金額通常是比較年輕的投資者，故建議較進取的配置美股及港股各佔45%，最後10%買黃金及比特幣。

彈藥少宜留意迷你版QQQM

在45萬元的美股配置中，她建議30萬元買指數ETF，其中包括標普500的SPY和納指100的QQQ，彈藥更少更留意迷你版本QQQM，分階段買入會更加「舒服」。若投資者擔心現在美股處於高位，不敢入市建倉，她建議先買三分之一，「錯也不緊要，如果有三分之一已落場，真的急跌時你就有動力去撈貨，拉回平均價。但如果甚麼（持倉）也沒有，就會經常在等。」

另外，15萬元則用來「考眼光」，投資行業主題ETF如能源的XLE和科技的XLK。她向來在11隻美股行業主題ETF之間游走，「市場有甚麼熱門主題，其實我們不難察覺」，例如今年2月底美伊戰爭爆發後，她馬上加入能源ETF，「這（戰爭）不是我可以預視到的，但當事情發生時，我們要懂得捕捉主題。」

李慧群建議「畏高」的投資者，美股先買三分一貨。 吳艷玲 攝

買港股要懂得「貨如輪轉」

同為45萬元的港股配置中，她亦建議30萬元買指數ETF，15萬元考眼光。指數方面，她推薦滬深300指數（3188）、盈富基金（2800）及恒生科技指數（3033），考眼光則可買大市相關度高的港交所（388）、近期股價低殘的騰訊（700），「騰訊的業績沒有問題，股價上我覺得不用太過擔心。」不過她強調，買港股要懂得「貨如輪轉」，賺到目標幅度要「食糊」。

至於佔10%的黃金和比特幣，黃金屬長遠升值的資產，比特幣則博它突然爆升，她說在特朗普任內大力支持加密資產下，無法估計比特幣會否如一些名人所言升至25萬美元，故小注參與，此兩種資產現價均值得買入。

李慧群與經濟學者林本利合著了美股投資書籍。 吳艷玲 攝

關注沃什首次議息會議

沃什剛入主聯儲局，李慧群關注6月16日及17日沃什首次主持的議息會議，「他跟市場的溝通方式是怎樣？他傾向鷹派還是鴿派？這些我們都還不知道。」除了沃什的言論，屆時也要觀察市場反應是否買帳。李慧群提到，美國十年期債息早前曾升至4.6厘，反映市場在「威脅」新主席，「華爾街很厲害，不買你帳就直接劈。尤其是在這麼高位，劈下去是會害怕的。」

至於外界擔心油價高企令通脹升溫，會否迫使聯儲局加息，她認為投資者不應該「估」，「我們估不估得到沃什想怎樣做？估不到。估不估得到特朗普想怎樣做？估不到。這些不是我們能力範圍內的事。但記低第一次會議日期，記低之後華爾街的反應，這是我們做得到的事。」投資者應在這些日子特別提高警覺，若指數繼續向上，反映市場受落；相反若出現震盪，則可考慮加注部署。

寧買太空主題ETF 不押注馬斯克

另外，市場不時有聲音質疑美股估值過高，李慧群拿出數據說話，2026年第一季逾八成的企業盈利超出市場預期。「不只是AI公司，其他11個不同板塊的企業都賺多了錢。」她續說，自從AI應用落地，2026年美股盈利增長超過兩成，2027年的預測盈利也增長超過一成。「還未計Anthropic，（有預測指）其收入將會在2028年追平Google，很瘋狂。」她認為AI已不只是概念，而是真正提升了企業生產力，「可能減少了人手，或令員工能力提高，這些都是現在AI落地的影響。」

近來美股市場焦點，不得不提預計將在6月12日上市的SpaceX。相較SpaceX，李慧群更屬意太空主題ETF。「SpaceX上市之後，很多主題ETF會自動納入它，你也間接參與了，但不會將成敗都押在馬斯克身上。」她笑言，不知道馬斯克和特朗普會否再次反目，故買主題ETF更穩陣。

記者 葉卓偉

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