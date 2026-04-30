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2026勞力士新錶3大潛力款 蠔式百年紀念夠罕有 一款貨源稀缺可升值逾倍

投資理財
更新時間：06:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-30 HKT

勞力士（Rolex）新錶系列是每年Watches and Wonders錶展焦點之一。今年推出的新系列之中，最具話題性是為慶祝蠔式錶殼100周年推出的Oyster Perpetual，還有不少錶款注入獨特的新材質及設計。曾任鐘錶零售集團高層、鐘錶收藏家黃英飛（Noel）表示，早前亦身在瑞士Watches and Wonders錶展，親身檢視過勞力士今年新系列，他認為今年新系列中，至少有3個款式值得鐘錶愛好者及投資者留意。

蠔式百年紀念款：Oyster Perpetual 41

首先是Oyster Perpetual 41，這個新款式是向蠔式迎來100周年紀念而設計，細節上加入100周年致敬元素。

Noel表示，Oyster Perpetual 41在錶冠上加入「100鐫刻」，而傳統的6點鐘位置，則由「Swiss Made」改為「100 Years」字樣。至於錶面上的「Rolex」字樣與分鐘刻度的小方格，亦以經典綠色移印方式呈現。他認為這些細節，呈現蠔式100周年主題，屬於較罕見的設計且別具紀念價值。他預計如推出初期貨量稀缺，價格在短期內或有可觀升幅。

售價：

HKD$78,000（41mm）

HKD$68,200（36mm）

HKD$62,400（31mm）

話題錶面設計：Oyster Perpetual 36

今年勞力士新系列中，Noel亦欣賞Oyster Perpetual 36。Oyster Perpetual 36最搶眼是色彩豐富的錶面。Noel表示這款設計收藏家稱為「電腦面」，在七十年代尾面世。

今次復刻的彩色漆面設計，錶面鐫刻「ROLEX」字樣，10種色彩以移印工藝逐一呈現，工序繁複耗時，要求極致的精準度。Rol

Noel認為，Oyster Perpetual 36在工藝上固然有突出之處，另一特色是色彩豐富錶面切合較年輕用家口味，而錶身在體積上做到男女用家均適合配戴，相信Oyster Perpetual 36可以獲用家追捧。考慮到用家及收藏家的需求，他預計首批價格或有機會上漲逾倍。

售價：

HKD$57,000（41mm）

HKD$54,400（36mm）

HKD$50,800（31mm）

琺瑯錶面、陶瓷外圈：Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

今年勞力士新系列中，Oyster Perpetual Cosmograph Daytona剛發布便成為焦點所在，Noel表示這款以「劇透」方式預告新款Daytona，有多項細節值得留意。

首先是錶身以白色琺瑯錶面，Noel表示今次是Daytona首次採用琺瑯錶面，相信用家及收藏家都會有興趣入手。至於Cerachrom陶質外圈組合，陶瓷材質以蘊含豐富碳化鎢的氧化鋯製成，勞力士已申請了專利。

至於經典測速計的模鑄刻度經過重新設計及以PVD鍍膜技術鍍上鉑金，融入外圈之中，數字橫排，呼應了初代Daytona的經典風格。

Noel亦欣賞今次選用了透明藍水晶錶殼底蓋，採用防反光塗層，可以欣賞到機芯的精美裝飾。他坦言，Daytona是備受追捧的熱門款式，預計在貨源稀缺情況下，價格有機會上漲逾倍。

售價：待定

勞力士價格步平穩期 易套現成優勢

不少勞力士的用家及投資者，都會留意到勞力士指數走勢。勞力士指數於2022年疫情期間曾創下42,511美元歷史新高，去年曾見26,550美元低位，近月已回升至29,556美元水平。

Noel表示疫情時環球消費者抱著「今日唔知聽日事」心態，追捧奢侈收藏品，令勞力士價格創下歷史新高。但他形容，勞力士價格現時處於平穩期，考慮到勞力士容易套現的獨特優勢，未來價格可望穩步上升。

早前市場曾傳聞俗稱「百事圈」的GMT-Master II停產，部分授權經銷商已確認停止供應。雖然勞力士未有就消息作出評論，但「百事圈」在二手市場價格已上漲3,000美元，3月第一周需求量較2025年平均水平暴增500%。

今年勞力士新系列，還包括以18K金鑄造的Oyster Perpetual 28、Oyster Perpetual 34，精鋼錶身配搭漸變綠色漆面錶面的Oyster Perpetual Datejust 41，配備機械記憶預設倒數計時功能的Oyster Perpetual Yacht-Master II，以及採用新研發合金「Jubilee Gold的Day-Date 40」。

相關文章：勞力士「百事圈」傳停產 二手價3個月急升14% 業界：賣家囤貨等升值

相關文章：勞力士Rolex｜勞力士香港平均加價逾7%「綠金迪」Daytona突破42萬 有2款加近9% 

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