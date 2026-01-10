勞力士Rolex｜勞力士香港平均加價逾7%「綠金迪」Daytona突破42萬 有2款加近9%

【勞力士/Rolex】貴金屬價格去年屢屢破頂，加上營運成本上升等因素，令瑞士名錶製造商之一的勞力士（Rolex）於2026年元旦日起於世界多地市場加價。除了英國及美國市場之外，香港官網價格亦已相應上調，整體平均加幅約7.3%，其中金錶加幅較大。

綜合外媒報道，勞力士一般於每年1月1日加價，而新一輪調整主要受全球貴金屬價格上漲、匯率波動及其他成本因素影響。根據WatchPro追蹤數據顯示，自2024年底以來，鋼錶平均價格升了10.6%，金錶平均價格則上升了近20%。

從名單可見，本份熱門錶款包括地通拿Daytona、GMT-Master II及部分「水鬼」Submariner型號，加幅普遍達8%或以上，鋼款及入門系列的調整幅度則相對克制。

勞力士加價｜入門級「熊貓」加幅相對溫和

被錶迷稱為「綠金迪」的黃金綠面Cosmograph Daytona 126508-0008，新價已升至42.57萬元，加幅8.8%；加幅同樣為8.8%的還有玫瑰金朱古力Daytona，最新定價為34.55萬元。

亮藍色錶面白金版及綠松石藍漆面黃金款Daytona均加價8.7%，新價分別為45.6萬元及32.87萬元。至於搭配隕石及黑色錶面的白金款Daytona，價格亦上調8.3%至38.29萬元。相比之下，入門級的「熊貓」Cosmograph Daytona 126500LN-0001加幅相對溫和，由12.93萬元微升5.3%至13.62萬元。

勞力士加價｜GMT-Master II白金綠黑陶瓷圈加近9%

在GMT-Master II系列中，升幅之冠為綠黑雙色陶瓷製字圈的18K白金版，新價上調8.6%至42.22萬元；緊隨其後的是配備鐵虎眼石錶面玫瑰金款，價格由41.1萬元加至44.53萬元，升幅8.4%

黑色錶面玫瑰金鋼款GMT-Master II 126711CHNR-0002亦錄得7.7%升幅，最新定價為15.86萬元，至於兩款熱門的鋼款型號——紅藍色錶圈「百事圈」及藍黑錶圈「蝙蝠俠」加幅則相對溫和，兩者新價均由9.16萬元上調6%至9.71萬元。

勞力士加價｜全金「 黑水鬼」索價近40萬

作為運動錶代表的Submariner，備有日曆的全金「黑水鬼」Submariner Date 126618LN-0002價格大增8.7%至39.28萬元，白金款「藍水鬼」Submariner Date 126619LB-0003緊隨其後，加價至42.21萬元，升幅達8.6%。半金錶款方面，不論是藍圈藍面還是黑圈黑面的金鋼款，升幅均為7.7%，最新定價齊齊突破15萬關口至15.31萬元。

人氣極高的綠圈黑面「綠水鬼」及黑圈黑面「黑水鬼」均加價6%，新價分別為9.62萬元及9.17萬元；至於俗稱「盲Sub」的入門級無日曆款加至8.15萬元，加幅為5.7%。

相關文章：3大名錶品牌2026開局即加價 勞力士最多漲近9% 金錶升幅遠勝鋼錶

相關文章：錶市扭轉三年跌勢 勞力士一系列升值7% 金錶升幅跑輸金價 分析料可追落後