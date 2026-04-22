日本地震惹半導體供斷憂慮 東北地區屬重鎮 專家稱記憶體股看兩因素

日本東北對開海域周一（20日）發生7.7級地震，波及岩手、青森、宮城及福島四個半導體產業聚集地，引發市場對相關供應中斷的憂慮，甚至一度傳出記憶體大廠鎧俠（Kioxia）的岩手廠房停產。雖然鎧俠已發公告指廠房無損及運作正常，惟日本氣象廳提醒未來一周仍需警惕發生較強餘震風險。高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》採訪時表示，如果供應沒有受到重大影響，格局仍會維持地震前情況，即記憶體短期仍然嚴重供不應求，令價格持續走高或維持「誇張」水平。他又提到，較為看好生產高端記憶體的股份，首選海力士，其次包括三星和美光，但強調不要忘記「記憶體周期總是出現」。

日本佔全球半導體產量約21%

綜合媒體報道，日本東北三陸外海周一下午發生高達7.7級強烈地震，青森縣錄得最高震度5弱級（即室內懸掛物劇烈搖晃），岩手縣等地亦錄得震度4級。值得留意的是，日本佔全球半導體產量約21%，而東北地區為日本半導體製造、設備及材料供應的重鎮，因此市場高度關注供應鏈會否中斷。雖然目前未有確認有重大損失，但製造商仍需要檢查無塵室、重新校準精密的光刻設備，並評估能否在不造成良率損失或污染風險的情況下安全復工。

受消息影響，日股AI及半導體板塊周二（21日）集體上漲，其中軟銀及鎧俠分別升升8.5%及7.3%，勝高及雷泰光電亦升5.5%及5.7%，東京威力科創則升3.5%。另外，在韓國上市的SK海力士亦升近半成創新高，市值高達5,646億美元；三星電子收市亦升2.1%。

鎧俠稱岩手縣工廠維持運行

早前曾有市場消息傳出，鎧俠位於岩手縣北上市的工廠暫停生產以進行檢查，兩處工廠佔全球NAND產能約5%至8%；不過，鎧俠昨日（21日）於官網發公告指，北上工廠的建築物及設備並無受損，生產活動繼續維持運行。

另一方面，半導體設備巨頭東京威力科創亦確認，負責熱處理成膜設備開發、位於岩手縣奧州市的東北事業所，以及負責電漿蝕刻系統開發的宮城縣總部均無損壞，維持正常運作。矽晶圓大廠信越化學及SUMCO則暫停位於宮城和福島的12吋晶圓廠生產，以對設備和晶圓進行安全檢查，但兩間公司預期可以於昨日（21日）起逐步恢復生產。

光刻膠供應鏈面臨較嚴峻壓力

相較之下，光刻膠供應鏈面臨較嚴峻壓力，其先進產能高度集中、替代資源亦有限。目前東京應化工業已將其位於福島縣郡山市的工廠停產檢查，該工廠約佔全球先進光刻膠產能的25%，預計停產時間為4至6周，部分高階產線或需3至6個月；此外，信越化學福島白河工廠也因設備重新校準，預計需耗時4至8周。

梁偉民：維持高價至年底或明年初

針對記憶體前景而言，梁偉民預期最少將維持高價至今年底或明年初，主因全球科技公司海量投入AI開發，令記憶體需求急速、且不計成本地急升；二來是生產商吸取了之前教訓，今次故意明顯放慢增產速度和規模，除了可保持高價以賺更多之外，亦避免因過度增產而出現供過於求的風險。

買記憶體股主要考慮兩個因素

梁偉民續指，現時買記憶體股主要考慮兩個因素。一是考慮嚴重供不應求的情況可持續多久？因為現時超級高昂的記憶體價格不可能長期維持，而這取決於AI相關需求是否持續、甚至增加，以及生產商增產的速度和規模。他提到，AI記憶體可能需要較高技術要求，但低端記憶體應該沒有甚麼重大技術門檻，只是生產商如何判斷相關趨勢，會否在現時大幅增加投資，惟現時幾間大廠在增產上都比較保守。不過，部份二、三線生產商可能「搞局」，例如中國的記憶體生產商，它們有可能較敢博、借今次市況大幅增加產量以賺取短期高利潤，亦可借此增加市場份額和影響力。

記憶體股份 以2026年全年預測盈利計的預測市盈率 三星 6.0X 海力士 5.2X 美光 4.8X Sandisk 9.8X Western Digital 32x

至於第二個考慮因素，是市場上的記憶體公司股價已反映了多少相關利好因素？因為不少股價都已經上升了好幾倍、甚至十倍以上，如果用未來一年預測盈利計，估值在大升後也不貴；但問題是，它們的盈利不會在未來十年都維持在未來一年般誇張高的水平，那並不能單單用現時的預測市盈率去評估這些股票是值得買、還是不值得買。

升勢誇張 宜分注入市

鑑於三星、海力士、美光、Sandisk及Western Digital等股價自4月起有太誇張的升勢，不少升幅30至40%，故建議即使入市都只買三分一注，餘下等待有調整出現才買入。

相反，其他需要記憶體作生產原料的手機或電腦商一定受影響，因為生產成本會被拉高，一旦加價則銷情也很可能受明顯影響，尤其是那些低端手機和電腦，影響將更明顯。事實上，今年第一季全球智能手機出貨量便下降了4.1%。

勿忘「記憶體周期總是出現」

整體而言，梁偉民維持早前想法不變，較為看好生產高端記憶體的股份，首選海力士，其次包括三星和美光，因為市場有較高技術要求，變相產量增加只會集中在極少數公司中，令產量增加較有秩序和可預測性。他更強調，不要忘記「記憶體周期總是出現」，一波供不應求、不久就有可能因過度增產而出現供過於求，而且這情況在過去十多年持續反覆出現，即使是三星這些大廠，也不是沒試過。

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