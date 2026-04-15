投考「教車師傅牌」博月賺10萬 拆解收入方程式 私教難敵駕駛學校一張皇牌

運輸署日前向立法會提交文件，計劃增發332個俗稱「師傅牌」的私人駕駛教師執照，其中248個屬於公眾配額。消息公布後，不少車主網民高呼機會來了，揚言教車好搵過揸的士，甚至樂觀預計「月入10萬不是夢」，究竟條數係點計？

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教私家車及輕型貨車吸金較強

要評估私人教車師傅的吸金力，第一步係睇師生比例。按現時「私人駕駛教師執照」的基準人數計，1（私家車及輕型貨車）、2（小巴及巴士）、3（中型貨車、重型貨車及掛接式車輛）組別分別為1,170人、130人及230人。

單睇人數，教授小巴、巴士及貨車牌的教車師傅似乎最「渴市」，但考貨車牌一般只需要接受約10節路面訓練，反觀考私家車及輕型貨車牌，按運輸署建議要接受30小時，相當於40節貨才「達標」，以賺鐘數計，教私家車及輕型貨車吸金力反而更強。

一年收生94人 每月學費11萬

再參考運輸署提交予立法會文件，披露了私人駕駛教師執照與發出駕駛考試表格的比例，過去8年的平均「師生比例」中，1號牌為1：94，2號牌為1：42，3號牌為1：60。

從數據看，教授最受歡迎的私家車及輕型貨車，每名師傅理論上可分到94名學員，再以教車「市價」每節350元計算，每人接受40節指導，教車師傅一年估計可收取131.6萬元學費，平均每月收約11萬元；加上私家車及輕型貨車路試「肥佬」人數眾多，2024年唔計駕駛學校學員，私家車路試肥佬人數達7,089人，輕型貨車路試肥佬人數達11,459人，若師傅勤力吸納重考及補鐘學員，似乎確有機會令「月入10萬」夢想成真。

私教面對兩大挑戰 生意下滑

不過教車月入可達10萬元純粹計數，就好像保險及物業代理行業，理論上月入可達「一球」，但真正做到又是另一回事。當運輸署公布擬最快5月接受新申請，最快7月展開筆試及路試，業界亦已跳出來反對。貨櫃運輸業職工總會教車組創辦人陳迪手表示，近年私教生意下滑，政府增發師傅牌將令業界「雪上加霜」，促當局暫緩發牌。

事實上，教車行業看似好賺，不過私教師傅正面對同行及駕駛學校激烈競爭。同行競爭方面，2023及2024年學習駕駛執照數目均跌穿5萬大關，面對學員數目縮水，教車師傅爭客競爭勢升溫。

大車師傅「踩過界」教私家車

近年另一難題是教車市場出現大車師傅「踩過界」教車現象。據業界反映，因為投考小巴、貨櫃車學員不足，有大車師傅想方設法越界教授私家車及輕型貨車，教車前並無向學員展示牌照，到學員考牌時才向持牌師傅「借牌」過關。另一「偷雞」方式是充當持牌師傅的替工，以「頂鐘」形式賺取教車收入。

駕院手執「持續進修基金」皇牌

駕駛學校方面的競爭則更大，其教學配套及課程完善，導師指導方式較有系統，都是搶客優勢；而吸客「皇牌」更是課程獲納入持續進修基金資助範圍。香港駕駛學院、貨櫃運輸業職工總會（課程部）、李健駕駛學校及青喬駕駛學校提供的駕駛課程，都可獲基金資助，涵蓋私家車、輕型貨車、電單車、中型貨車到巴士等不同類別，在基金補貼誘因下，唔少有意學車人士，都會優先考慮駕駛學校獲資助的課程，教車師傅反而成為「次選」。

入行做教車師傅 要有實力也要「運氣」

從現實情況睇，教車月入10萬只是「樂觀」預期，想入行必須要對收入有期望管理。不過今次新發332個新教車牌，組別1「私家車及輕型貨車」公眾配額160個、組別2「小巴及巴士」公眾配額27個、組別3「中型貨車、重型貨車及掛接式車輛」公眾配額51個，從數量計仍是稀缺的「搵食」專業資格，相信會吸引大量人士報考。

想把握今次機會晉身教車師傅行列，既要有實力亦要有運氣。實力方面，筆試設110題選擇題，須答中105題或以上才達標，路線則包括「L」及「S」型泊位，以及三手軚窄路掉頭及斜坡路停車開車，路線觸犯一次「嚴重錯誤」即肥佬，「輕微錯誤」上限為7個。

至於運氣，運輸署表示如申請人數眾多，將會以抽籤方式決定處理申請先後次序，再按順序安排合資格申請人參與考試。換言之，如只抽到後排位置，則連考牌入場券都會落空。

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在擬新增的332個執照中，約七成半（248個）屬於「公眾配額」，供合資格公眾申請；其餘84個則為「駕駛教師配額」，供持有其他組別牌照的師傅、指定駕駛學校及專營巴士公司現職師傅等申請。

按車輛組別劃分，新牌照分配如下：

第一組別（私家車及輕型貨車）： 共214個（160個屬公眾配額）

第二組別（小型巴士及巴士）： 共50個（37個屬公眾配額）

第三組別（中型、重型貨車及掛接式車輛）： 共68個（51個屬公眾配額）

申請「師傅牌」有何資格？

1.在緊接申請的日期之前一直持有私家車及輕型貨車的有效正式駕駛執照最少三年（(GP1) 組別一：私家車及輕型貨車）

2.在緊接申請的日期之前起計過去五年內沒有就《道路交通條例》（第374章）第36、36A、39、39A、39B、39C、39J、39K、39L、39O(1) 或39S條所訂的罪行被定罪

3.持有香港永久性居民身份證