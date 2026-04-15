易主股尋寶勿忘香港寬頻 中移入主後首放榜兼具4厘息 專家籲提防「股價波幅大」｜星市攻略

近期市場不乏易主概念爆升股，例如毛記葵涌（1716）、耀才證券（1428）及東曜藥業（1875），不少投資者均憧憬股份未來有望改名、甚至注資而炒上；另一方面，香港寬頻（1310）早於去年9月已獲中國移動完成要約收購，並將於下周五（24日）公佈中期業績，為其易主後首張成績表，令市場關注會否成為股價向上催化劑。此外，該股現價仍有逾4厘的股息率，又是否可成為攻守兼備的「收息股」之選？方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》訪問時表示，投資者不應貪圖某隻股票特別高息便買入。

事實上，多間企業宣佈易主後，股價均大幅上漲，並憧憬未來有「湊大」空間，例如毛記葵涌（1716）上月確認賣盤後，復牌升逾37%，並曾一度單日暴漲近140%，至今仍較易主前累升逾兩倍；耀才證券上月亦曾於復牌後單日急升逾46%，至今則累升逾三成。

至於中國移動去年9月17日對香港寬頻完成全面要約收購，累計持有其約78.08%股權及取得控制權，翌日香港寬頻股價亦曾爆升近七成至8.63元，惟其後一度反覆回落至近6元水平，近月才拾級而上。截至周二（14日）報8.23元，仍低於去年高位，但今年至今則累升約33%。

商譽攤銷或影響盈利變動

針對即將公佈的中期業績，莫灝楠指香港寬頻過去多年的毛利率一直保持穩定，極少會出現大規模「跌客」的情況出現；但他提醒，如果看到最終盈利數字出現較大波動，盈利變動的主要原因可能是來自公司之前某些收購項目的商譽（Goodwill）攤銷，即是將併購公司所支付的溢價，作為無形資產價值記錄在資產負債表中的商譽欄位。

至於市場憧憬中國移動入主後，管理層會否借業績契機宣佈「大計」？莫灝楠預期機會不大，因中移動本身在港已擁有多項業務，因此香港寬頻在集團眼中，可能只被視為在香港的一項獨立業務，並會獨立運作。

股價波幅大忌作「收息股」

此外，目前香港寬頻股息率約4.16厘，部份散戶或有意買入作收息之用。不過，莫灝楠對此有所保留，認為若純粹為了收息，無論是業務穩定性或股息率，市場上絕對有更好選擇。

他進一步點出，投資香港寬頻的最大隱患是股價波動，並解釋指回顧其過往走勢，波幅並不小，因此相對本港其他傳統收息股或電訊股，如香港電訊（6823）及中移動（941）等來說，香港寬頻不算是特別穩定的選擇。

分散投資可選高息ETF

莫灝楠又分享了其收息理念，認為投資收息股的最核心要求是確保公司擁有「穩定現金流」，而不是貪圖某隻股票特別高息。面對目前波動的市況，他建議投資者採取分散投資策略，與其冒着「賺息蝕價」的風險投資單一股票，不妨考慮買入高息ETF，例如Global X恒生高股息率ETF（3145）。

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