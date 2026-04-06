中東局勢左右美股 港股展現抗跌力 轉型教育股可看高一線︳陳永陸

美股上周四個別發展，美國總統特朗普稱，未來兩至三個星期會對伊朗發動更猛烈進攻，刺激油價飆升，三大指數初段都下跌。其後，市場傳出伊朗正與阿曼起草霍爾木茲海峽通行協議，消息令三大指數由低位回升，納指和標指更倒升收市，而道指收市跌61點，報46504點；標指收市升7點，報6582點；納指收市升38點，報21879點。總結全周三大指數結束連續五星期的跌勢，並錄得自去年11月底以來最大的單周升幅，道指升近3%，標指升近3.4%，納指升約4.4%。雖然美股三大指數回升，可是油價高企加上伊朗局勢仍然不明朗，所以美股仍會較為波動。

在長假期前，特朗普就伊朗戰事發表全國性講話，雖然提到戰爭即將結束，可是卻誓言未來幾個星期將進行「極其嚴厲」的攻擊行動，因此亞太區股市在特朗普發表講話後應聲下跌，油價亦應聲急速回升，同時恒生指數亦再度失守250天平均線。當然，250天平均線並非一個重要支持，亦非一個重要阻力，因為現時市場只是在等待伊朗的戰事何時解決，同時特朗普的態度反覆無常，因而令恒生指數在極短時間上升，亦可以在極短時間內下跌，因此不用太介意250天平均線是否再度失守。反而，大家應該留意港股近日的抗跌力遠較其他市場為高，因此相信25000點以下仍然會有不錯的支持。

個別股份可以留意精英匯集團（1775），公司近日公布2026中期業績，截至2026年1月底止6個月，集團收入按年大增45.6%至1.372億元，股東應佔溢利達930萬元，成功扭虧為盈，每股基本盈利1.75仙。

精英匯具估值重估潛力

業績表現理想的主因是集團成功從傳統補習機構轉型為綜合教育生態系統，其中學校服務收入增長56.4%，而內地業務因版圖拓展至京滬等一線城市，收入大升89.4%；至於配套教育服務，收入更激增148.4%，主要受惠於大灣區融合政策，而升學顧問服務需求更出現井噴式的增長，按年大增5.8倍；而於私立日校與傳統補習亦有很好的成績，其中日校收入增長34%，而傳統輔助教育則透過精品小組教學維持穩健的收入表現，這亦展現強大抗周期能力。

集團積極配合「留學香港」及「國際版DSE」政策，近期大幅擴張元朗及旺角校舍，這令教室容量提升至約61%，而校舍選址在戰略性覆蓋北部都會區，配備先進STEAM設施，目的是希望捕捉國際化教育缺口。

由於精英匯的品牌已建立了37年，同時積累的經驗及前瞻性布局，已構建起「學校服務+配套服務+日校」的增長鐵三角。公司已步入穩健的軌道及收成期中，具備中長線估值重估潛力，值得留意。

陳永陸（財經專欄名家）