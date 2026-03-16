打守勢波防戰事及私募信貸爆煲 何啟聰：股票長倉佔三成 儲蓄保收息勝定存｜百萬倉

美伊戰爭導致油價持續高企，正衝擊全球經濟，再加上美國私募信貸問題再現，金融市場繼續風高浪急。資深投資理財人何啟聰直言，部署百萬倉「防守的部位一定要多一點」，股票長倉佔三成，以穩陣大股為主；配合兩成黃金、三成的短期儲蓄保險或債券，築構防線；僅保留一成倉位短炒。

記者 葉卓偉

派地面部隊 股市恐劇震

何啟聰認為現時投資要加強防守，先從美伊戰爭說起，皆因市場原先太樂觀，以為美國可輕易取得勝利，如今卻發展到難有終結的時刻，對國際油價的影響也比預期大。他認為，特朗普當前面臨兩個選擇，一是尋找下台階收手，例如聲稱遵從最初4至5星期的時間表、已摧毀很多目標而結束軍事行動，亦即市場常說的「TACO（Trump Always Chickens Out，臨陣退縮）」，但中東局勢仍會混亂一段時間。第二個選擇是派遣地面部隊，強行令伊朗領導層更迭，「到時全球股市會有下一波大規模震盪」。

何啟聰離開投行兩年，現時從事投資教育工作，希望藉此改變散戶理財及投資的方法，歡迎交流。 伍明輝 攝

同時，美國私募信貸隱憂再現，大摩及私募信貸巨頭Cliffwater日前限制旗下大型私募信貸基金的資金贖回。何啟聰指，美伊戰爭或觸發不少投資者加快從私募信貸市場抽走資金，「其實私募信貸的問題是，他借了給一些還款能力不太高的公司」，他引述去年一份報告估計約有15至20%接受私募信貸的公司，其盈利不足以支付利息。若美國經濟轉差，這些公司不能償還利息，整個私募信貸市場或有25%資金收回能力成疑。同時，信貸市場收縮預料會影響中小型科技公司，最終或會波及美股。

此外，美國科技股屢傳「AI泡沬論」，他說部分科技板塊的股價，已過度反映AI前景，同時AI硬件成本持續攀升，科技公司能否在硬件的生命周期內賺回該支出也成疑，他相信市場陸陸續續至今年中會為這些投資計數。舉例過去兩年一些軟件股因「AI+」概念，預測市盈率(PE)炒上近100倍，但有些公司仍持續虧損，「但是去到今年，當市場開始擔心人工智能是否會直接取代軟件股後，他們的PE可以是腰斬的」，即使這些公司業績仍持續增長，但股價也跌了一半。

共和黨中期選舉或受挫

另一個不容忽視的因素是，美國將於11月舉行中期選舉，何啟聰坦言特朗普上任後因徵收關稅，美國通脹未有大幅降溫，如今再捲入一場戰爭，或對共和黨選情構成壓力，本身只能做完今屆任期的特朗普，早已滿腹「大計」，一旦共和黨選戰失利，他更可能不惜一切地運用總統權力，屆時恐令市場更波動。

在多種不穩定因素下，何啟聰部署的防守陣，黃金佔兩成，他特別留意到每當市場稍為穩定，金價也立即轉強，「這反映了投資者在特朗普任期內，對資產保值的渴求愈來愈強烈。」

另外三成資產為長倉股票，「買入時，股份的估值必須已具備一定防守邊際，才是值得把握的機會。」美股當中，留意微軟（MSFT）及Google母公司Alphabet（GOOG），對於未來AI應用，這兩間公司覆蓋面較高。當中微軟預測市盈率（Forward P/E）早前回落至2022年低位，受戰爭的直接影響也較低，較有防守邊際。

「龍蝦」概念吼騰訊阿里

港股方面，何啟聰看好騰訊（700）及阿里巴巴（9988），兩者均可受惠於近期「龍蝦（OpenClaw）」AI應用的熱潮。騰訊在中國有微信這個「超級入口」，加上執行力一向出色，相信最有條件將龍蝦落地，另外龍蝦將加大對雲端算力需求，內地市佔第一的阿里雲或最受惠。

何啟聰亦點名電力設備股，例如東方電機（1072）、哈爾濱動力（1133），一來全球AI發展帶動用電需求急增，中國在潔淨能源基建上遠較歐美超前；二來是美伊戰爭後，相信歐洲會重新審視能源安全，轉向採購中國潔淨能源設備的需求或大增。他亦建議長倉配置港股的高息股ETF，增加防守性。

至於短炒，何啟聰僅留一成倉位，捕捉市況波動的機會，最簡單做法是炒恒指，例如在24000至26000點區間，分三注入市，每隔800點或1000點才加一注，越向下跌，越可加大注碼。

儲蓄保美債 收息滾雪球

何啟聰曾執掌投行輪證部門，過往經常出鏡分享輪證策略，但別因此以為他熱衷短炒衍生工具。他坦言任職投行時，根據規定也不能投資衍生工具，「做投行的生命很短，基本上在投行裡，很少人會做到五六十歲」，因此他很早作出長遠理財部署，投資在不同的收息產品，「雪球效應」下滾存收息也很可觀。

何啟聰多年前已部署長遠理財組合，包括一個收息基本盤。 伍明輝 攝

他建議投資者留意一至三年期的短期儲蓄保險，以及目前約3.7厘的2年期美國國債，均勝過現時約2厘的銀行定存，這些收息產品可佔百萬倉三成資產。他特別提醒，應避免購買年期過長的美債，因特朗普政策的不確定性，可能在長債市場引發黑天鵝事件。

最後，百萬倉內預留一成部署地產相關股，何啟聰說，雖然樓價下行空間有限，但若外圍環境在下半年進一步惡化，仍可能出現入市時機，建議有自住需求、工作穩定的人士預留資金等機會。此10%亦可留意地產股或REITs作代替，例如恒隆地產（101）、太古地產（1972）、置富（778）及領展（823）。不過，買領展宜先觀望下一期業績，了解其續租減租情況及影響。

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