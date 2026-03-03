亂市之下 槓鈴策略如何進可攻、退可守？｜彭永東

有沒有發現，儘管全球通脹壓力明顯降溫，股市卻沒有因此變得「平靜」？相反，各種不確定因素正讓市場進入一個更頻繁輪動、結構性震盪的新階段。

MSCI ACWI指數在2026年1月錄得約3%升幅，顯示投資者對經濟基本面仍有一定信心。然而，細看板塊分化就很明顯——美國標普500同期僅升約1.4%，過去主導升市的「科技七雄」表現更只徘徊在1%左右。相反，新興市場、日本股市以及中小型股卻成為領漲力量。

這意味甚麼？過去那種由少數巨頭帶動的集中式升勢，正在轉向更廣泛的跨地區、跨產業輪動。單一風格或單一地區主導的時代，似乎已經過去。資產配置的藝術，再次成為決定回報與風險的核心。

通脹降溫 ≠ 風險消失

宏觀數據確實支持「低通脹」觀點，包括美國2025年12月CPI年率約2.7%；歐元區通脹已回落至接近2%的政策目標；香港2025年全年基本通脹僅約1.1%，整體物價環境溫和；然而，通脹回落並不等於風險的降低。當前市場的波動更多源於結構性因素，因此，傳統的「平均分散」策略，未必能有效地管理風險。

槓鈴策略：防守與進攻的極致平衡

在不確定性主導的年代，一種被稱為「槓鈴策略」或「啞鈴策略」（Barbell Strategy）的配置思路，正逐漸受到重視。它的核心邏輯很簡單：把雞蛋分成兩端，而不是平均放在中間。

防守端（穩定+流動性）： 加大配置投資級債券、現金或短期工具、低波動收益產品、成熟市場價值型股票，目的是在風暴來臨時，提供緩衝與再部署的彈藥。

增長端（高確信+長線潛力）：聚焦人工智能、科技創新、結構性增長產業，以及具吸引力的新興市場機會，目標是抓住未來數年甚至十年的資本增值。

中間那些「中等風險、中等回報」的資產，反而可以適度減持或動態調整。這種兩極配置，能在控制整體波動的同時，保留足夠的增長空間。

香港投資者已用行動投票

以強積金（MPF）為例，2026年1月市場整體回報超過3%，恒生指數更在1月29日創出近期高位。但投資者並未盲目追高。根據BCT強積金數據，當時的每日風險變動指數（Risk Change Index）在1月27日至29日連續出現明顯負值，顯示大量成員選擇「降風險」操作：從高風險股票基金轉向混合資產、保守基金或分散型產品，而不是在高位加碼。

這反映了大眾投資心態的成熟：在情緒高漲、估值偏貴時，主動鎖定利潤、為組合降溫，正是長期穩健累積退休財富的關鍵行為。

未來配置的三個實戰方向

面對當前環境，筆者建議從以下三點重新檢視投資組合：

1.分散配置依然必要，但要注入高確信的長線主題。不要只求「平均分散」，而是主動加入AI、科技創新、新興市場等具結構性增長潛力的領域。

2. 防守資產必須重新加重權重。地緣與政策風險不會短時間消失，現金、優質債券、低波動工具是保護組合的「安全氣囊」。

3.定期主動再平衡是必須動作。市場輪動加快，風險水平容易漂移，建議每季或半年檢視一次，確保組合維持預設的風險輪廓。

穩健不是逃避波動，而是「帶著風險去賺錢」，真正的長期投資，從來不是追求零波動，而是學會在可控的風險範圍內，持續參與市場的增長。當低通脹遇上高不確定性，單純的「買入並持有」或「平均分散」已不夠用。轉向更具策略性的槓鈴式平衡，或許才是當下最務實的應對之道。

彭永東

IPP Financial Advisers Limited董事