美伊戰爭來襲後市3大走向 油價恐見100美元 中伊4000億合作影響有幾大？

美國及以色列於周末聯合向伊朗發動大規模軍事攻擊後，雖然伊朗最高領袖哈梅內伊遇襲身亡，但伊朗方面繼續對以色列和美國基地發動反擊。在地緣政治迎來數十年來最緊張局勢下，外界關注事件對投資市場衝擊、石油供應影響，以至中伊經貿形勢。

金價最受惠 能源及國防股看好

綜合媒體報道，美伊戰爭引爆地緣政治風險，被視為全球公認避險資產的金價將率先受惠；其次因市場憂慮石油供應中斷，能源相關股獲看好；此外，隨着戰爭令各國加大軍備預算，國防相關股亦將受惠。

整體大市而言，加密貨幣市場已率先反映事件對投資情緒變化，先在以色列空襲伊朗消息傳出後急挫，其後伊朗官方媒體證實哈梅內伊遇害後走勢隨即逆轉，反映市場一旦判斷衝突有望受控，避險情緒將迅速放緩。有分析人士則將周一開市後的市場走勢歸納出3種主要情況，核心分歧在於軍事行動是一次性精準打擊、還是持久衝突的開端。

周一開市後投資市場3大情況

第一種情況是伊朗報復力度有限、霍爾木茲海峽航運保持暢通，屆時油價和金價短暫飆升後，波動性將會消退，本周中段敘事將重回業績期、人工智能與聯儲局政策，相關歷史先例包括伊朗革命衛隊少將、聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）於2020年1月遭擊斃後的市場走勢，以及去年以色列發動「雄獅行動」與美國發動「午夜鐵錘行動」後市場反應。

第二種情況是衝突演變為多戰線消耗戰，代理武裝在黎巴嫩、伊拉克、敘利亞等地被激活，或伊朗嘗試封鎖霍爾木茲海峽、打擊區域能源基礎設施，令市場面臨根本性重新定價。彭博宏觀策略師Michael Ball警告，這將大幅加大不確定性，推高油價與通脹預期，令全球風險溢價大增而非一次短暫衝擊。

第三種情況是多重壓力疊加，系統性風險上升，若能源價格飆升令通脹預期攀升，美債息率同步走高而增長預期下滑，將形成股市史上極難消化的「滯脹組合」。無獨有偶，美國上周公佈1月PPI數據意外強勁，制約了聯儲局寬鬆政策空間；而私人信貸市場出現早期裂縫，更令銀行股遭大手拋售。

伊朗位置對油市影響遠超產量

對於美伊戰爭對全球石油市場供應影響，目前伊朗日產原油約330萬桶，佔全球產量3%，是OPEC第四大產油國，但因伊朗位於霍爾木茲海峽一側，且全球約五分之一原油經此運輸，因此其戰略地理位置對全球能源供應的影響力，遠超其產量規模。

國際油輪流量監測系統實時數據則顯示，霍爾木茲海峽周邊海域的油輪航行速度已普遍降至零；另據媒體追蹤數據顯示，儘管海峽仍維持開放，但已有油輪選擇繞行，海峽入口兩側船隻擁堵。

巴克萊銀行分析師周六一篇文章更直言，石油市場周一可能不得不面對最糟糕的局面，並預期油價將測試每桶100美元水平，意味大約有35%上漲空間。Rystad Energy地緣政治分析主管Jorge Leon則表示，如果周末期間看不到局勢緩和跡象，風險溢價可能在周一推動布蘭特原油價格上漲每桶10至20美元。

中國為伊朗第一大貿易夥伴

針對事件對中國能源供應影響，有內媒引述學者指出，中國作為伊朗第一大貿易夥伴，與伊朗年均貿易總額約133億美元，在當地經貿投資則主要集中於海外工程承包、技術和成套設備出口，包括油氣開發、鐵路、地鐵、鋼鐵有色、電力、化工、礦業及通信等行業。

從貿易商品結構看，中國主要對伊出口中間品和最終產品，其中機電產品佔對伊總出口額近四成，車輛及其零部件佔四分之一；進口方面，伊朗是中國重要的甲醇進口國，以及開心果、凍帶魚的第一大進口國。

此外，伊朗長期是中國石油重要來源國。在2018年國際制裁前，伊朗更是中國第三大石油進口國，其後伊朗為規避制裁，只能通過第三國以轉口貿易方式向中國出口石油。另一方面，彭博則引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）數據指出，雖然中國購買了伊朗約90%的石油出口，伊朗終究也只是中國一個可替代的能源夥伴。

不過，由於伊朗海岸線遍佈波斯灣東部，若未來地區衝突擴大，勢將影響阿聯酋、沙特阿拉伯及伊拉克等國，而這些國家都是中國石油進口、海外基礎建設項目投資的重點國家。以伊拉克為例，中國石油及其他企業經營的魯邁拉等油田，便佔到中國石油總進口量的10.5%，並通過「石油換項目」實現石油生產與基礎建設項目建設的高度綁定。

中伊25年合作協議落實有限

另一方面，中國與伊朗於2021年曾簽訂《中國伊朗25年合作協議》，中國按協議計劃在25年內向伊朗投資4,000億美元，並已於過去幾年在交通領域開展了多項實質性項目，但受伊朗地緣政治、資金壓力、項目複雜性和國際競爭等多重因素影響，有關協議的落實進展有限。數據亦顯示，從2013年到2023年，中國對外投資接近9,500億美元，但對伊朗投資卻不足50億美元，佔比僅0.53%。

以恰巴哈爾港為例，為《中伊25年全面合作計劃》的核心項目之，亦是伊朗通向印度洋的戰略門戶，由中國企業參與該港口的配套基礎設施建設。不過，公開資料顯示伊朗當局在5年內將港口規劃改了6次，每次變卦後都要求中方追加投資，卻拒絕提供任何主權擔保，最終中交建（1800）投入了23億元人民幣卻變成壞賬，伊朗更於2024年將港口運營權移交印度。

至於另一基建股中國鐵建（1186），該公司曾於2018年1月簽約伊朗克爾曼沙至霍斯拉維鐵路項目，鐵路線路全長263公里，工期為48個月，合同金額約35.3億元人民幣，但該項目已按計劃結束。該公司於2025年7月9日在投資者互動平台亦曾明確表示，「目前在伊朗沒有基建項目」。

順帶一提的是，中興通訊（763）更曾於2017年因向伊朗及北韓輸出貨品，違反美國出口管制，須繳付罰款8.9億美元，是美國歷來最大宗違反出口管制罰款。

