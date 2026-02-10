港漂嘆人幣升值變相「減薪」 內地消費用雙幣卡賺分蝕匯 專家教3招免資產縮水

隨着人民幣匯價持續升值，港元兌人民幣已由去年初約93.96跌至近日88.64水平，跌幅達5.7%，令不少在港打拼的港漂變相「減薪」。一位不時會回到內地消費的港漂向《星島頭條》表示，自己月入約兩萬港元，近日使用一張標榜內地消費高回贈的「雙幣信用卡」時，發現用人民幣還款令支出更多的尷尬局面。卓橋財富創辦人余碩衡對此直言，匯率風險是跨境生活的「隱形成本」，若不提前佈局，就是變相讓資產縮水。

平均成本法兌錢 不宜用到才換

去年上半年，受中美貿易摩擦升級和全球經濟不確定性影響，美元兌人民幣一度高見7.35水平，導致許多港漂將內地資產兌換成港幣時面臨更大折讓；然而，隨着中國經濟復甦跡象增強和資本流入增多等因素，人民幣開始強勢反彈，目前已突破7元關口，報6.928水平。不過，對於賺取港幣的港漂打工仔而言，意味其港幣購買力顯著下降。

針對該名港漂「賺港幣」後北上消費，甚至去年已將手頭人民幣兌換成港幣，因而令其在信用卡還款截止日時被迫承受高匯價風險，余碩衡建議，港漂群體應改變「用到才換」的被動習慣，改為採取「分批買入」策略，即趁人民幣匯率回調時，預先儲備部分還款資金，透過平均成本法去平攤匯率風險。

審視所謂高回贈 避免賺分蝕匯

此外，他又提醒港漂必須重新審視所謂的「高回贈」陷阱。目前內地部分雙幣信用卡的現金回贈率約為1%至2%，但若人民幣在還款期內升值幅度超過信用卡的現金回贈，這項工具便即時失去吸引力。在此階段，投資者應果斷切換至港幣結算工具，鎖定生活成本，停止「賺積分、蝕匯價」的行為，避免資產無故縮水。

現金再非避風港 採多貨幣配置

面對港幣購買力跟隨美元轉弱的風險，余碩衡警告，在波動的2026年，現金不再是避風港，唯有透過「多貨幣配置」才是建立財富的防火牆。他建議，可增持美元定息資產，由於港元與美元掛鈎，買入美元債券能獲取約3%至4%的穩定收益，在預期通脹2%的背景下，這能確保資產有2%的實質購買力增長，是目前抗通脹、防貶值的最穩健基石。

對於有內地消費需求的港漂而言，余碩衡認為，對沖人民幣升值最好的方式就是直接持有人民幣資產。他表示，可將部份閒置資金配置於內地定期存款或高評級企業債，以「本幣對沖本幣」的方式，直接抵銷跨境支付的匯率風險。此外，考慮到全球地緣政治局勢及貨幣波動，建議配置5%至10%的資產於黃金，作為投資組合的終極防御。

余碩衡再次提醒，港漂應從「打工仔思維」轉向「投資者思維」，雖然收入是港幣，但資產佈局必須全球化，才能立於不敗之地。

