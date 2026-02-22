年輕人越趨重視「體驗投資」 威士忌變新寵 酒廠創辦人：喜歡飲不代表保值

威士忌近年躋身「另類資產」行列，並成為投資新寵。港資威士忌品牌丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）創辦人張寅傑（Kit Cheung）接受《星島頭條》專訪時強調，威士忌投資重視長線價值，投資者首要評估自身財力，並應先認識酒廠背景與文化。他又坦言，飲家與投資者屬兩種截然不同角色，前者重視個人喜好，後者則需從回報角度出發，「你喜歡飲的威士忌未必有投資價值，正如你喜歡的包包不一定保值」。

投資實物比投資一張紙更型

對於近年威士忌被視為另類資產，張寅傑引用過往研究數據指出，威士忌酒桶投資回報率可達150%至200%，在眾多另類投資中位居首位，跑贏名牌手袋等傳統投資品。他分析指，推動熱潮的關鍵在於年輕一代更重視「實物投資」與「體驗投資」的價值，「投資一架車或一隻錶，比投資一張紙更型」。

他又提到，威士忌與其他實物投資的最大分別在於「時間價值」，威士忌在木桶中陳年，每日都在增值；加上威士忌可飲可藏，即使投資失利仍可自用和轉售，「我賣不到就自己飲」。

需具基礎知識 木桶價值不一

對於有意入市的投資者，張寅傑建議首要評估自身財力，在能力範圍內投資；其次必須了解威士忌基礎知識，包括產地、木桶類型、酒廠背景、陳年潛力等，「你不認識那件事，就一定有風險」。

具體而言，投資者應關注產地聲譽，如日本單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）與原桶強度威士忌（Cask Strength Whisky）有價格差異；木桶類型方面，細桶（100升以下）陳年時間短、潛力較低，大桶（如220升）陳年時間可達8至18年，投資價值更高，水楢木桶則因其稀有性，升值空間較大。他又舉例，若將酒桶儲存在福岡等氣候炎熱地區，酒精揮發（Angel's Share）速度會加快，「幾年後只剩半桶」，直接影響回報。

並非毫無風險 慎選可信酒廠

張寅傑重申，威士忌屬長線投資，「最少要3年才能稱為威士忌，最長可達50年」，投資者需具備長期視野，預測酒廠未來發展目標，而非追求短期炒賣。他提醒，威士忌投資並非毫無風險，市場波動、儲存條件及假酒問題等均可能令投資者蒙受損失，強調「選擇可信的酒廠」至關重要，建議投資者親身考察酒廠規模，並指「有些酒廠建廠後才讓外界知道，缺乏透明度，風險較高」。

相比市場上部分威士忌投資公司僅提供網上照片，丹丘強調高透明度營運，「我們的酒廠從開業第一天就開放參觀，每月更新客戶專區的釀造進度，甚至舉辦課程教導投資者如何評估威士忌」。

事實上，為推動市場教育，丹丘與ERB、VTC等機構合作開設烈酒課程，推廣品鑒文化。不過，張寅傑強調，「喝酒和試酒是兩回事，喝酒講求氣氛，試酒講求品質」，認為市場教育能減少投機泡沫，讓投資者轉向理解價值，「我們希望建立一班真正懂酒的朋友，而非只是買完就算的投機客」。

張寅傑不定期在香港荃灣南豐紗廠丹丘蒸留所為日本威士忌酒廠之旅作講解，希望加深參與者對威士忌釀造藝術和技術的理解。

他表示，這種開放態度源於品牌過往經營氈酒、咖啡酒等產品累積的信譽，「投資最重要的是信任，我們希望客人先了解我們的理念和工藝，再決定是否投資」，目前經教育後成交的客戶佔比高達八、九成。

