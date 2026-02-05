黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」

儘管國際金價近日高位大幅回吐，但今年累計升幅仍有逾17%，同時亦是不少市民眼中的避險資產。除了傳統買金客支持外，這股「淘金熱」甚至蔓延至在港工作的外籍家庭傭工之中。事實上，由於「供金會」（月供黃金計劃）入場門檻低、具強迫儲蓄性質，兼享回贈優惠，成為了不少港人、以至外傭積累黃金的途徑。

助「強迫」儲蓄 積少成多

來港工作剛滿3個月的菲傭Jennifer向《星島頭條》分享了其理財故事。她表示，過去曾在沙地阿拉伯工作6年，當時已有購買黃金的念頭，但往往一收到薪金便需匯款回菲律賓應付家人日常開支，加上當地購買金飾需要「一筆過」付款，在手上沒有太多現金的情況下，最終只能放棄。

今次來港打工，Jennifer見僱主有定期買金習慣，經推薦下接觸到入場門檻較低的「供金會」。她隨即計劃參加每月供款500港元的會籍，雖然飾金賣出價由她開戶時的每両不足4.7萬港元，升至5.8萬港元（訪問當日），供滿12期後未必能換取更多金飾，但她坦言：「可以買金已經很開心。」

對於Jennifer而言，供金會最大吸引力在於不用一次性動用大筆資金，負擔較輕。她笑言自己很難儲錢，家中常有突發需要需匯款回鄉，供金會反而能發揮「強迫儲蓄」的作用。加上開戶迎新禮物是一條「金米仔」手繩，坦言「即時收金，So happy」。她深信黃金仍有升值空間，日後即使帶回菲律賓也容易變現。

Jennifer在僱主推薦下接觸到入場門檻較低的「供金會」，每月供款500港元。（受訪者供相）

Jennifer展示開戶迎新禮物：一條「金米仔」手繩。

各大金行比併 最高回報逾7%

記者翻查市面上多間大型連鎖金行的月供金會計劃，玩法大同小異，但在回報率及贈品上各有千秋。其中周大福珠寶會設有5個供款級別，月供300元至3,000元不等。以最高月供3,000元為例，受惠於首期半價等優惠，全年實際供款為34,500元，期滿後可換取價值37,000元的足金產品，帳面回報約7.2%。

英皇金會設有4個級別，月供300元至2,000元不等。以月供2,000元為例，全年實供23,000元，可換取價值24,700元的足金產品，回報率約7.4%，稍勝一籌。

若以大眾化的「月供1,000元」作比較，英皇及周大福全年實供均為11,500元，同樣可換取12,300元足金產品，回報率同為7%。六福珠寶的黃大仙或觀音寶誕金會全年實供12,000元，可換取12,400元金飾，回報約 2.5%。謝瑞麟的足金增值計劃全年實供11,850元，可換取12,150元的金飾，回報約2.53%。

多間大型連鎖金行均設有月供金會計劃，回報率及贈品上各有千秋。

迎新禮物成「搶客」關鍵

除了回報率，迎新禮品亦是吸客重點。英皇金會進取地提供「鑽石珠寶禮券」200元至1000元及精美禮品；月供500元或以上級別更直接送贈足金串飾1至2條。周大福則提供50至200元不等的禮券及銀首飾一份。

六福珠寶則是走實用生活路線，不同供款額分別送贈加濕器、首飾盒、金箔吊墜、保溫杯、補光鏡、榨汁機或藍牙音箱等，另附送通勝及利是封。

有資深「供金會」會員指，對於希望以「零存整取」方式購入金飾，選擇金會時亦要考慮金價走勢；另外，亦應細算實際供款額與最終換購價值的差幅，一般供金會不能直接換取金粒，如果「純儲金」亦可選擇免手工、甚至極低手工的飾金款式，以減少支出。

