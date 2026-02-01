枇杷膏代理預告收購 涉港知名藥企 隨時獲第二春｜李聲揚

之前講樓市講了幾星期，今次和讀者討論一下香港零售品牌的出路。早前金活醫藥（1110）出了份公告，不少人未必有留意，但內容頗堪玩味。公告內容是：公司已簽下諒解備忘錄，建議斥資約6,600萬收購一家香港知名藥企及其配套資產（包埋房地產）。

中資購香港公司有大量例子

內地公司收購香港公司有大量例子。早年不少內地銀行進軍香港，就直接買下整間銀行，拿到分行網絡、牌照、戶及品牌，例如招商銀行收購了永隆銀行（現為招商永隆），越秀集團也收購了創興銀行（保持原名）。同樣地，早幾年順豐收購了嘉里物流（636），商業邏輯也很易理解。近期一點的，大家都記得京東（9618）收購了佳寶食品超市，還有最近中免（1880）向LVMH收購了免稅店DFS的港澳業務。

不過消費品牌，又是另一回事。內地企業出海，早已收購不少外國品牌，包括連鎖餐廳Pizza Express、體育用品FILA的中國業務（現為安踏旗下），最新則是PUMA（安踏收購30%股權）。香港品牌方面，早年有華潤收購Pacific Coffee，近年則是李寧系的非凡中國收購了堡獅龍（Bossini）。

賣盤大股東多處「進退兩難」

內地公司收購這些消費品牌，一方面可以將他們帶回內地。同時間，也因為內地公司規模大，資本雄厚，可以將這些公司擴展至其他海外市場。事實上，賣盤的香港品牌，很少是經營不善（經營不善怎會還有人買？）。

更多的情況是可能品牌以至業務經過幾十年經營，已經變得非常穩定，香港市場規模似乎已經做到夠大，公司亦已走進內地或進軍海外，大股東處於「進退兩難」的雞肋處境。加上，不少本地品牌、尤其是「老牌」，都是家族企業，第二或第三代後人有其他想法，未必想接手。若品牌就此消失，實在可惜，獲得內地企業收購，反而可能迎來第二春。

金活醫藥代理多項知名品牌

在此方面，金活醫藥很有經驗。公司在醫藥健康領域深耕30年，業務覆蓋內地34個省市，當然也有線上和線下零售。不過，消費者往往熟悉公司旗下的品牌，多過公司本身。金活旗下經銷代理「京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏」，無人不識。早前連英國的《經濟學人》（The Economist）都有報道，打從One Direction前成員Zayn Malik接受專訪時分享，念慈菴枇杷膏對聲帶極好，演出必備，然後念慈菴枇杷膏在外國就很受歡迎。

同時間，喇叭牌正露丸，以及金活依馬打正紅花油等品牌，都是金活經銷代理。對於一貫都有能耐食知名藥品牌、食正呢條「水」的金活醫藥而言，要將今次打算收購的知名藥企再次激活起來，似乎不難。

留意金活今次並未公開收購目標公司名稱，相信是志在於收購一切成定局前，不要出現太多變數，免得出現「瘦田無人耕，耕開有人爭」的局面，甚至「半路殺出個程咬金」等；到底這可能的「香港知名藥企」是誰，作為茶餘飯後遊戲，大家可以自行猜測。

Patreon作者 李聲揚

相關文章：強積金買樓再惹討論 資金宜閉環管理 「若賣樓後是否連本帶利回撥戶口？」｜李聲揚