Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」

投資理財
更新時間：06:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-20 HKT

在這個高呼Work-life Balance的年代，金融科技獨角獸Airwallex共同創辦人兼行政總裁Jack Zhang卻將每周工作100小時視為常態，即平均每日工作逾14小時，並指已經持續20多年。他又透露，自己15歲那年從中國青島隻身前往澳洲墨爾本求學，曾任職洗碗、調酒師、加油站，以至在工廠包裝檸檬，明言「努力工作從來不是選項，而是為了生存」。

15歲從青島遠赴墨爾本求學

目前Airwallex估值高達80億美元（約624億港元），但Jack Zhang依然維持高強度的拼搏節奏。他在接受CNBC訪問時表示，當年隻身從青島遠赴墨爾本，除了語言不通及寄人籬下，更遭逢家中財困，父母無法提供支援，只有兩個選擇：「要麼返回中國，要麼留在澳洲，自己想辦法支付學費和生活開支」。

大學生活由4份兼職組成

為了完成墨爾本大學電腦科學（Computer Science）學位，Jack Zhang的大學生活是由4份兼職拼湊而成，白天在餐廳洗碗、晚上在酒吧調酒、深夜在油站上通宵，暑假則躲進工廠包裝檸檬，有些星期的上班時間甚至高達80至100小時。他直言「在那種處境下，不是活下來，就是被淘汰，根本不會去想甚麼過勞」。

女兒出生成轉折點 萌生創業計劃

2007年畢業後，Jack Zhang進入傳統金融與保險業，並展現驚人的商業嗅覺。他經營的副業，從一家運輸公司出口澳洲橄欖油和紅酒到亞洲部分地區，甚至涉足地產開發事業，累積了數百萬美元。

然而，物質富足並未填補其內心空虛，直到他30歲那一年，女兒出生了，「我看着她，突然意識到自己還沒做過一件能讓孩子感到驕傲的事。」這也成為他人生的轉捩點，毅然辭去銀行高薪厚職，結束零散的副業，決心尋找一個具備「使命感」的創業計劃。他補充，「我意識到，雖然我一直想要錢，但錢本身並不會帶來最高層次的快樂。」

創立Airwallex源於一個商業痛點

至於Airwallex的誕生，是源於一個微小的商業痛點。當時他與大學好友、現任共同創辦人Max Li經營一間咖啡店，在頻繁的跨境採購中，飽受傳統SWIFT銀行系統高昂手續費，以及低效率的折磨，從而萌生出打造新一代跨境支付平台的念頭，希望徹底改變全球資金流動方式。

在2015年底，他們集結多位大學夥伴，包括初期投入100萬美元關鍵資金的Lucy Liu正式創立Airwallex。經過近十年的高強度運作，Airwallex截至去年底年化經常性收入（ARR）已達80億美元，業務版圖橫跨全球。

如今已年過40歲的Jack Zhang，依然保持每周80小時以上的工作節奏。他表示，自己對未來仍感到興奮，其目標是在2030年前將Airwallex打造成收入突破100億美元的全球金融科技巨頭。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
11小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
20小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
12小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
8小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
15小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
14小時前
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
影視圈
9小時前
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
影視圈
16小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
15小時前
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
影視圈
11小時前