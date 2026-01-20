由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」

在這個高呼Work-life Balance的年代，金融科技獨角獸Airwallex共同創辦人兼行政總裁Jack Zhang卻將每周工作100小時視為常態，即平均每日工作逾14小時，並指已經持續20多年。他又透露，自己15歲那年從中國青島隻身前往澳洲墨爾本求學，曾任職洗碗、調酒師、加油站，以至在工廠包裝檸檬，明言「努力工作從來不是選項，而是為了生存」。

15歲從青島遠赴墨爾本求學

目前Airwallex估值高達80億美元（約624億港元），但Jack Zhang依然維持高強度的拼搏節奏。他在接受CNBC訪問時表示，當年隻身從青島遠赴墨爾本，除了語言不通及寄人籬下，更遭逢家中財困，父母無法提供支援，只有兩個選擇：「要麼返回中國，要麼留在澳洲，自己想辦法支付學費和生活開支」。

大學生活由4份兼職組成

為了完成墨爾本大學電腦科學（Computer Science）學位，Jack Zhang的大學生活是由4份兼職拼湊而成，白天在餐廳洗碗、晚上在酒吧調酒、深夜在油站上通宵，暑假則躲進工廠包裝檸檬，有些星期的上班時間甚至高達80至100小時。他直言「在那種處境下，不是活下來，就是被淘汰，根本不會去想甚麼過勞」。

女兒出生成轉折點 萌生創業計劃

2007年畢業後，Jack Zhang進入傳統金融與保險業，並展現驚人的商業嗅覺。他經營的副業，從一家運輸公司出口澳洲橄欖油和紅酒到亞洲部分地區，甚至涉足地產開發事業，累積了數百萬美元。

然而，物質富足並未填補其內心空虛，直到他30歲那一年，女兒出生了，「我看着她，突然意識到自己還沒做過一件能讓孩子感到驕傲的事。」這也成為他人生的轉捩點，毅然辭去銀行高薪厚職，結束零散的副業，決心尋找一個具備「使命感」的創業計劃。他補充，「我意識到，雖然我一直想要錢，但錢本身並不會帶來最高層次的快樂。」

創立Airwallex源於一個商業痛點

至於Airwallex的誕生，是源於一個微小的商業痛點。當時他與大學好友、現任共同創辦人Max Li經營一間咖啡店，在頻繁的跨境採購中，飽受傳統SWIFT銀行系統高昂手續費，以及低效率的折磨，從而萌生出打造新一代跨境支付平台的念頭，希望徹底改變全球資金流動方式。

在2015年底，他們集結多位大學夥伴，包括初期投入100萬美元關鍵資金的Lucy Liu正式創立Airwallex。經過近十年的高強度運作，Airwallex截至去年底年化經常性收入（ARR）已達80億美元，業務版圖橫跨全球。

如今已年過40歲的Jack Zhang，依然保持每周80小時以上的工作節奏。他表示，自己對未來仍感到興奮，其目標是在2030年前將Airwallex打造成收入突破100億美元的全球金融科技巨頭。