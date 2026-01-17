名人唱淡黃金 麥樸思：低20%才買入 橡樹馬克斯質疑「藏富於金」

現貨金日前創下每盎司4642美元的歷史新高，截至周五截稿仍處4600美元樓上，2026開局半個月來累升約6.8%。有投資名人近期開腔，直指金價已高處不勝寒。

被稱為「新興市場之父」的資深投資者麥樸思（Mark Mobius）坦言，黃金在經歷歷史性漲幅後，已變得不吸引。他接受彭博訪問時表示，「我肯定不會在這個價位買入」，坦言若金價比現在低20%才會考慮買入。他認為，隨著美國經濟向好的預測，美元可能從目前的水平走強，可能進一步削弱貴金屬的吸引力。

黃金沒現金流難定價

橡樹資本管理公司聯合創始人馬克斯（Howard Marks）近日出席一場公開活動時質疑，根本沒有辦法判斷黃金是否被合理定價，質疑黃金作為財富儲存工具的功能。他解釋，股票、債券和房地產等投資可產生現金流，投資者可以基於其預期回報進行定價。然而黃金沒有現金流，意味投資者未能為其定價。

過去一年多，不少分析師指出，地緣政治緊張局勢、央行龐大買金需求，以及資產「去美元化」等因素推升金價不斷向上。馬克斯指出，過去「硬資產」也為投資者帶來了風險。他以原油為例，布蘭特原油在2008年達到每桶約147美元的高峰，當時分析師解釋是石油供應有限等因素所致，但他說隨後金融海嘯，原油價格暴跌至每桶約40美元，但前述因素仍然存在。「你無法說一桶油或一條金條的正確價格是多少，你如何將所有這些定性要素轉化為一個公平的價格？答案是沒有辦法。這對黃金也是如此。」

BMO料白銀供應過剩

除了黃金，白銀日前升至每盎司93美元的新高，不過在特朗普政府暫緩對包括白銀和鉑金在內的關鍵礦產徵收全面關稅後，銀價有所回調。大行BMO近日質疑銀價前景，警告實物白銀供應過剩將逐步擴大，特別提醒投資者要關注太陽能領域用銀需求，認為光伏用銀量可能已過高峰；在固態電池實現商業化之前，白銀供應將持續增長，導致其表現遜於黃金。

華僑銀行集團策略師Christopher Wong則認為，白銀中期前景仍向好，因為受到供應短缺、工業消費和黃金需求溢出的支持，但最近走勢變化快速，建議保期內保持謹慎。

