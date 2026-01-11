亞洲年輕投資者中 香港最信唯快不破？｜久利生

踏入2026年，本港股樓都開門紅，大行研究部陸續推出經濟前景展望同股市指數預測，樓市升5%、恒指見28000點似乎已經是市場共識！不少金融機構亦把握因為馬年較遲到來而多出的一個多月時間，搶先公佈一些投資態度、理財習慣之類的市場調查，趁年頭大家不妨設下新的目標並超前部署。

千萬富翁多用槓桿放大回報

先有滙豐推出所謂「富裕人士報告」，指香港百萬富翁平均39歲可升級成千萬富翁，而「身家」由七位數上八位數平均只需要8年時間，受訪超過2,000名香港居民（25至64歲），當中逾1,000人有至少100萬元流動資產，300多人有1,000萬元以上，這些「千萬富翁」香港地平均每13人就有1個。大字標題，十分搶眼。

姑勿論流動資產定義及統計口徑是否正確，其調查結果顯示，近7成千萬富翁都是靠自己累積財富，包括買賣投資產品盈利，而致富關鍵聲稱是獨到理財策略，大部分千萬富翁積極買入高回報產品，其中41%主力股票、基金，34%也涉足另類資產。相比百萬富翁，千萬富翁投資組合更進取，重點是，88%曾經或打算用財務槓桿放大回報！

早年買Nvidia或Tesla或十倍回報

「反向」來看，其實揭示了三分一以至一半受訪者是少於100萬港元身家？雖然報告沒有再細分，但運用lifecycle investing的投資概念——年輕人趁後生更應該「借錢買股票」（請自行注意風險），加上網上買賣股票如此盛行，早十年八載又仍是後QE年代低息環境，如果主流投資美股，買入英偉達（Nvidia）、Tesla經「一拆五、一拆十」後再急升，都可能已經是十倍股回報（還未計很多自稱百倍幣，當然不會佔總資產很大比例）。

另一份由保誠發表的《亞洲年輕人的財務思維》調查也提供了更闊視角，訪問包括香港在內七個亞洲市場超過5,300名年輕人（20至35歲），以了解他們的投資經驗、偏好和態度。結果發現，有超過70%受訪者有清晰規劃，而非即興行事，有規律的保險和投資習慣，「近70%受訪者相信個人財務狀況，會於未來五至十年內將有所改善」。

報告寫得很詳細，當然要找香港部分來看，出現幾組看似矛盾卻很現實的數據，原來香港青年作出理財決定時都幾相信自己。可能為了守住儲蓄及財富，他們偏好（40%）低風險選項，稍微高於對高風險、高回報的投資（39%），兩個數字差距很窄幅，而且都低於區內平均，顯示他們追求財務自主的強烈想法。但頗為明顯地，這種主動性並未令到他們更加進取。

香港最想投資工具能「快贏」

他們有均衡的投資風險胃納，比起其他地方的年輕投資者更偏好短線，反映出靈活的理財規劃。偏好長期投資（38%）只是險勝短期機會（36%），即是「短打、快閃、速食」也有一定市場？這可能反映他們對AI科技大潮、政經市場波動和個人未來就業收入穩定性的「感知」。有趣的是，台灣受訪者的投資期也明顯有別於其他市場，在選擇工具時相對地「捨長取短」，香港更加是七個市場中最想投資工具能夠「快贏」（quick wins），未知成因為何。或許對投資新世代來說，在充滿不確定性的環境中，流動性和對資金的短期控制力，有時不會比長期回報做得差。

這些帶著矛盾去投資的發現，就令我想起之前寫過的「後生仔女躺贏策略」。話說去年美國也出現年輕投資者反其道而行的熱潮，大批Z世代（Gen-Z）散戶認定能夠靠穩定股息大法輕鬆跑贏市場，便自製買入高息退休理念的高息ETF及複利自動增長的「股息再投資」策略，期望超前部署。在投資想法上可能也東升西降。

看到「危與機」比例差不多

保誠調查就話，香港年輕人理財是「目光遠慮」的一代。他們對未來的憂慮清晰得來又幾具體，生活成本飆升、儲蓄被通脹侵蝕、無法積累資金，可能是來自樓價仍高及其他社會現實的直接間接壓力。投資及買賣理財產品的首要考量是「應對未來意外事件」和「建立財務安全網」，集中防範於未然及對沖風險居多。

此外，有差不多比例的人看到「危與機」， 38%受訪者看到有更多風險，但同時也有35%人在不確定中見到機遇，超過半數（54%）預期未來五至十年自己的財務狀況會有改善。我認同這種「務實的樂觀」或「積極的悲觀」，人就是要有一種焦慮感，才能激發自己通過財務規劃（如審慎投資、購買保險）為未來做好準備，爭取對生活的主宰感。新一年，在投資理財路上共勉之。

久利生

