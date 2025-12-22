日圓聖誕前夕跌穿5算 找換店稱市民兌Yen按年大增1倍

臨近聖誕假期，日圓跌穿5算水平，港人紛紛「唱平Yen」應節，為赴日旅遊作準備。小女孩找換店負責人告訴本報，周末兌換日圓情況十分暢旺，其中周六交易額達13億日圓，較平日升逾八成，較去年聖誕節前夕交易額亦大增1倍。除找換店外，本地銀行中以永隆銀行的匯價更吸引，昨日兌日圓匯價為0.04985。每美元上周兌日圓曾見157.78水平，專家指出，日圓利率缺乏持續上漲訊號，料美元兌日圓有望觸158水平。

小女孩找換店負責人又指，受益於今年整體經濟回暖，市民手頭資金較去年充裕，聖誕節前夕的交易額比去年同期增長約一倍，僅昨日交易額達9億日圓，亦高於平日水平。

美元兌日圓有望觸158水平

臻享顧問董事總經理王良享表示，日本央行與政府之間存在政策共識，即在加息的同時，仍將維持相對寬鬆的貨幣環境，過去兩年的「春鬥」顯示日本工資已經上升，卻仍未能追上物價漲幅。他指，日本央行未來的政策走向，亦將取決於明年「春鬥」談判的成果。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡預測，短期內日圓仍面臨下行壓力，美元兌日圓有望接近每美元兌158日圓的前期低位。