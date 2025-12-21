丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入

女性預期壽命向來較男性長，丈夫較太太「先走一步」的情況在全球也很普遍。早前有外媒報道指，美國一位學識淵博女士在丈夫突然離世後，面對複雜的投資組合及財務術語束手無策，結果花費了不少時間，並尋求專業理財顧問協助下才在理財路上站穩陣腳。有理財專家建議夫婦應及早進行財務規劃的溝通，並將退休投資「化繁為簡」。

據《華爾街日報》早前報道，美國一名75歲的退休教授愛麗絲，寫過11本書並能讀懂俄語等外語，學富五車，但在理財這課題上卻一竅不通，多年來家庭財政由丈夫薩沙負責。不過薩沙去年突發因腦中風離世，留下的愛麗絲一人獨自處理兩人的百萬美元財產。

Excel記錄非常複雜

愛麗絲發現丈夫生前整理的家庭理財Excel表格非常複雜，充滿難以理解的投資術語。雖然她知道兩人擁有過百萬美元資產，但對於ETF、指數基金等產品完全一頭霧水。丈夫在生時，她曾幾次嘗試了解家庭財務，但每次幾分鐘便聽不下去，丈夫也漸漸失去耐性談這個話題。

後悔沒有及早學理財

愛麗絲後來向丈夫生前的理財顧問求助，合併了多個投資賬戶，將部分股票轉換為現金和債券以降低投資風險，並邀請子女參與打理其老本。她坦言後悔沒有及早學理財，若時光倒流，她希望當初能與薩沙拍一條片，讓他解釋每項投資背後的原因。

事實上，美國一個調查顯示，在約400名喪偶女性中，不足半數感到準備好獨立管理財務。同樣情況亦經常發生在香港，而且不論男女也可能遇到這麻煩。家庭理財教育學會會長林昶恆過往曾接觸一些個案，夫婦其中一方離世後，未亡人出現財富管理的難題。

家庭成員宜做好理財溝通。

幾乎買入所有成分股

前述愛麗絲的個案中，丈夫薩沙生前投資大量股票，幾乎買入了標普500指數每隻成分股，並會製作Excel表，作為投資及理財紀錄，由於這個表錯綜複雜，愛麗絲難以理解及接手丈夫的投資思路。

林昶恆指出，不論夫婦兩人是否懂得理財，退休投資上實在不宜作出太複雜的操作，譬如涉及海外物業、大量股票投資等，一方面另一半可能真的一竅不通，不知道如何處理；而即使有能力理財，在經歷喪親之痛，也未必有心情處理。

年金儲蓄保不用花心力

他建議退休人士，退休資產中在確保一部分作為流動資金後，其餘部份宜投資在一些不用太花心力管理，也能製造收入的產品，例如年金、儲蓄保單；若追求收益，兼且不介意價格波幅，派息股票或基金也是較簡單的投資選擇。

股神籲九成資產買ETF

事實上，股神巴菲特2013年曾透露其遺產規劃，表示若自己較太太早離世，建議她將九成資產投入標普500指數ETF上，餘下一成資產投資短期美國政府債券，因為這些對於不熟悉投資的人而言，是最簡單及穩健的投資方式。

勿忽略「平安三寶」

另一方面，腦退化症往往無聲無息地降臨，林昶恆坦言，即使長者在生，也可能漸漸失去理財能力，無法進行理財決策，因此宜預早做好「平安三寶」，即訂立遺囑、持久授權書、預設醫療指示。當中持久授權書可確保，將來一旦出現認知障礙，缺乏精神行為能力理財，便會按持久授權書的安排，授權他人代為處理財務事項，包括操作其銀行戶口，進行股票投資買賣、物業買賣及租賃，及運用租金收入等決定，免卻配偶或子女麻煩。

相關文章：父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制

另外，不少港人也會開立海外銀行或股票戶口，有多年處理遺產個案經驗的律師建議，港人宜告知配偶或後人自己擁有哪些離岸戶口，或將這些戶口資料寫進遺囑，以免突然離世後這些資產未能有效傳承至遺屬。

相關文章：大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」

相關文章：定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流

相關文章：45歲單身女冀10年後退休 每月被動收入2.6萬 專家稱租樓變數大 籲買樓或移居大灣區

相關文章：打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通

相關文章：港漂月入1.5萬自嘲「低過洗碗工」 為香港身份證淪月光族 專家教622儲蓄法