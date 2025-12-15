幸運少女贏560萬獎金 揀每周分期收款惹熱議 被指不懂理財

買彩票中巨額獎金，想必會令人喜不自勝，彷彿人生一夜翻盤。然而，財富突然而至，也可能帶來新的難題——究竟應該一次過拿走所有獎金，還是選擇穩健分期收款？加拿大一名00後幸運兒贏得100萬加元（約566萬港元）獎金後，並不急於一次過領取，而是選擇每周領取1000加元（約5600港元），決定一出隨即引起熱議。有人大讚她理智，認為可避免揮霍；亦有人大呼可惜，稱一次過領款投資回報更可觀，嘲諷她「不懂理財」。

綜合外媒報道，這位20歲少女Brenda Aubin-Vega來自滿地可（Montreal），今年1月初她花費4加幣購買一張刮刮樂彩票，並贏得了頭獎「Gagnant à vie」的100萬加元獎金。據悉，Brenda所購買的刮刮樂彩票中頭獎機率僅150萬分之1。

20歲加拿大少女Brenda Aubin-Vega。

根據魁北克彩票公司Loto-Québec規定，得主有兩個領取獎金選擇，一是一次過免稅領取100萬加元；二是每周領取1000加元，直至生命結束。

據計算，如果每周領取1000加元，需要約19年時間才能取回全數獎金。如果將每周的獎金以5%的年增長率進行投資，約13年就能達到100萬加元的未來價值，約21年則可達到200萬加元。

最終Brenda選擇分期領取獎金，她指相比一次性大筆獎金，分期領取獎金能夠確保自己有持續穩定的現金流，同時亦較容易管理，避免過度揮霍。她還表示，將維持現有生活節奏繼續工作，按部就班實現置業夢想。

事件經媒體報道後，在網上掀起熱議。不少人認同Brenda的選擇，大讚她非常明智，「一個好女孩作出的好決定」，認為決定利於控制支出，避免過度消費，既保障了終身未來，每周籌集的資金還可繼續用於投資，但就建議她必須注意身體健康，保證長壽。有人指，如果得獎者是自己，也會這樣做，然後繼續努力工作，認為穩定的現金流比單筆大額獎金要好。

然而，亦有不少聲音批評Brenda無知，認為若將100萬加元作投資，每周賺的錢比1000加元還多。有人稱她忽略了通貨膨脹，10年後獎金就「只值硬幣了」，認為應該直接全款買樓。另外，有人指出，若Brenda一年內因意外或疾病去世，家人將一無所有，而領取全款後再進行投資還能保證家人獲得相關收益。