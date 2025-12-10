白銀價位再創歷史新高 今年以來漲幅達112% 超黃金一倍

現貨白銀白銀價格突破61美元/盎司，再創歷史新高，曾高見61.61美元/盎司。現貨白銀年初至今累計上漲112%，漲幅遠超黃金價格的60%。

COMEX白銀盤中則突破62美元/盎司；上海期貨交易所的白銀主力合約價格最高漲至14388元/公斤，漲幅超過5%，月線連續上漲8個月。

預期未來數年白銀工業需求保持強勁

分析指出，供應短缺、聯儲局降息在即以及貨幣貶值風險上升，是推動銀價不斷上漲的主因。

自11月美國將白銀列入關鍵礦物清單後，市場對特朗普對白銀徵收關稅的擔憂不斷上升。全球白銀庫存運往美國，目前中國的白銀庫存已處於十年來的低點。

交易所交易基金（ETF）資金流入也支撐了銀價上漲，上周流入白銀ETF的資金規模創7月以來單周新高。Pepperstone研究策略師Dilin Wu表示，這些資金流動可以快速放大價格波動，並引發短期空頭擠壓。

白銀通常與黃金同向波動，但由於其市場規模較小，對美元的變化更為敏感，波動性也更強。白銀的價格遠低於黃金，吸引了尋求更低成本避險資產的投資者，同時在工業領域的應用也十分廣泛。

City Index與FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，「市場預期未來數年白銀的工業需求將保持強勁，這也是銀價被不斷推高的原因。」他補充說，目前的買盤動能非常強勁。

未來三個月白銀價可望衝上62美元每盎司

花旗指出，在聯儲局降息、強勁的投資需求以及實物短缺下，未來三個月白銀價格可望衝上62美元/盎司。

美國銀行表示，在結構性市場缺口和強勁的工業需求下，2026年白銀價格將達到65美元/盎司。瑞銀將2026年白銀目標價上調至58-60美元/盎司，表示不排除觸及65美元/盎司的可能。