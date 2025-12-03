PAObank延長高息定存優惠 新客最高16厘

數字銀行PAObank延長多項息率優惠，提早送上「聖誕大禮」，當中包括新客戶港元1個月定存16厘高息、推薦親友開戶賺最多8,000元現金賞及18厘高息，以及現有客戶1個月及3個月美元定存年利率加碼0.8厘。

PAObank表示，由即日起至12月31日，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立個人儲蓄戶口，並敘造1個月港元定期存款，首5萬元可享16厘年利率高息優惠。

該行又指，現時「開戶迎新大激賞」第二期，由即日起至12月31日期間，只要闖過第一關、成為PAObank客戶，並於個人銀行手機應用程式內的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，而被推薦人為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間可享1個月港元定存優惠，首5萬元息率達18厘。

同時，被推薦人成功開戶並敍造5萬元或以上定期存款，推薦人亦可獲500元現金獎賞， 最高可獲5,000元現金獎賞。活動期間推薦最多新客戶的首3名推薦人，可額外獲得3,000元、2,000元及1,000元現金獎賞。

美元定存加碼0.8厘

美元定存方面，由即日起至12月31日，該行個人客戶存入新資金，並敘造1個月或3個月美元定存，年利率可加碼0.8厘，存款金額無上限；該行美元活期存款息率則為2.2厘。