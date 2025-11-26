卡牌店老闆論盡30年市場變遷 有人賭逾百萬傾家蕩產 「最深刻是電話遙控開卡」

隨着卡牌熱潮由小眾玩意走向公眾視野，開卡舖也似乎成為一門「好搵」的生意。Home-run卡牌店創辦人丁勇接受《星島頭條》訪問時透露，由90年代在聯合廣場開舖，到轉戰eBay做網店，再到近年回流太子重開實體店，親身見證了香港卡牌市場由「小圈子」變成「全民熱潮」的轉變，而其位於太子的實體店目前每月賣貨盈利達約10萬元。

早年到外國換卡 從中獲利

丁勇當年「入坑」始於在公司工作時收到幾張籃球卡，「那時候在香港沒甚麼人認識（卡牌），我覺得挺好看，便去當時的卡牌集中地聯合廣場尋找，找着找着就變成興趣，最後變成了生意」。

在香港卡牌市場尚未普及的年代，丁勇另闢蹊徑，將眼光轉向外國，由於各地口味不同，因此會到不同地方換卡牌，並從中賺取盈利。他舉例指出，「香港人當年喜歡Penny Hardaway（夏達威），但美國人喜歡Olajuwon（奧拉祖雲）」。

港人開卡和儲卡不成正比

回顧香港玩卡文化的轉變，丁勇更提到一個有趣的現象，以前香港玩家開卡只追求稀有卡牌，其餘普通卡往往隨手扔在地上，「香港人開卡和儲卡的比例是不成正比，開得多，留得少。」而這些被視為垃圾的普通卡，往往成為他轉售海外的貨源。

他憶述，當年開卡風氣猶如賭博，有人甚至賭到傾家蕩產，將100多萬積蓄（當時足夠買一層樓的金額）全數用來抽卡，也曾見過有人一晚抽卡花費逾20萬元，「最深刻是有些賭徒上了癮，但又去不了店舖，就會電話遙控開卡，他看不到畫面，只能聽聲音講第一張是甚麼、第二張是甚麼」，純粹是靠對店主的信任。

重開實體店 因體驗與聚腳

至於近年重開實體店，他解釋指實體店的價值在於「體驗」與「聚腳」，「以前只是做運動卡，現在多了集換式遊戲卡，如Pokémon、Flesh and Blood，玩家需要桌子用於對戰和開卡包」。

卡價飛升 疫情是關鍵轉捩點

對於近年卡價飛升，丁勇認為疫情是關鍵轉捩點。他以Michael Jordan簽名卡為例，疫情前維持在3,000元一張的水平約十年，但現在最普通的一張突然升到6萬蚊，足足升咗20倍。據聞，疫情期間全球體育賽事停擺，部分賭波基金受影響，於是流入卡市，並發現卡牌市場存在炒作空間，而這筆資金流入後，也吸引大量投機者湧入市場，令卡價持續上升。

現時他店內最貴的Michael Jordan簽名卡，價值高達6位數。不過他坦言，目前運動卡市場呈兩極化，過百萬的貴價卡依然有價有市，但1萬元以下的中低價卡已從高位大幅回落。

另一方面，鑑定（Grading）已成為香港卡牌交易市場決定價值的最關鍵一環。丁勇透露，目前市場約八成以上卡牌都會送往美國PSA鑑定，其次是CGC。他指出，不少玩家「如果PSA拿不到10分，就轉送其他家」，希望重新鑑定後獲得更高分數。

卡市會否爆煲？ 猶如集郵文化不會完

面對天價卡市，不少人擔心該市場存在泡沫，並隨時會爆破。但丁勇以「集郵」作比喻，認為卡牌市場或許會降溫，但絕不會完結，「就好似集郵咁，當熱潮減退，價格會回落，但收藏文化已經上了檯面，也多了人認識這個市場，因此始終會有一班捧場客」。

丁勇認為，卡價最高峰的時候是疫情結束後的一至兩年，現在已經大幅回落；但玩卡、收藏卡的人口，現在才是歷史最高，而且還在持續上升，而且市場變得百花齊放，例如台灣有啦啦隊卡等產品，中國幾年來對卡牌接受度亦大增，「現在甚麼都出卡，故宮可以出卡、中國風可以出卡」，甚至有高質中國卡已經做到國際認可，可以送到PSA、CGC等機構鑑定。因此，整個收藏卡市場已經變得多元化，圈子也比以前大得多。

對於想入場的新手，丁勇建議不要用錢去衡量卡牌，選擇運動卡時最好揀自己認識的運動、儲自己喜歡的球星，欣賞卡的設計；遊戲卡方面，若覺得插畫好看、角色可愛，就買來玩、買來欣賞。同時，遊戲卡本質是一款遊戲，最好對「打Deck」（組牌對戰）有興趣，而不是因炒賣而入場。

