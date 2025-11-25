港人必須面對的轉變｜曾智華

過去十年，不停進出大灣區，目的是閒遊及尋覓美食，但同時，也見證內地的變化，再結合香港情況，我幾肯定本城與內地在各方面融合，將越來越明顯，大家得有心理準備。

正如王維基近日大講特講的：（一）一成不變會死㗎 ！（二）香港3年內將實現免清關物流，顛覆整個零售格局；（三）海內外網購將進一步擴大；（四）香港人日漸接受內地品牌，證諸於電動車的普及；（五）無法與強手拼多多、京東及淘寶競爭，咁就加入佢哋。王維基一向寸嘴，但精準指出：「機會係留俾有準備的人，我就準備好喇，你哋有冇得留低，我就唔知喇！」

不少行業已需與大灣區競爭

事實近幾年大趨勢是，香港不少行業已必須直接與大灣區同業競爭，除零售之外，更包括飲食、裝修、建築、電訊、住房、娛樂……，肯定，連醫療產業，也會加快出現。

近兩年大家聚頭，講到大灣區，當然首選仍是食，但日比日多是配眼鏡、睇牙醫。最近開始，越來越多人北上照CT scan及MRI，我身邊更有朋友回去醫治癌病，因內地購買鏢靶藥，遠比香港便宜。

好多人話，香港很多方面，不能亦不會減，例如人工，真的嗎？若大家奉行資本主義，堅守自由市場，就應接受自由市場的最大定準則——供求。今年見到各式樓宇物業、的士小巴車牌、舖租、車價……，以致酒店自助餐，全部跌價，點解？正是供求在「作怪」。

失業率勢上升 極可能減人工

價格從不以個人意志而決定，而是市場決定。故打工仔最不願意見到的減人工，極可能出現。因失業率勢將繼續上升，變相人力供應增加，若經濟下滑令需求下降，人工也無法不向下調整。痛苦嗎？痛苦！但大家必須面對。協助打工仔，應盡快加建公屋及鼓勵退休人士考慮北移。

剛到中山一遊，發覺非市中心的新大廈，平到2,000元人民幣一呎，以香港人的財富，不少可住千呎以上「豪宅」。轉變，當然大部分人不願接受，但與其日怨夜怨，倒不如作出適合自己未來的規劃更為明智。

資深傳媒人 曾智華

