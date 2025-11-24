Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

強積金11月料「見紅」 人均跌逾4000元 一隻股票基金逆市漲近6%

投資理財
更新時間：10:51 2025-11-24 HKT
發佈時間：10:51 2025-11-24 HKT

受AI股估值疑慮及聯儲局12月減息預期降溫影響，環球股市於11月表現動盪，強積金（MPF）連續6個月錄得正回報後，預計11月將出現虧損。強積金顧問公司積金評級表示，「積金評級所有基金表現指數」下跌1.29%，若以絕對金額計算，11月目前錄約198億元投資損失（平均每名成員虧損4,140元），年初至今收益預計將跌至1,913億元（人均約39,895元）。

宏利MPF康健護理基金主導

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，債券與貨幣如預期成為本月表現最佳資產，但「其他股票基金」類別在宏利MPF康健護理基金主導下逆勢上漲5.95%，表現令人驚喜。

不過，股票基金表現於11月普遍受壓，其中亞洲股票基金暫跌3.46%最差、美國股票基金亦跌2.82%，環球及日本股票基金亦齊齊跌2.78%。

積金評級指數截至2025年11月19日回報表現（按資產類別劃分）
積金評級指數截至2025年11月19日回報表現（按資產類別劃分）

計入預期損失後，強積金總資產規模預計於11月底達1.521萬億元，較10月的1.538萬億元下跌，相當於每名成員平均賬戶結餘錄約31.72萬元，較10月減少3,515元，但較2025年初累增47,927元。

籲摒除短期雜音與市場波動

他又指，道指上周四（20日）因市場對英偉達業績反應積極而高開，但在上漲700點後最終倒跌300點，單日波動達千點，可能為試圖捕捉時機的投資者帶來慘重損失，因此投資需摒除短期雜音與市場波動，專注長期布局。積金評級提醒成員，所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，為低收費的現成分散投資選項，對大多數成員而言仍是卓越選擇。

