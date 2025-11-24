積金易平台eMPF｜大型MPF受託人陸續加入積金易 部份用戶呻難用 解決方法一文看清

【積金易/積金易平台/eMPF/強積金/MPF】隨着「積金易」平台的上台安排進入最後階段，市佔率最高的宏利已於本月初加入平台，另一較大規模的滙豐旗下各計劃亦分別將於12月30日及明年1月29日陸續加入。不過，使用新平台難免遇上問題，網上亦不時有用戶抱怨積金易好難用、甚至不識用，因此《星島頭條》參考了積金易平台官方指引及積金局說明，以整合出一些解決方法。

積金易平台常見問題

不少僱員使用面容識別註冊時經常失敗，部份人打開積金易App時，還會提示「裝置存在風險」，導致無法進入平台操作。

解決方法：建議優先使用「智方便」App掃碼驗證，快捷及驗證通過率高，可避免面容識別的設備或操作問題；至於設備風險警告，大多是手機內有非官方渠道下載的高許可權可疑應用，卸載有關應用及重新打開App即可。

不少僱員完成供款後，但發現平台長時間沒顯示相關紀錄，難免擔心供款丟失；也有僱員透過支票供款後，不清楚如何查詢到賬狀態。

解決方法：積金局已澄清供款從未真正「消失」，紀錄延遲顯示多是供款時輸入資料不完整，導致系統未及時匹配，僱員可先耐心等待系統同步，也能在積金易App的「供款」分頁查閱付款狀態。若用支票供款，需將支票寄至尖沙咀郵政局郵政信箱98929號，或投入積金易服務中心的投遞箱，且服務中心不接受現金供款。

有僱員反映核對供款明細時，發現平台顯示的金額、供款時間等資訊與實際情況不符，不清楚該聯絡哪一方處理。

解決方法：可優先致電供款查詢專線31972834（星期一至五上午9時至下午7時，公眾假期除外）反饋；也能透過積金易客戶服務熱線1832622，或電郵至 [email protected]說明問題，工作人員會跟進核實並修正紀錄。

強積金計劃轉移至積金易後，部分僱員仍習慣把供款支票遞交給原受託人的分行，或誤到積金易自助服務站提交紙本支票，結果導致供款流程受阻。

解決方法：計劃轉移後，供款支票不能再遞交原受託人。紙本支票及付款結算書只能郵寄至指定郵政信箱，或投入積金易服務中心投遞箱；建議優先用平台的電子付款方式，既高效又能避免投遞出錯。另外，自助服務站不收取紙本支票，千萬別白跑一趟。

登錄平台後，僅看到部分強積金帳戶的資料，其餘帳戶沒顯示，擔心帳戶出現異常。

解決方法：這是因為強積金計劃是按資產規模「由小至大」陸續轉移至積金易平台的，並非一次性全部完成遷移。未顯示的帳戶大多是尚未完成轉移，可登錄積金易官網查閱計劃加入時間表，待轉移完成後，帳戶資料會自動同步顯示。

強積金受託人／計劃 加入平台日期 萬通信託有限公司​ 萬全強制性公積金計劃 2024年6月26日 中國人壽信託有限公司 中國人壽強積金集成信託計劃 2024年7月29日 交通銀行信託有限公司 交通銀行愉盈退休強積金計劃 2024年9月3日 渣打信託（香港）有限公司 新地強積金僱主營辦計劃 2024年10月2日 東亞銀行（信託）有限公司 東亞（強積金）享惠計劃

東亞（強積金）集成信託計劃 2024年10月29日 2025年3月5日 信安信託（亞洲）有限公司 信安強積金 - 易富之選

信安強積金 - 明智之選

信安強積金計劃800系列 2025年5月7日 中銀國際英國保誠信託有限公司 中銀保誠簡易強積金計劃

我的強積金計劃 2025年6月5日 銀聯信託有限公司 AMTD強積金計劃

BCT強積金策略計劃

宏利退休精選（強積金）計劃 2025年7月3日 銀聯信託有限公司 BCT 積金之選 2025年8月1日 友邦（信託）有限公司 友邦強積金優選計劃 2025年9月3日 永明信託有限公司 永明彩虹強積金計劃 2025年10月3日 宏利公積金信託有限公司 宏利環球精選 ( 強積金 ) 計劃 2025年11月6日 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 富達退休集成信託

海通 MPF 退休金 2025年12月30日 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 恒生強積金智選計劃

滙豐強積金智選計劃 2026年1月29日

用舊版瀏覽器打開網頁時，出現按鈕無法點擊、頁面加載失敗等情況；或下載App後無法安裝、打開後頻繁閃退。

解決方法：可檢查手機系統兼容性或用其他渠道下載安裝，避免使同非正規渠道的安裝，而加載異常則多爲網絡延遲，可稍後重試。至於平台暫停服務多在公眾假期或周末，受託人也會提前發放資訊包，可留意暫停及恢復服務時間。

在整合個人帳戶時，僱員預備轉出的帳戶可能尚未過渡至積金易平台。

解決方法：可按頁面的「找不到所需帳戶？」，跳轉至表格下載網頁。如轉入權益的強積金計劃缺失，可將個人帳戶整合表格提交予受託人，如轉出權益的強積金計劃缺失，則需將個人帳戶整合表格提交予積金易平台。

積金易平台（eMPF）正式投入運作，約475萬名打工仔將可24小時於一個平台內檢閱所有強積金戶口外，亦可查閱僱主供款、更改投資選擇、轉移或整合賬戶，以至申請提取權益等等，同時強積金也可望實現大幅度減費。

當強積金計劃轉移至積金易平台後，有關行政工作將透過積金易平台執行，參與計劃的僱主及成員可即時透過平台管理強積金帳戶及提交有關指示；但要留意的是，其後成員必須透過積金易平台提交強積金的行政指示，而不可繼續向受託人提交指示。

用戶在積金易網站或積金易流動應用程式進行網上註冊，當中包括身份驗證、填寫個人資料及設置用戶名稱和密碼。

