積金易平台eMPF｜大型MPF受託人陸續加入積金易 部份用戶呻難用 解決方法一文看清
發佈時間：12:00 2025-11-24 HKT
【積金易/積金易平台/eMPF/強積金/MPF】隨着「積金易」平台的上台安排進入最後階段，市佔率最高的宏利已於本月初加入平台，另一較大規模的滙豐旗下各計劃亦分別將於12月30日及明年1月29日陸續加入。不過，使用新平台難免遇上問題，網上亦不時有用戶抱怨積金易好難用、甚至不識用，因此《星島頭條》參考了積金易平台官方指引及積金局說明，以整合出一些解決方法。
積金易平台常見問題
- 登記賬戶屢次驗證失敗
- 供款紀錄未有即時顯示
- 供款紀錄有誤如何是好
- 誤將支票遞交舊受託人
- 未有全部顯示名下帳戶
- 網頁或App運作有異常
- 帳戶或未過渡到積金易
- 強積金受託人及計劃加入積金易平台最新時間表
- 如何註冊積金易
積金易eMPF｜問題一：登記賬戶屢次驗證失敗
不少僱員使用面容識別註冊時經常失敗，部份人打開積金易App時，還會提示「裝置存在風險」，導致無法進入平台操作。
解決方法：建議優先使用「智方便」App掃碼驗證，快捷及驗證通過率高，可避免面容識別的設備或操作問題；至於設備風險警告，大多是手機內有非官方渠道下載的高許可權可疑應用，卸載有關應用及重新打開App即可。
積金易eMPF｜問題二：供款紀錄未有即時顯示
不少僱員完成供款後，但發現平台長時間沒顯示相關紀錄，難免擔心供款丟失；也有僱員透過支票供款後，不清楚如何查詢到賬狀態。
解決方法：積金局已澄清供款從未真正「消失」，紀錄延遲顯示多是供款時輸入資料不完整，導致系統未及時匹配，僱員可先耐心等待系統同步，也能在積金易App的「供款」分頁查閱付款狀態。若用支票供款，需將支票寄至尖沙咀郵政局郵政信箱98929號，或投入積金易服務中心的投遞箱，且服務中心不接受現金供款。
積金易eMPF｜問題三：供款紀錄有誤如何是好
有僱員反映核對供款明細時，發現平台顯示的金額、供款時間等資訊與實際情況不符，不清楚該聯絡哪一方處理。
解決方法：可優先致電供款查詢專線31972834（星期一至五上午9時至下午7時，公眾假期除外）反饋；也能透過積金易客戶服務熱線1832622，或電郵至 [email protected]說明問題，工作人員會跟進核實並修正紀錄。
積金易eMPF｜問題四：誤將支票遞交舊受託人
強積金計劃轉移至積金易後，部分僱員仍習慣把供款支票遞交給原受託人的分行，或誤到積金易自助服務站提交紙本支票，結果導致供款流程受阻。
解決方法：計劃轉移後，供款支票不能再遞交原受託人。紙本支票及付款結算書只能郵寄至指定郵政信箱，或投入積金易服務中心投遞箱；建議優先用平台的電子付款方式，既高效又能避免投遞出錯。另外，自助服務站不收取紙本支票，千萬別白跑一趟。
積金易eMPF｜問題五：未有全部顯示名下帳戶
登錄平台後，僅看到部分強積金帳戶的資料，其餘帳戶沒顯示，擔心帳戶出現異常。
解決方法：這是因為強積金計劃是按資產規模「由小至大」陸續轉移至積金易平台的，並非一次性全部完成遷移。未顯示的帳戶大多是尚未完成轉移，可登錄積金易官網查閱計劃加入時間表，待轉移完成後，帳戶資料會自動同步顯示。
強積金受託人及計劃加入積金易平台最新時間表
|
強積金受託人／計劃
|
加入平台日期
|
萬通信託有限公司
|2024年6月26日
|
中國人壽信託有限公司
|2024年7月29日
|
交通銀行信託有限公司
|2024年9月3日
|
渣打信託（香港）有限公司
|2024年10月2日
|
東亞銀行（信託）有限公司
|
2024年10月29日
2025年3月5日
|
信安信託（亞洲）有限公司
|
2025年5月7日
|
中銀國際英國保誠信託有限公司
|
2025年6月5日
|
銀聯信託有限公司
|
2025年7月3日
|
銀聯信託有限公司
|
2025年8月1日
|
友邦（信託）有限公司
|
2025年9月3日
|
永明信託有限公司
|
2025年10月3日
|
宏利公積金信託有限公司
|
2025年11月6日
|
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
|
2025年12月30日
|
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
|
2026年1月29日
積金易eMPF｜問題六：網頁或App運作有異常
用舊版瀏覽器打開網頁時，出現按鈕無法點擊、頁面加載失敗等情況；或下載App後無法安裝、打開後頻繁閃退。
解決方法：可檢查手機系統兼容性或用其他渠道下載安裝，避免使同非正規渠道的安裝，而加載異常則多爲網絡延遲，可稍後重試。至於平台暫停服務多在公眾假期或周末，受託人也會提前發放資訊包，可留意暫停及恢復服務時間。
積金易eMPF｜問題七：帳戶或未過渡到積金易
在整合個人帳戶時，僱員預備轉出的帳戶可能尚未過渡至積金易平台。
解決方法：可按頁面的「找不到所需帳戶？」，跳轉至表格下載網頁。如轉入權益的強積金計劃缺失，可將個人帳戶整合表格提交予受託人，如轉出權益的強積金計劃缺失，則需將個人帳戶整合表格提交予積金易平台。
積金易平台（eMPF）正式投入運作，約475萬名打工仔將可24小時於一個平台內檢閱所有強積金戶口外，亦可查閱僱主供款、更改投資選擇、轉移或整合賬戶，以至申請提取權益等等，同時強積金也可望實現大幅度減費。
積金易eMPF｜如何註冊積金易？
當強積金計劃轉移至積金易平台後，有關行政工作將透過積金易平台執行，參與計劃的僱主及成員可即時透過平台管理強積金帳戶及提交有關指示；但要留意的是，其後成員必須透過積金易平台提交強積金的行政指示，而不可繼續向受託人提交指示。
用戶在積金易網站或積金易流動應用程式進行網上註冊，當中包括身份驗證、填寫個人資料及設置用戶名稱和密碼。
「積金易」平台由積金易平台有限公司(積金局的全資附屬公司)構建並營運，是一個處理強積金行政工作的一站式電子平台。僱員、僱主及自僱人士可以隨時隨地，使用「積金易」處理強積金事宜，令強積金計劃的行政程序統一化及數碼化，從而減省成本，創造收費下調空間，讓強積金計劃成員直接受惠。
強積金計劃成員可以透過電腦或流動應用程式使用「積金易」，24小時隨時隨地管理強積金帳戶，包括整合帳戶、供款、轉換基金或調整基金組合、檢視強積金投資表現等。計劃成員只需登入「積金易」，即可以查閱及處理名下不同帳戶的強積金。至於僱主亦可以透過「積金易」管理僱員的強積金事宜。
計劃成員和僱主收到強積金受託人的通知書後，便可以在指定日期登記「積金易」。大家可以在「積金易」網站或「積金易」流動應用程式進行註冊。三間位於港九新界的「積金易」服務中心以及「積金易」項目承辦商所屬集團12間門市亦設有自助服務機，市民可以使用自助服務機進行註冊。註冊過程十分簡單，只需三個簡單步驟便可完成註冊，包括(1)身分驗證、(2)填寫個人資料及(3)設置用戶名稱和密碼。「智方便」用戶可以在註冊時直接透過「智方便」進行身分驗證。
當強積金計劃轉移至積金易平台後，強積金計劃的行政工作將會透過積金易平台執行。參與有關計劃的僱主及計劃成員可即時透過積金易平台管理計劃內的強積金帳戶及提交計劃有關的指示予平台處理。
強積金計劃轉移至平台前，計劃受託人會向參與計劃的成員寄發一套附有《致計劃參與僱主及計劃成員的通知》的資訊包。
資訊包會提供強積金計劃的轉移日期和積金易平台的重要資訊，例如開始註冊積金易的日期及受託人／保薦人接收強積金行政指示的截止日期等。如果在計劃轉移日期的兩個月前仍未收到該資訊包，請聯絡你所參與強積金計劃的受託人／保薦人。
此外，為確保註冊過程順利，請確保你在受託人紀錄中的姓名與身分證明文件上姓名（包括英文別名，如適用）完全一致。如需協助，可致電積金易客戶服務熱線183 2622（星期一至五上午9時至下午7時；星期六上午9時至下午1時）。
當成員的所有強積金計劃轉移至積金易平台後，成員在同一或不同計劃下的強積金帳戶不會合併為一個帳戶。積金易平台讓你可透過單一登入查閱及管理你所有的強積金帳戶。
當你參與的計劃轉移至積金易平台後，你現有的強積金帳戶會獲分配一個新帳戶號碼。成員可先登入積金易平台，點擊「我的帳戶」>「帳戶管理」>「強積金帳戶管理」，然後選擇相關計劃查看帳戶資料。
成員亦可於計劃轉移至積金易平台後，致電積金易客戶服務熱線183 2622或親臨積金易服務中心索取新的帳戶號碼。
你可以透過積金易流動應用程式在「我的強積金」>「投資」>「更改未來供款的投資組合」選項下更改未來供款的投資選擇。
請注意，新的投資選擇僅適用於積金易平台完成你的指示後的新供款（強制性供款和自願性供款）及／或轉入你帳戶的權益。你帳戶內現有的強積金權益分配將維持不變。詳情請參閱相關流動應用程式使用指南。
你可以透過積金易流動應用程式在「我的強積金」>「投資」>「基金轉換／重組投資組合」頁面提交基金轉換指示。提交後，你可以點擊「返回主頁」為其他計劃帳戶提交新的轉換指示。詳情請參閱相關流動應用程式使用指南。
成員向積金易平台提交投資指示（即更改投資指示或基金轉換／重組投資組合）的截止時間為每個工作天的下午四時正（星期一至五，星期六、日及公眾假期除外）。如積金易平台於工作天的截止時間或之後或於非工作天的任何時間收到指示，該指示將被視為於下一個工作天才收到。