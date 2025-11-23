港投資者20年來密密儲金 「穩升穩跌不怕承受風險」 珍藏龍年大金幣現值千萬

美股近期風高浪急，傳統避險資產的黃金再被市場注視。橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）近日建議投資者買黃金分散投資；大行料金價在每盎士4000美元完成整固後將「更上一層樓」，瑞銀料明年中金價見4500美元，高盛則看明年底見4900美元。相比起投資名人、大行近年頻頻呼籲將黃金加進投資組合，港九押業商會理事、香港國際錢幣鐘錶展銷會執行董事孔慶森早在20多年已密密買金，對實物金條及紀念金幣情有獨鍾，多年來跟隨黃金走過「高山低谷」也不離不棄，其投資黃金的理由很簡單，既是投資，亦是興趣。

分段買入有底氣長揸

孔慶森投資黃金20多年，他不諱言自己幾乎只買不賣，由於是長時間分段買入黃金，投資成本已計不到，但肯定比現價低得多，亦令他有底氣繼續持有黃金。

孔慶森出身當舖家族，與黃金結緣是從客人斷當的金飾開始，當舖會將這些金飾拿到行內出名的收金公司溶掉，並變成等值的金條，如是者儲著儲著成了一個「小金庫」。由於典當在客人手上收金的價錢有折讓，其金條成本價自然也較市價低水，令他持貨能力也更強，「可以坐得久一點、揸得久一點，心舒服一點。」因此投資金幣多年，金價升升跌跌他也沒有在意。

只考慮自身負擔能力

對於坊間唱好黃金的基本因素，如美國減息、地緣政治緊張等等，但孔慶森坦言從沒想過這麼多，多年來他只考慮自己負擔能力，不會特別去考慮各種因素，「這些你很難估計得到，當黃金升，有很多羊群湧下去，又可能有些國家要買來做儲備、又或者可能有些避險管理，這些我覺得是發生了我們才知。」

過去多年、金價未飛升前，不少人對投資黃金甚為抗拒，因不少人也說黃金沒有利息，孔慶森坦言：「其實都被人笑了一段長時間」，但他一直深信黃金「物以罕為貴」，因開採有成本，長遠持有貴金屬有投資價值，再加上有實物在手令他感覺更「實在」。

現貨金價今年10月曾升至每盎士4381美元的歷史高位，其後輾轉回落至近期4000美元水平。孔慶森說，其黃金是過去20多年分段買入，平均成本計頗便宜，「就算插下來，我都應該不用入肉的。」而且他留意到金價進入跌浪時，往往也是慢慢拾級而下，投資者要沽貨也可以慢慢賣。「如果你的膽量不是承受到高高低低的風險，不如買黃金，很穩步的升或者跌」，甚少像股票般每日大升大跌。

孔慶森珍藏的中國人民銀行2012龍年金幣。

收藏金幣更有趣味性

雖然金條金光燦爛，但孔慶森稍嫌欠缺趣味，他更鍾情的其實是收藏金幣。他說這些紀念幣一方面跟貴金屬價格有掛勾關係，而不同的品種、題材、發行數量更令它有額外的升值潛力，更重要是有趣味性，「你拿著它有很多東西看（欣賞），它怎樣去挑刻、怎樣去製作，有趣味會玩得久一點。」

他其中一件重大收藏品，是中國人民銀行發行是2012龍年金幣，重量達10公斤，直徑18厘米，是他在疫情初期從朋友手上以大約490萬元買入，最新價值逾1,000萬元。他說在此之前沒有買過這麼大件的黃金，當時他考慮到這金幣限量僅18件，龍也是自己喜歡的生肖，故不介意付出了一些溢價買入，「我當時成本480萬、490萬，溶金價可能差幾十萬元，450萬、460萬」，試一試這題材及品種的升值潛力。這件「有份量」的大金幣，他一直珍而重之，連透明包裝膠袋也沒有拆除。

欣賞紀念幣工藝進步

他又向記者分享另一珍藏—1979年建國30周年金幣，這是新中國立國之後推出的第一套金幣，很有紀念價值，當年定價約7,000元人民幣，自己多年前以約2萬元人民幣買入，已升值至約4萬元人民幣。

孔慶森指，當時國家用上了最漂亮的工藝、最好的機器去做這套紀念幣，收藏樂趣在於欣賞其鑄造工藝，再聯想到近年發行的紀念幣的話，更可看到技術變遷；另外當年這套紀念幣的原裝木盒、證書也很有七十年代中國的獨特韻味，「如果你喜歡收藏，找到一些舊東西其實挺有趣的，挺有懷舊的味道。」

初哥先認識兩大領域

收藏錢幣在孔慶森眼中有無窮魅力，令他多年來樂此不疲，更將興趣發展成事業，開設錢幣店。對於有意涉足錢幣投資的人士，可先認識「投資幣」及「紀念幣」兩大領域，例如大家常常聽見的熊貓幣、楓葉幣正是投資幣，它們會大量發行，主要跟隨金價、銀價升值。

不過他特別指出，中國人民銀行今年4月在港開售的「2025版中國龍銀幣」，雖然也是投資幣，但由於是首隻龍年投資銀幣，全球限量僅200萬件，故一推出引來投資者及收藏家瘋搶，由發行價300元，一推時炒價曾見900元，「即買即賺」，升幅大幅跑贏銀價。他說這類產品通常會買一筒、每筒20枚，合共六七千元，入場門檻也不高，算是豐儉由人的選擇，「慢慢儲、慢慢等，可能有數十巴仙的回報。」

至於紀念幣，孔慶森則介紹7月人行推出的大運河金銀紀念幣，其中長方形金幣限量300隻，正面為國徽、背面為大運河全景圖。大運行金幣重量150克 ，發行價17.3萬元，現時約值19萬元。銀幣一套8枚刻有各地水文建設；每枚重量30克，發行量3000套，發行價6080元，曾升至約9000元。

他說這套紀念幣精美，自己也有收藏一套，因其金幣僅3000套，數量真的很稀少，有齊坐等升值的條件，「過往有很多舊的題材（紀念幣）也發生過，升上來都挺恐怖的，可以說是數以十萬元升。」他說投資紀念幣考驗眼光和運氣，也是其中一個趣味。