今年全球股市表現亮麗 現已輸錢應自我檢討 李聲揚：不外乎3個原因

今年全球股市表現相當亮麗，但踏入11月，各地股市都有比較大的調整。日本股市下跌可能和中日關係惡化有關，至於港股美股下跌，則似乎因為市場日漸擔心科技股估值昂貴，科技公司在AI的投資回本遙遙無期，再加上12月減息的預期落空等等。

市場就是會下跌的

股市高位回落後，見到有些投資者相當不安，也有讀者問筆者如何是好。答曰：不用擔心，不應擔心，其實也無得去擔心。皆因市場就是會下跌的。可能有人對這個答案不滿意，認為筆者講廢話，但再問筆者十次，還是這個答案。

換個思考方法：就像球賽，被對方入球當然不開心，但此乃經常發生的事情，重點是結果。若最終取勝，則不用介懷。但若最後落敗呢？也沒法子。因為比賽就是會落敗。無人想輸錢，正如無人想落敗，但世界並不因你的主觀期望而改變。

跌市不開心，有兩種情況。理論上一樣，但對投資者的心理影響不同，可以分開討論。第一種是仍然贏錢，只是贏少了，擔心市場再跌自己的盈利化為烏有，或者是悔恨為何不早點在高位沽貨。第二種，則是組合輸錢，不知如何是好，更擔心市場越跌越深。

應對持有公司有信心

第一種情況，解決方法比較簡單。既然投資者本身已經是贏錢，至少是有一定實力（或運氣）。要明白的是，無人能在最高位沽貨，即使可以也只是運氣。況且，股市一般仍是上升，應該對自己持有的公司有信心。若不認為公司會越做越好，買來做甚麼？

理論上，若擔心股市繼續下跌，當然可以選擇在仍有利潤時「鎖定」。但若股市反彈呢？到時又會感到後悔。所以核心問題是：到底股市下跌10%後，會變成20%的「熊市」機會較大，還是反彈的機會較大？至少在歷史上看，答案一定是後者。但當然這沒有保證。

先沽一半取回成本

若真的非常擔心，也有一個方法，對心理幫助很大。沽出股票可以，但不要全沽。例如獲利100%的，可以沽出一半，拿回自己的成本。餘下的都是「盈利」，是風流錢，自然坐得較輕鬆。或者更簡單的方法：少看股票。一個月後再看，或者一年後再看，情況往往不同。

至於第二種情況，則略為難搞。輸錢令人不高興，十分正常。但還是再認清一個事實：市場就是有調整。這根本不能避免。除非打算餘生永遠不再買股票，否則，還是早點接受這個現實較好。

找出原因方會進步

現在已經輸錢的投資者，筆者不客氣的講一句：真的應該自我檢討。完稿之時，美股今年仍有近12%升幅，港股升了近30%。請問，為何閣下會輸錢？不找出原因，則永遠不會進步。

今年港股和美股的表現，都是出色，較平均年份為好。但閣下卻輸錢，當然是出了點問題。若果輸錢，不外乎是兩三個可能。第一是選股太差，大市上升，你買的東西卻下跌。解決方法很簡單，既然自己選股差，就不要選股，直接買大市，買多點指數ETF，不要當自己是股神。

原因之二，就是時機太差。跌市時不敢買，去年恒指15000點時不敢買，相信那些「經濟很差股市怎會好」的鬼話。2022年大跌市時不敢買，覺得世界要玩完。今年4月「關稅解放日」時不敢買，想「小心一點」——但偏偏在大市上升，人人興奮之時，卻飛身入市。

解決方法也不難，既然是捉時機太差，就不要捉時機！定期入市，月供股票，絕對幫到你。

少看股票、社交網絡

最後一種情況，當然是因為貪心，動用大量槓杆。大市高位回調10%，閣下的倉位已跌30%或更多。此種做法，永遠危險，出問題當然是自找。解決方法，就是記住今日的教訓，將來不要槓杆。

其實若果沒有涉及槓杆，或是拿了應急錢去投機的話（這兩種做法筆者從來大力反對），少看一點股票，少上社交網絡，一個月後或一年後再看倉位，多數是較好的情況。

Patreon作者 李聲揚

