Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

今年全球股市表現亮麗 現已輸錢應自我檢討 李聲揚：不外乎3個原因

投資理財
更新時間：06:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：06:00 2025-11-23 HKT

今年全球股市表現相當亮麗，但踏入11月，各地股市都有比較大的調整。日本股市下跌可能和中日關係惡化有關，至於港股美股下跌，則似乎因為市場日漸擔心科技股估值昂貴，科技公司在AI的投資回本遙遙無期，再加上12月減息的預期落空等等。

市場就是會下跌的

股市高位回落後，見到有些投資者相當不安，也有讀者問筆者如何是好。答曰：不用擔心，不應擔心，其實也無得去擔心。皆因市場就是會下跌的。可能有人對這個答案不滿意，認為筆者講廢話，但再問筆者十次，還是這個答案。

換個思考方法：就像球賽，被對方入球當然不開心，但此乃經常發生的事情，重點是結果。若最終取勝，則不用介懷。但若最後落敗呢？也沒法子。因為比賽就是會落敗。無人想輸錢，正如無人想落敗，但世界並不因你的主觀期望而改變。

跌市不開心，有兩種情況。理論上一樣，但對投資者的心理影響不同，可以分開討論。第一種是仍然贏錢，只是贏少了，擔心市場再跌自己的盈利化為烏有，或者是悔恨為何不早點在高位沽貨。第二種，則是組合輸錢，不知如何是好，更擔心市場越跌越深。

應對持有公司有信心

第一種情況，解決方法比較簡單。既然投資者本身已經是贏錢，至少是有一定實力（或運氣）。要明白的是，無人能在最高位沽貨，即使可以也只是運氣。況且，股市一般仍是上升，應該對自己持有的公司有信心。若不認為公司會越做越好，買來做甚麼？

理論上，若擔心股市繼續下跌，當然可以選擇在仍有利潤時「鎖定」。但若股市反彈呢？到時又會感到後悔。所以核心問題是：到底股市下跌10%後，會變成20%的「熊市」機會較大，還是反彈的機會較大？至少在歷史上看，答案一定是後者。但當然這沒有保證。

先沽一半取回成本

若真的非常擔心，也有一個方法，對心理幫助很大。沽出股票可以，但不要全沽。例如獲利100%的，可以沽出一半，拿回自己的成本。餘下的都是「盈利」，是風流錢，自然坐得較輕鬆。或者更簡單的方法：少看股票。一個月後再看，或者一年後再看，情況往往不同。

至於第二種情況，則略為難搞。輸錢令人不高興，十分正常。但還是再認清一個事實：市場就是有調整。這根本不能避免。除非打算餘生永遠不再買股票，否則，還是早點接受這個現實較好。

找出原因方會進步

現在已經輸錢的投資者，筆者不客氣的講一句：真的應該自我檢討。完稿之時，美股今年仍有近12%升幅，港股升了近30%。請問，為何閣下會輸錢？不找出原因，則永遠不會進步。

今年港股和美股的表現，都是出色，較平均年份為好。但閣下卻輸錢，當然是出了點問題。若果輸錢，不外乎是兩三個可能。第一是選股太差，大市上升，你買的東西卻下跌。解決方法很簡單，既然自己選股差，就不要選股，直接買大市，買多點指數ETF，不要當自己是股神。

原因之二，就是時機太差。跌市時不敢買，去年恒指15000點時不敢買，相信那些「經濟很差股市怎會好」的鬼話。2022年大跌市時不敢買，覺得世界要玩完。今年4月「關稅解放日」時不敢買，想「小心一點」——但偏偏在大市上升，人人興奮之時，卻飛身入市。

解決方法也不難，既然是捉時機太差，就不要捉時機！定期入市，月供股票，絕對幫到你。

少看股票、社交網絡

最後一種情況，當然是因為貪心，動用大量槓杆。大市高位回調10%，閣下的倉位已跌30%或更多。此種做法，永遠危險，出問題當然是自找。解決方法，就是記住今日的教訓，將來不要槓杆。

其實若果沒有涉及槓杆，或是拿了應急錢去投機的話（這兩種做法筆者從來大力反對），少看一點股票，少上社交網絡，一個月後或一年後再看倉位，多數是較好的情況。

Patreon作者 李聲揚
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前