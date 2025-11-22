加密幣遭洗倉式拋售 分析師預言：比特幣終見1萬美元 概念股Strategy恐被踢出指數

加密貨幣市場近期遭遇洗倉式拋售，比特幣（Bitcoin）價格自10月創下的12.6萬美元歷史新高後大幅回落，周二跌穿9萬美元大關後持續失守，周五截稿前一度低見8.3萬美元水平，累計跌逾三成。有分析師更大膽預言，比特幣可能會持續跌至1萬美元。另外，今次暴跌令大量利用高槓桿的交易員承擔巨額虧損，更重創「比特幣影子股」Strategy。該股自高位累瀉六成，甚至面臨被剔出MSCI及納斯達克100指數的風險。摩根大通警告，若被除名，恐引發數以十億美元計的資金外流，並重挫傳統投資者對加密貨幣相關資產的信心。

槓桿平倉創新高 散戶紛離場

加密貨幣「一哥」比特幣今年曾創下12.6萬美元歷史高位，《華爾街日報》報道指，加密貨幣今年升浪主要由大量債務推動，交易員利用槓桿放大收益，惟10月初中美貿易戰再起，市場紛紛拋售加密貨幣，並引發史上最大爆倉潮，比特幣從高位持續滑落。CoinGlass數據顯示，10月份每日總平倉量飆升至歷史新高，交易所被迫對虧損倉位進行強制平倉。

除此之外，摩根大通最新報告指，11月至今，散戶已拋售約40億美元的現貨比特幣和以太坊ETF，超過今年2月創下的單月拋售紀錄。沽貨離場者亦不乏知名幣圈人士，例如比特幣早期持有者Owen Gunden，據報在一個月內清倉了價值約13億美元的全部比特幣倉位。隨著恐慌快速蔓延，比特幣價格自2020年7月以來首次跌破其約9.4萬美元的「生產成本」。

分析師：沒催化劑能阻比特幣下跌

彭博分析師Mike McGlone更警告，比特幣可能一路回撤至10,000美元。他指出，比特幣目前的市場結構令他聯想到2018年大崩盤，當時價格從10,000美元暴跌至近3,000美元。他表示，如果風險資產持續承壓，市場可能回落至10,000美元。

他列舉多重利淡因素，包括：代幣供應量不斷擴大、ETF資金流入已進入周期尾聲，以及宏觀經濟環境持續惡化。他同時指出，波動率指標顯示市場日益脆弱，例如美股恐慌指數（VIX）正接近其200日均線，而標普500指數已實現波動率已降至2017年水平。他直言：「我看不出有任何明確的催化劑能夠阻止比特幣的下行勢頭。」

有分析師預言，比特幣會一路下跌至1萬美元。

摩通：Strategy恐被踢出指數 引發資金流出

加密貨幣陷入熊市，由Michael Saylor掌舵的「比特幣影子股」Strategy正陷入危機。摩根大通警告，Strategy可能會失去其在MSCI美國指數和納斯達克100指數中的席位。MSCI早前表示，數字資產金庫公司可能更類似於投資基金，未必符合納入資格，最終決定將於1月15日前出爐。

摩根大通估算，若Strategy被剔出指數，單是MSCI相關的被動資金流出已達28億美元；若其他指數跟隨，資金外流規模將進一步擴大。值得注意的是，目前與該公司掛鈎的被動型ETF基金市值高達90億美元。

「發債買幣」飛輪模式失效

Strategy過去依賴「發債買幣」的飛輪模式（Flywheel Model）：出售股票、購買比特幣、享受升勢、重複操作。該公司在巔峰時期的市值一度高於其持有的資產價值。該模式亦令公司在2020年8月宣佈首次購買比特幣以來，股價累計上漲超1300%。

摩根大通估算，若Strategy被剔出指數，單是MSCI相關的被動資金流出已達28億美元。

優先股兩周跌破發行價

隨著加密貨幣市場大跌，Strategy亦「跌落神壇」，股價自高位暴跌逾60%，其市值相對於mNAV（即企業價值與比特幣持有量之比）已幾乎消失殆盡，目前跌至僅略高於1.1。市場對其融資能力的信心亦動搖，公司近期發行的永續優先股跌破發行價。今年3月發行的票息為10.5%的證券，其收益率已攀升至11.5%。本月推出的歐元計價優先股，雖然發行價已打折，但上市不到兩周便跌破發行價。該公司目前仍持有近65萬枚比特幣，並繼續發行優先股以增加持倉，但此模式市場已不再「受落」。

經濟學者：買甚麼都比買幣好

著名經濟學家Peter Schiff更在社交平台X上發文稱，抨擊Strategy過去五年花費逾480億美元買幣，但賬面利潤僅不足17%。他直言，如果Saylor買了幾乎其他任何資產，公司的情況都會更好。他更警告，若Strategy試圖套現比特幣以償債，所謂的收益將瞬間化為烏有。