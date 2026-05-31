定存攻略｜港元定存3個月優惠突破3厘 現有客戶12個月2.95厘 起存額僅100元

【定期存款/定存/高息定存】隨着美國通脹持續，加上美伊談判仍未明朗，市場不排除美國需採取更緊縮的貨幣政策。本港銀行定存息率方面，港元定存仍普遍有增無減，其中南洋商業銀行推出的「多元配置，多元賞息」優惠，3個月港元定存息率最高有3.08厘。此外，以現有客戶的3個月及12個月定存計，平安數字銀行提供的2.9厘及2.95厘為最高；6個月期方面，則以平安數字銀行及富邦銀行提供的2.8厘最高。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．南商定存優惠最高3.08厘

南洋商業銀行推出「多元配置，多元賞息」優惠，由5月1日至9月30日，成功認購基金、股票掛鈎投資（ELI）、債券或投保人壽保險客戶，可以「最新合資格資金結餘」等值新資金，開立2個月或3個月港元定存，年利率分別為2.88厘及3.08厘；美元、澳元或英鎊更達3.8厘。每筆定存本金最少為等值10萬港元，並需留意「合資格資金結餘」定義是指推廣期內之基金、ELI或債券總認購金額。

一般定存方面，3個月期港元定存息率2.55厘，起存額100萬元，需為特選理財客戶；若為一般理財客戶，息率為2.5厘。至於9及12個月最高息率則為2.4厘及2.3厘，同樣屬特選理財客戶優惠；若為一般理財客戶，息率為2.35厘及2.25厘。其他客戶方面，3個月2.45厘，9及12個月息率則為2.3厘及2.2厘，起存額10萬元。

此外，該行4個月、5個月及6個月期港元定存息率，分別為2.35、2.45及2.4厘，不分理財客戶或一般客戶。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月最高3.55厘，6個月及12個月分別為3.5厘及3.25厘；若為一般客戶，3、6、12個月期分別為3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存額為等值10萬港元。

一周高息定存

．平安數字銀行12個月2.95厘

平安數字銀行持續推出港元新資金定存優惠，由即日起至6月30日，個人客戶只需存入100至1億元新資金，1個月享2.5厘、3個月2.9厘、6個月2.8厘，12個月則為2.95厘，惟額度有限，額滿即止。美元定存方面，該行1、3、6及12個月息率分別為2.8厘、2.7厘、2.7厘及3.8厘。

．匯立銀行12個月2.85厘

匯立銀行（WeLab Bank）港元定存3個月息率為2.6厘，6個月2.65厘，8個月及12個月分別為2.7厘及2.85厘；此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.85厘，起存額為10元。

美元定存方面，1個月為3厘，3、6及12個月分別為3.38厘、3.4厘及3.5厘，起存額10美元。

．象象銀行12個月2.85厘

象象銀行（EleBank）港元定存息率3個月2.4厘，4個月及6個月分別為2.5厘及2.55厘，9個月及12個月則為2.75厘及2.85厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月分別為3.4厘及3.6厘，6個月、9個月及12個月則分別為3.65厘、3.7厘及3.7厘。

．富邦3、6及12個月最高2.8厘

富邦銀行推出新資金定期存款優惠，港元定存3個月、6個月及12個月均為2.8厘，起存額50萬元新資金；美元定存3個月4厘，起存額12.8萬美元新資金。

此外，不論新舊資金，該行3個月及4個月港元定存息率為2.65厘，1個月及2個月分別為2.25及2.35厘，6個月及12個月則為2.65厘及2.7厘，起存額50萬元，需經Fubon+手機應用程式申請。至於美元定存1個月及2個月息率分別為3.65厘及3.8厘，3個月為3.9厘，4個月、6個月及12個月均為3.8厘，起存額為65,000美元或以上。

．富融銀行12個月2.8厘

富融銀行現有客戶3個月港元定存息率為2.7厘；6個月及12個月定存息率則為2.6厘及2.8厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3個月息率為3.6厘，6及12個月息率均為3.7厘。

此外，該行在「快閃星期一」活動推出年利率高達25厘港元定存優惠。該行新客戶於5月31日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,000份；每份額度為5萬元，每位客戶限搶一份。同時，該行亦提供7天8.8厘、3個月2.5厘及18個月2.75厘優惠，名額分別有100份、1,000份及1,000份，每份額度為1萬元、5萬元及5萬元，每位客戶可搶1份、60份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

．工銀亞洲98天最高2.8厘

工銀亞洲現有工銀財富客戶，以全新資金到分行開立港元定存，98天及188天分別上調至2.8厘及2.7厘，存款額需300萬元或以上；若為工銀財富或理財金賬戶，98天及188天分別為2.75厘及2.65厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天分別為2.7厘及2.6厘。

美元定存方面，該行98天或188天最高3.8厘及3.75厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別為3.75厘及3.7厘。

此外，該行設有新客戶手機銀行「e開戶」定存3個月3.88厘優惠，存款額為1,000元至10萬元，推廣期至6月30日。至於該行全新工銀財富客戶，若以10萬至100萬元到分行開立3個月港元定存，最高息率2.88厘；若為全新理財金，3個月最高2.83厘，起存額10萬至300萬元；理財e時代或綜合客戶3個月最高2.78厘，起存額10萬元或以上。

．建行亞洲3個月最高2.7厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率最高2.7厘，6及12個月為2.6厘，起存額需100萬元或以上；若起存額低於100萬元，3、6及12個月息率為2.6厘、2.5厘及2.5厘。美元定存方面，3個月、6個月及12個月最高均為3.75厘，起存額需10萬美元或以上。

此外，該行全新「智選理財」客戶可享3個月5.88厘港元定存優惠，以本金5萬元計，到期後可獲741元利息，優惠期至6月30日。至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期同樣至6月30日。

．信銀國際3個月2.7厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存，3個月期息率2.7厘，6個月及12個月分別為2.6厘及2.65厘，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，3個月及6個月期息率分別為3.6厘及3.65厘，12個月則為3.4厘，起存額為1,500美元新資金。

．Mox定存12個月2.7厘

Mox Bank港元定存3、6及12個月分別為2.3厘、2.35厘及2.7厘，起存額僅1元新資金。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率均為2.3厘。

美元定存方面，該行1個月及2個月定存息率分別為3.2厘及3.3厘，3個月及6個月為3.4厘及3.3厘，12個月為3.3厘。

．集友銀行3個月上調至2.65厘

集友銀行3個月港元定存上調至2.65厘，4個月2.6厘，6個月2.5厘，12個月則為2.35厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.5厘、2.45厘、2.35厘及2.05厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、4、6及12個月定存息率分別為3.6厘、3.6厘、3.55厘及3.2厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、4、6及12個月定存息率，分別為3.3厘、3.3厘、3.25厘及2.85厘，同樣只適用於分行。

．大眾銀行3個月2.65厘

大眾銀行港元定存3個月2.65厘，6個月2.5厘，12個月期則為2.4厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月分別為2.6厘及2.45厘，12個月息率為2.35厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.55厘、2.4厘及2.3厘。

．大新VIP新客3個月2.6厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，12個月期為2.1厘，起存額需20萬元或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期分別為2.4及2.3厘，12個月則為2.2厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月最高3.5厘及3.3厘，12個月3.3厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期最高3.2厘及3厘，12個月為3厘，起存額亦需等值100萬港元。

新客戶方面，全新VIP客戶港元定存10萬至50萬元，3個月高達2.6厘、6個月高達2.5厘。

此外，大新銀行全新客戶開立12個月存款期或參加52周儲蓄挑戰之「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，並符合指定要求，可享2.5厘息率，優惠期至6月30日。

．華僑銀行12個月2.55厘

華僑銀行1個月及3個月港元定存分別為1.85厘及2.4厘，6及12個月定存為2.5厘及2.55厘，適用於宏富理財客戶，起存額10萬元新資金；若為一般個人客戶，1個月及3個月港元定存分別為1.85厘及2.3厘，6及12個月定存為2.4厘及2.45厘，起存額則為50萬元新資金。

至於美元定存，3個月及6個月分別3.6厘及3.55厘，12個月則為3.38厘，起存額為等值10萬港元新資金，適用於宏富理財客戶及個人客戶。

此外，該行宏富理財推出了第二季開戶禮遇，推廣期至6月30日，其中定存3個月「一口價獎賞」最高2.88厘（包括相應現金獎賞），首筆單一港元定存金額需300萬元或以上（上限500萬元)；若首筆單一港元定存金額為100萬元至300萬元以下，3個月期息率為2.6厘。

．Livi Bank定存3至12個月2.5厘

Livi Bank港元定存息率3個月、4個月、6個月、9個月及12個月均為2.5厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘，6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.6厘、3.4厘及3.3厘。

．東亞銀行3及6個月2.45厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率均為2.45厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.4厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2.4厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.35厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.35及3.45厘，12個月則為3.45厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.3厘、3.4厘及3.4厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．滙豐「獎賞錢」定存2.435厘

滙豐3個月港元定存息率2.2厘，6個月則為2厘，適用於理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月定存息率3.2厘，6個月及12個月期則為3.1厘及3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3厘、2.9厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

值得留意的是，滙豐近日推出「獎賞錢」定存優惠，透過HSBC HK App開立港元或美元新資金定存，即可賺取預先發放「獎賞錢」，最低存款金額10,000港元或2,000美元，等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值合併計算得出，其中港元定存3個月2.435厘、6個月2.215厘。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月3.54厘、6個月3.425厘；HSBC One及其他客戶則分別有3.32厘、3.205厘。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．花旗銀行3個月2.4厘

花旗銀行1個月港元定存息率2.2厘，2個月及3個月分別為1.95及2.4厘，6及12個月分別為2.06及2.09厘，不設最高或最低存款額限制。美元定存方面，1個月及2個月為3.03及3.04厘，3、6及12個月分別為3.05厘、3.09厘及3.18厘。惟以上年利率僅為參考，每日或有浮動。

．星展銀行4個月2.4厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率2.25厘，4個月2.4厘，6個月及12個月為2.3厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。美元定存方面，該行網上3個月期定存息率為3.3厘，4個月3.35厘，6個月及12個月分別為3.2厘及2.8厘。

此外，該行推出了一項特選個人客戶網上新資金定期存款優惠，推廣期至5月31日，合資格客戶需事先登記，並以新資金開立合計50萬港元或65,000美元或以上定存，可獲額外年利率獎賞，其中港元定存3個月最高2.5厘，美元定存3個月最高3.9厘。

．渣打定存3個月2.3厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.3厘，6個月2.1厘，12個月則為2厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3.2厘及3.3厘，12個月則為2.7厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．螞蟻銀行12個月2.3厘

螞蟻銀行港元3個月定存1.6厘，6個月1.8厘，9個月及12個月則為2.2厘及2.3厘，起存額為1元新資金。此外，該行提供18個月及24個月港元定存，息率均為2.3厘。美元定存方面，1、3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．恒生定存3個月2.2厘

恒生銀行3個月及6個月港元定存息率分別為2.2及2厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率分別為3.3厘及3.2厘，起存額美元2,000或以上。

．中銀香港3個月2.1厘

中銀香港一般3個月定存息率2.1厘，6個月則為1.9厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3厘，6個月定存則為2.9厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

此外，中銀香港設有「手機開戶高息定存賞」，於6月30日前，全新客戶透過手機銀行應用程式輸入指定推廣碼「BBANEWHKD」開戶，可享港元1個月定存4.8厘，起存額1萬至10萬元，但要留意不適用於分行「二維碼開戶」服務。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年6月減息0.25厘機會率為0.4%，維持息率不變機會率則為99.6%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：