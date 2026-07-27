CHIIKAWA熱潮強勢襲港！全港吉伊卡哇活動全攻略：CHIIKAWA ARTIVERSE特展/主題輕鐵+天星小輪/聯乘美食/限定周邊

CHIIKAWA熱潮再次襲捲全港！今個暑假，隨著劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》上映，以及全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展登場，各大商場、交通工具及人氣品牌強勢聯手，舉行多個CHIIKAWA活動，包括打卡位、限定主題輕鐵與天星小輪以及各式限量商品等。本文為各位粉絲一次盤點所有打卡熱點與搶購攻略，帶你一站式鎖定暑期最狂熱的角色慶典！

CHIIKAWA熱潮強勢襲港！全港吉伊卡哇活動全攻略

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票網站：Klook、貓眼

CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日上映，朗豪坊聯乘Medialink羚邦將電影中的名場面實體化，整個商場由地下正門至高層變身「人魚島」，還原多個電影名場面。粉絲於4樓可與穿上草裙的吉伊卡哇及一眾夥伴圍著「營火晚會」狂歡，再到12樓核心地帶與吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟，與3米高的「賽蓮」吹氣裝置震撼見面。此外，粉絲們可入手與日本同步發售的全新電影周邊商品，「人魚島土產屋」搜羅逾300款不同系列的商品，千萬不要錯過！

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋

日期：即日起至8月31日

時間：上午10:30至晚上10:00

地點：朗豪坊4樓通天廣場

預約安排：即日起至7月30日設預約入場安排，入場人士先於Klook預約入場憑證

特典套裝

日期：7月24日至31日

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

換領詳情：LP CLUB會員憑CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋 或 參與商舖即日消費單據滿HK$800及即場購買朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限量版電影換票證 （價值HK$110）一張，可免費獲贈特典套裝一套

港鐵於 7 月 25 日至 8 月 30 日期間的逢星期六、日推出暑期限定主題輕鐵，每日設 4 個特定班次來往兆康站至屯門站或元朗站。車廂設有吉伊卡哇、小八及兔兔立體造型扶手，車身更有隱藏夜光星星圖案。乘客於兆康站購買 88 元「輕鐵旅遊證」套裝即可乘搭一次，並獲贈特展紀念封套及隨機小物袋。

CHIIKAWA主題輕鐵

日期：7月25日至8月30日期間逢星期六、日行駛

時間：每日共設4個特定班次

地點：來往輕鐵兆康站至屯門站或元朗站

「輕鐵旅遊證」套裝價錢：$88

CHIIKAWA主題天星小輪於2026年7月28日至9月27日穿梭維港兩岸，吉伊卡哇、小八、兔兔換上草裙打扮登場，小輪遍布各處的可愛角色，感受劇場版帶來的勇氣與搞笑氣氛。於尖沙咀碼頭往灣仔方向，更有由劇場版角色打造而成的主題樓梯正在迎接各位，粉絲記得與14款劇場版限定角色造型海報打卡。另外推出天星小輪限定前賣券套裝，包含天星小輪限定電影前賣券 + 天星小輪限定成人單程船票 + 限定磁貼，於尖沙咀天星碼頭購買套票或到朗豪坊主題活動，可免費領限量明信片，再到尖沙咀碼頭、中環碼頭及灣仔碼頭集齊角色印章。

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特別版天星小輪航行詳情

航行日期：2026年7月28日至2026年9月27日

航行時間：上午6時30分至晚上11時30分

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限定明信片派發詳情

派發日期：2026年7月28日至2026年9月27日

派發時間：上午11時至晚上8時(派發時間或因實際營業時間改變，恕不另行通知)

派發詳情：天星小輪限定前賣券套裝或到朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題活動CHIIKAWA’S ADVENTURE，即可免費獲得《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題限量明信片一張。數量有限，送完即止

CHIIKAWA與天星小輪推出《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》期間限定燙金套裝 詳情

發售日期及時間：2026年7月28日起公開發售 (先到先得，售完即止）；上午11時至晚上8時(營業時間或因實際情況改變，恕不另行通知)

發售地點：尖沙咀天星碼頭海港遊售票處

套裝包括：天星小輪限定電影前賣券一張

天星小輪限定成人單程船飛一張(使用條款及詳情請參閱票上說明)

限定磁貼一枚

價格：港幣$180

劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》

劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》（ちいかわ 人魚島の秘密）是人氣動漫《吉伊卡哇》的首部大電影，由原作者 NAGANO 老師親自監修。港澳地區確定於2026年8月6日 正式上映，並同步推出日語原音與粵語配音版本。不少戲院推出特典禮品，包括購買8月1日至5日優先場正價場次戲票2張即可獲贈「CHIIKAWA宿營必備輕便飛行棋」。

香港麥當勞推出推出全新聯乘CHIIKAWA的美食，分別有黃金蟹堡升級登場，菠蘿蝦堡、滋味蝦堡回歸，以及充滿和風口味的明太子味Shake Shake薯條，以及再度登場的清新的白桃梳打，特別換上「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主題包裝盛裝，此外麥當勞將推出一共8款、全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於7月28日起推出。由即日起起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞分店將會率先「變身」，成為「CHIIKAWA ARTIVERSE」期間限定主題店！店內由入口、點餐櫃檯到用餐區，均滿佈精緻主題佈置，包括旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及打卡牆等。

麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店詳情

銅鑼灣主題店地點：銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓

九龍灣主題店地點：九龍灣德福廣場 I 期第F21號舖

主題店舉行日期：7月27日起

餐廳營業時間： 早上6時至凌晨12時

八達通特別推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八達通，以Nagano老師 的藝術宇宙為主題，主角吉伊卡哇聯同好友小八及兔兔一同登場。只需將CHIIKAWA ARTIVERSE珍藏版八達通輕觸八達通讀寫器，卡面上的兩顆星星便會即時亮起。卡面更配以幻彩燙印標誌設計，必定令CHIIKAWA粉絲愛不釋手！

此外，CHIIKAWA ARTIVERSE八達通套裝限量發行500套，每張八達通背面均印上專屬的001至500發卡序號，每名持票人限購一套，極具收藏價值，絕對是粉絲們不容錯過的收藏品！

單卡

價錢：港幣158元

發售日期：026年7月28日起

一套三張限量套裝

價錢：港幣528元

發售日期：2026年8月1日起

購買渠道：八達通App、港鐵網上商店、7-Eleven

UNIQLO最新發售的「CHIIKAWA UT」限定聯乘系列於2026年7月27日在香港正式上市！本次聯乘系列是為了紀念由原作者 Nagano（長野）全程監修的首部動畫電影《劇場版 CHIIKAWA 吉伊卡哇人魚島的祕密》上映而特別推出。設計靈感完全融入了電影的冒險世界觀，極具收藏價值。

UNIQLO CHIIKAWA UT限定聯乘系列

發售日期：2026年7月27日

購買渠道：全線 UNIQLO 香港及澳門實體店舖 及 UNIQLO HK 官方網路旗艦店。

Giordano 全新推出了熱門的 Chiikawa 聯乘系列服飾，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色融入夏日短袖 Tee 設計中。於官方指定管道購買正價 Chiikawa 印花 T 恤，任選 2 件或以上即可享 85 折優惠。凡購買 Chiikawa 系列產品滿 3 件或以上，即可以 $129 HKD 限量加購新登場的 Usagi 收納小包，適合收納化妝品或零錢。

Giordano Chiikawa 聯乘系列服飾

購買渠道：Giordano 網上商店、指定門市

除了首波的主題輕鐵和車站裝飾外，港鐵官方預告將於7月下旬至8月底推出更多精彩活動。屆時吉伊卡哇的人氣角色將會以獨特的方式現身不同的港鐵車站，並會加推大批粉絲期待的官方主題紀念品，詳情將於稍後陸續公佈。

Snapio推出CHIIKAWA主題自拍亭，分別有3款靜態相框，以及3款動態相框，而高炒限定款為旺角T.O.P及屯門市廣場限定，供粉絲前往打卡。

Snapio CHIIKAWA主題自拍亭

松本清×Chiikawa化妝袋

日本連鎖藥妝店品牌「松本清」驚喜聯乘Chiikawa，推出限定聯名迷你化妝袋（$98），全線分店將於8月1日公開發售。

松本清×Chiikawa化妝袋

發售日期：8月1日起

地點：松本清門市

文：M