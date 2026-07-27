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CHIIKAWA熱潮強勢襲港！全港吉伊卡哇活動全攻略：CHIIKAWA ARTIVERSE特展/主題輕鐵+天星小輪/聯乘美食/限定周邊

好去處
更新時間：19:31 2026-07-27 HKT
發佈時間：19:31 2026-07-27 HKT

CHIIKAWA熱潮再次襲捲全港！今個暑假，隨著劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》上映，以及全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展登場，各大商場、交通工具及人氣品牌強勢聯手，舉行多個CHIIKAWA活動，包括打卡位、限定主題輕鐵與天星小輪以及各式限量商品等。本文為各位粉絲一次盤點所有打卡熱點與搶購攻略，帶你一站式鎖定暑期最狂熱的角色慶典！

CHIIKAWA熱潮強勢襲港！全港吉伊卡哇活動全攻略

  1. CHIIKAWA ARTIVERSE特展
  2. CHIIKAWA'S ADVENTURE人魚島探秘之旅
  3. CHIIKAWA主題輕鐵
  4. CHIIKAWA天星小輪
  5. 劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》
  6. 麥當勞聯乘CHIIKAWA美食及主題店
  7. CHIIKAWA特展珍藏版八達通
  8. UNIQLO CHIIKAWA UT限定聯乘系列
  9. Giordano Chiikawa 聯乘系列服飾
  10. CHIIKAWA港鐵官方主題紀念品
  11. Snapio CHIIKAWA主題自拍亭
  12. 松本清×Chiikawa化妝袋

1.CHIIKAWA ARTIVERSE特展

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

詳細報道：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再臨尖沙咀！巨型迴旋木馬裝置+逾130幅原畫 必搶獨家紀念品（附門票+特典詳情）

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

  • 日期：2026年8月1日 至 9月6日
  • 地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱
  • 室內展廳：展覽空間及紀念品商店
  • 展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle
  • 戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置
  • 展出位置：K11 MUSEA地下Promenade
  • 售票網站：Klook貓眼

2.CHIIKAWA'S ADVENTURE人魚島探秘之旅

CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日上映，朗豪坊聯乘Medialink羚邦將電影中的名場面實體化，整個商場由地下正門至高層變身「人魚島」，還原多個電影名場面。粉絲於4樓可與穿上草裙的吉伊卡哇及一眾夥伴圍著「營火晚會」狂歡，再到12樓核心地帶與吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟，與3米高的「賽蓮」吹氣裝置震撼見面。此外，粉絲們可入手與日本同步發售的全新電影周邊商品，「人魚島土產屋」搜羅逾300款不同系列的商品，千萬不要錯過！

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋

  • 日期：即日起至8月31日
  • 時間：上午10:30至晚上10:00
  • 地點：朗豪坊4樓通天廣場
  • 預約安排：即日起至7月30日設預約入場安排，入場人士先於Klook預約入場憑證

特典套裝

  • 日期：7月24日至31日
  • 換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心
  • 換領詳情：LP CLUB會員憑CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋 或 參與商舖即日消費單據滿HK$800及即場購買朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限量版電影換票證 （價值HK$110）一張，可免費獲贈特典套裝一套

3.CHIIKAWA主題輕鐵

港鐵於 7 月 25 日至 8 月 30 日期間的逢星期六、日推出暑期限定主題輕鐵，每日設 4 個特定班次來往兆康站至屯門站或元朗站。車廂設有吉伊卡哇、小八及兔兔立體造型扶手，車身更有隱藏夜光星星圖案。乘客於兆康站購買 88 元「輕鐵旅遊證」套裝即可乘搭一次，並獲贈特展紀念封套及隨機小物袋。

詳情：CHIIKAWA主題輕鐵7.25啟航！立體扶手首度亮相 /夜光星星隱藏圖案 $88套票搭專屬班次

CHIIKAWA主題輕鐵

  • 日期：7月25日至8月30日期間逢星期六、日行駛
  • 時間：每日共設4個特定班次
  • 地點：來往輕鐵兆康站至屯門站或元朗站
  • 「輕鐵旅遊證」套裝價錢：$88

4.CHIIKAWA天星小輪

CHIIKAWA主題天星小輪於2026年7月28日至9月27日穿梭維港兩岸，吉伊卡哇、小八、兔兔換上草裙打扮登場，小輪遍布各處的可愛角色，感受劇場版帶來的勇氣與搞笑氣氛。於尖沙咀碼頭往灣仔方向，更有由劇場版角色打造而成的主題樓梯正在迎接各位，粉絲記得與14款劇場版限定角色造型海報打卡。另外推出天星小輪限定前賣券套裝，包含天星小輪限定電影前賣券 + 天星小輪限定成人單程船票 + 限定磁貼，於尖沙咀天星碼頭購買套票或到朗豪坊主題活動，可免費領限量明信片，再到尖沙咀碼頭、中環碼頭及灣仔碼頭集齊角色印章。

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特別版天星小輪航行詳情

  • 航行日期：2026年7月28日至2026年9月27日
  • 航行時間：上午6時30分至晚上11時30分

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限定明信片派發詳情

  • 派發日期：2026年7月28日至2026年9月27日
  • 派發時間：上午11時至晚上8時(派發時間或因實際營業時間改變，恕不另行通知)
  • 派發詳情：天星小輪限定前賣券套裝或到朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題活動CHIIKAWA’S ADVENTURE，即可免費獲得《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題限量明信片一張。數量有限，送完即止

CHIIKAWA與天星小輪推出《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》期間限定燙金套裝 詳情

  • 發售日期及時間：2026年7月28日起公開發售 (先到先得，售完即止）；上午11時至晚上8時(營業時間或因實際情況改變，恕不另行通知)
  • 發售地點：尖沙咀天星碼頭海港遊售票處
  • 套裝包括：天星小輪限定電影前賣券一張
  • 天星小輪限定成人單程船飛一張(使用條款及詳情請參閱票上說明)
  • 限定磁貼一枚
  • 價格：港幣$180

5.劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》

劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》
劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》

劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》（ちいかわ 人魚島の秘密）是人氣動漫《吉伊卡哇》的首部大電影，由原作者 NAGANO 老師親自監修。港澳地區確定於2026年8月6日 正式上映，並同步推出日語原音與粵語配音版本。不少戲院推出特典禮品，包括購買8月1日至5日優先場正價場次戲票2張即可獲贈「CHIIKAWA宿營必備輕便飛行棋」。

6.麥當勞聯乘CHIIKAWA美食及主題店

香港麥當勞推出推出全新聯乘CHIIKAWA的美食，分別有黃金蟹堡升級登場，菠蘿蝦堡、滋味蝦堡回歸，以及充滿和風口味的明太子味Shake Shake薯條，以及再度登場的清新的白桃梳打，特別換上「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主題包裝盛裝，此外麥當勞將推出一共8款、全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於7月28日起推出。由即日起起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞分店將會率先「變身」，成為「CHIIKAWA ARTIVERSE」期間限定主題店！店內由入口、點餐櫃檯到用餐區，均滿佈精緻主題佈置，包括旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及打卡牆等。

詳情：麥當勞聯乘CHIIKAWA美食登場！2分店變身主題店 買指定套餐即送幻彩開運御守

麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店詳情

  • 銅鑼灣主題店地點：銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓
  • 九龍灣主題店地點：九龍灣德福廣場 I 期第F21號舖
  • 主題店舉行日期：7月27日起
  • 餐廳營業時間： 早上6時至凌晨12時

7.CHIIKAWA特展珍藏版八達通

八達通特別推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八達通，以Nagano老師 的藝術宇宙為主題，主角吉伊卡哇聯同好友小八及兔兔一同登場。只需將CHIIKAWA ARTIVERSE珍藏版八達通輕觸八達通讀寫器，卡面上的兩顆星星便會即時亮起。卡面更配以幻彩燙印標誌設計，必定令CHIIKAWA粉絲愛不釋手！

此外，CHIIKAWA ARTIVERSE八達通套裝限量發行500套，每張八達通背面均印上專屬的001至500發卡序號，每名持票人限購一套，極具收藏價值，絕對是粉絲們不容錯過的收藏品！

單卡

  • 價錢：港幣158元 
  • 發售日期：026年7月28日起

 一套三張限量套裝

  • 價錢：港幣528元
  • 發售日期：2026年8月1日起
  • 購買渠道：八達通App、港鐵網上商店、7-Eleven 

8.UNIQLO CHIIKAWA UT限定聯乘系列

UNIQLO最新發售的「CHIIKAWA UT」限定聯乘系列於2026年7月27日在香港正式上市！本次聯乘系列是為了紀念由原作者 Nagano（長野）全程監修的首部動畫電影《劇場版 CHIIKAWA 吉伊卡哇人魚島的祕密》上映而特別推出。設計靈感完全融入了電影的冒險世界觀，極具收藏價值。

UNIQLO CHIIKAWA UT限定聯乘系列

  • 發售日期：2026年7月27日
  • 購買渠道：全線 UNIQLO 香港及澳門實體店舖 及 UNIQLO HK 官方網路旗艦店。

9.Giordano Chiikawa 聯乘系列服飾

Giordano 全新推出了熱門的 Chiikawa 聯乘系列服飾，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色融入夏日短袖 Tee 設計中。於官方指定管道購買正價 Chiikawa 印花 T 恤，任選 2 件或以上即可享 85 折優惠。凡購買 Chiikawa 系列產品滿 3 件或以上，即可以 $129 HKD 限量加購新登場的 Usagi 收納小包，適合收納化妝品或零錢。

Giordano Chiikawa 聯乘系列服飾

  • 購買渠道：Giordano 網上商店、指定門市

10.CHIIKAWA港鐵官方主題紀念品

除了首波的主題輕鐵和車站裝飾外，港鐵官方預告將於7月下旬至8月底推出更多精彩活動。屆時吉伊卡哇的人氣角色將會以獨特的方式現身不同的港鐵車站，並會加推大批粉絲期待的官方主題紀念品，詳情將於稍後陸續公佈。

11.Snapio CHIIKAWA主題自拍亭

Snapio推出CHIIKAWA主題自拍亭，分別有3款靜態相框，以及3款動態相框，而高炒限定款為旺角T.O.P及屯門市廣場限定，供粉絲前往打卡。

Snapio CHIIKAWA主題自拍亭

12.松本清×Chiikawa化妝袋

松本清×Chiikawa化妝袋
松本清×Chiikawa化妝袋

日本連鎖藥妝店品牌「松本清」驚喜聯乘Chiikawa，推出限定聯名迷你化妝袋（$98），全線分店將於8月1日公開發售。

松本清×Chiikawa化妝袋

  • 發售日期：8月1日起
  • 地點：松本清門市

文：M

延伸閱讀：暑假好去處2026｜全港40+暑假玩樂好去處！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/巨型LEGO打卡位

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